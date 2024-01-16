Европейский город может повторить судьбу древнеримских Помпей

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Исландский город Гриндавик может повторить судьбу древнеримских Помпей после извержения вулкана Фаградальсфьядль, начавшегося 14 января.
В беседе с aif.ru эколог Олег Шибеев описал то, что происходит в Исландии, поговоркой «Где тонко, там и рвется».
Исландия вступает в новую вулканическую эру. В недрах под островом постепенно накапливается магма, ищущая пути для выхода на поверхность.
Из-за активности вулканов пострадает и центральная часть Исландии. Данный процесс может длиться несколько десятилетий. Происходящее станет болезненным для местных жителей. В разломы, которые образуются, проваляться дома и объекты инфраструктуры.
Также из-за вторжения магмы в океан способно образоваться кислотное облако над прибрежной зоной. В опасности окажется столица Рейкьявик.
Местные власти эвакуировали всех жителей. Технические и экстренные службы пытаются строить специальные заграждения, чтобы остановить потоки лавы. Но пока ничего не помогает, и жидкий огонь продолжает течь по городу, который был основан в 934 году.
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«Нынешнее извержение, скорее всего, повторит предыдущее, которое было месяц назад, 18 декабря. А в середине февраля — начале марта произойдет новое, и оно случится уже в самом городе Гриндавик. Тогда про него придется забыть», —считает Олег Шибеев.
Из-за активности вулканов пострадает и центральная часть Исландии. Данный процесс может длиться несколько десятилетий. Происходящее станет болезненным для местных жителей. В разломы, которые образуются, проваляться дома и объекты инфраструктуры.
Также из-за вторжения магмы в океан способно образоваться кислотное облако над прибрежной зоной. В опасности окажется столица Рейкьявик.
Местные власти эвакуировали всех жителей. Технические и экстренные службы пытаются строить специальные заграждения, чтобы остановить потоки лавы. Но пока ничего не помогает, и жидкий огонь продолжает течь по городу, который был основан в 934 году.
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На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко
Мария Фирсова