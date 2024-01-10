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На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко

МЧС: на Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту почти три километр
10 января 2024, 04:47
Фото: istockphoto.com/Olga_Gavrilova

Фото: istockphoto.com/Olga_Gavrilova

Специалисты из главного управления МЧС России по Сахалинской области сообщили о пепловом выбросе на высоту 2,8 километра на вулкане Эбеко в среду, отмечено в Telegram-канале пресс-службы.
Утром 10 января поступила информация от островной группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ ЧС России по Сахалинской области о выбросе пепла на высоту 2,8 километра над уровнем моря на вулкане Эбеко.

Облако пепла распространилось в восточном направлении на расстояние до 5 километров.


Согласно данным диспетчеров, в Северо-Курильске пепла не обнаружено, также не зафиксирован запах сероводорода, и нет угрозы для жизни и здоровья местного населения.

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Двух полковников ФСБ обвинили в получении взятки от настоятеля храма на Лубянке
10 января 2024, 02:53

Фото: iStock/Rawf8

Военное следствие предъявило двум полковникам ФСБ РФ Денису Карманову и Евгению Лобанову обвинение в получении взятки от настоятеля католического храма на Малой Лубянке в Москве в размере почти 20 млн руб. Об этом пишет ТАСС.
В материалах уголовного дела говорится, что арестованные признали свою вину, но при этом настаивают, что их действия следует квалифицировать как мошенничество.

Следствие утверждает, что Лобанов и Карманов с марта по октябрь 2023 года получили деньги от настоятеля храма Святого Людовика в обмен на обещание принять в арбитражном суде решения в его пользу. В настоящее время офицеров арестовали до марта 2024 года.

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Бывшего главу МВД Польши и его зама задержали в президентском дворце
AP: Полиция задержала экс-главу МВД Польши Каминьского в президентском дворце
10 января 2024, 02:18

Фото: iStock/jaceksphotos

В Польше полиция задержала экс-главу МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика во время церемонии назначения советников главы государства Анджея Дуды, проходившей в президентском дворце. Об этом пишет Associated Press (AP).
В публикации говорится, что Каминьского и Вонсика признали виновными в превышении полномочий. Речь идёт о событиях, произошедших в 2007 году.

Президент Дуда в 2015 году амнистировал их, но нынешние польские власти утверждают, что у главы государства не было такого права.

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В Москве задержали мигранта из Киргизии, пытавшегося задушить девочку
СК: В Москве задержали мигранта, пытавшегося задушить девочку в магазине
10 января 2024, 01:17

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Москве задержан мигрант, который в одном из магазинов города пытался задушить девочку. Об этом столичный главк СК РФ сообщает в своём Телеграм-канале.
«Подозреваемый в покушении на убийство малолетней девочки в столичном магазине доставлен в подразделение Главного следственного управления СК по Москве. В ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в публикации.

В следственном комитете уточнили, что происшествие случилось на юго-востоке столицы 6 января. Мужчина, прибывший из Киргизии несколько недель назад, набросился на девочку и стал её душить.

По информации РИА Новости, преступник после нападения был помещён в психиатрическую больницу. Кроме того, не исключается, что он ​во время нападения он ​мог находиться в наркотическом опьянении.

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Полиция Эквадора задержала захватчиков телеканала ТС в Гуаякиле
Полиция Эквадора сообщила о задержании нападавших на студию телеканала ТС
10 января 2024, 00:42

Фото: iStock/Artistic Operations

Полиция Эквадора, которая ранее направила спецназ в студию телеканала ТС, взятую в заложники вооруженными бандитами, заявила в социальных сетях о задержании участников этого нападения.
«В ходе операции на телеканале TC в Гуаякиле наши полицейские задержали несколько людей и собрали улики, связанные с этим преступлением», — гласит сообщение полиции в их блоге.
Согласно другому заявлению полиции, удалось эвакуировать людей из захваченного здания. Информации о жертвах или пострадавших в ходе операции не поступало.

Ранее неизвестные в масках, вооруженные холодным и огнестрельным оружием, прорвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, где продолжались беспорядки, связанные с перестройкой тюрем в стране. На прямой трансляции бандиты, махая оружием и гранатами, угрожали ведущему, сунув динамит в карман его пиджака и призвав полицию уйти.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил внутренний вооруженный конфликт в стране после событий в Гуаякиле и отдал приказ армии «нейтрализовать» преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч членов.

