Раскрыта судьба людей, прятавшихся от ВСУ в храме под Суджей

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Всех прятавшихся от ВСУ в Свято-Троицком храме в пригороде Суджи людей эвакуировали. Об этом сообщил протоиерей Евгений Шестопалов, слова которого приводит телеканал 360.
Он подчеркнул, что, когда обстрелы со стороны ВСУ стихли, людей удалось оперативно вывезти в безопасное место. Завтра Шестопалов планирует попробовать вернуться в город.
Также протоиерей добавил, что украинские войска обстреливали приграничные регионы Курской области в течение более 14 часов.
Днём ранее, 7 августа, появилась информация о том, что 15 священнослужителей прячутся от обстрелов в храме под Суджей. Они никак не могли покинуть здание, поскольку удары по территории города не прекращались. Один из священников даже записал видео из храма, в котором рассказал о беспрерывном обстреле ВСУ. Он уточнил, что сам «город в хлам».
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Также протоиерей добавил, что украинские войска обстреливали приграничные регионы Курской области в течение более 14 часов.
Днём ранее, 7 августа, появилась информация о том, что 15 священнослужителей прячутся от обстрелов в храме под Суджей. Они никак не могли покинуть здание, поскольку удары по территории города не прекращались. Один из священников даже записал видео из храма, в котором рассказал о беспрерывном обстреле ВСУ. Он уточнил, что сам «город в хлам».
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Анастасия Чинкова