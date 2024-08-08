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Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что российские военные за два дня вытеснят ДРГ ВСУ из Курской области. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам эксперта, в регионе находились военные части, которые не имеют никакого отношения к спецоперации. Дандыкин отметил, что в настоящее время в регион стягиваются резервы.
Армия России продолжает работать на вытеснение противника с Курской области, заключил он.
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.
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Армия России продолжает работать на вытеснение противника с Курской области, заключил он.
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.
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Екатерина Коршунова