Предшествующие бунты в тюрьмах и побег лидера крупнейшей банды вынудили президента установить 60-дневный режим чрезвычайной ситуации для привлечения вооруженных сил к восстановлению контроля над пенитенциарной системой. Эти действия правительства спровоцировали волну беспорядков в городах Эквадора — преступники начали поджигать автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы взрывы самодельных взрывных устройств. Полиция также сообщила о похищении семи сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны менее чем за сутки.

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На Кубани уволят водителя автобуса, который высадил девочку-подростка на трассе
10 января 2024, 00:16

Фото: iStock/LeManna

В Туапсинском районе Краснодарского края водителя уволят за то, что он высадил девочку-подростка на трассе, так как ехал по измененному маршруту и решил не доставлять ребёнка в необходимый ей населенный пункт. Об этом пишет РИА Новости.
«Мать девочки сообщила, что водитель взял оплату с ребёнка и должен был ехать в село Кривенковское, но не сообщил, что автобус следует по другому маршруту. Поняв, что едет не туда, девочка попросила доставить ее обратно в город. На это водитель предложил ей выйти из автобуса», — сообщили в администрации муниципалитета.

Отмечается, что в настоящее время водитель отстранён от работы и будет уволен.

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#девочка
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В Гуаякиле эквадорские бандиты ворвались в телестудию в прямом эфире
Canal 7: в Гуаякиле эквадорские бандиты ворвались в телестудию в прямом эфире
09 января 2024, 23:32

Фото: iStock/zabelin

Неизвестные в масках и с холодным оружием проникли в студию телеканала TC в Гуаякиле, Эквадор. Это произошло во время продолжающихся беспорядков, связанных с перестройкой тюрем в стране. Кадры этого инцидента были опубликованы на телеканале Canal 7.
«Лица, вооруженные и скрытые капюшонами, проникли в офис ТС в Гуаякиле», — сообщили в блоге телеканала, прикрепив видеозапись происшествия.


После серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды в стране, президент Даниэль Нобоа объявил режим чрезвычайной ситуации на 60 дней, чтобы привлечь вооруженные силы для восстановления контроля над системой исправительных учреждений.

Эти действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны. Ночью вторника преступники начали поджигать автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы взрывы самодельных взрывных устройств. Полиция Эквадора также сообщила о похищении семерых сотрудников полиции в Кито и Мачале за менее чем сутки.

Власти столицы Эквадора, Кито, ужесточили меры безопасности после вспыхнувших беспорядков и призвали правительство использовать армию для защиты стратегических объектов.

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В поезде «Москва — Чита» умерла семимесячная девочка
Прокуратура: в поезде «Москва — Чита» умерла семимесячная девочка
09 января 2024, 23:23

Фото: istockphoto/Bohdan Bevz

Семимесячный младенец умер во время поездки на поезде Москва-Чита. Пассажиры поезда были протестированы на наличие вирусных заболеваний после этого инцидента. Уральская транспортная прокуратура на официальном сайте информирует о проведении проверки.
«Пермская транспортная прокуратура контролирует процесс проверки обстоятельств случившегося смертельного инцидента — ухода от жизни семимесячной девочки 9 января 2024 года в поезде, следующем по маршруту Москва-Чита», — гласит сообщение.
По информации прокуратуры, здоровье ребенка ухудшилось вечером во время поездки. По прибытии поезда на станцию Кунгур (примерно в 100 километрах от Перми) бригада скорой помощи предприняла реанимационные мероприятия, но спасти младенца не удалось.

В вагоне, где находился ребенок, была проведена санитарная обработка на вокзале в Екатеринбурге. Пассажиры поезда прошли экспресс-тесты на вирусные заболевания.

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СК: В Ростовской области два ребёнка погибли, провалившись под лёд
09 января 2024, 21:55

Фото: iStock/Olga_Gavrilova

В Ростовской области двое детей провалились под лёд и погибли, об этом сообщает Следственный комитет по региону.
По информации ведомства, провалившись под лёд погибли шестилетний мальчик и его восьмилетняя сестра. Их тела уже обнаружили и извлекли из воды. По факту трагедии инициирована проверка.

В то же время, по данным регионального МЧС, дети провалились под лёд в ростовском селе Авило-Успенка 9 января. В министерстве отметили, что очевидцы происшествия достали из воды девочку, однако, спасти её не удалось. Поиски же ушедшего под лёд мальчика всё ещё продолжаются.

Сегодня также стало известно о трагедии столичном районе Коптево. Женщина прогуливалась по замёрзшему пруду, провалилась под лёд и утонула.

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В поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка
#смерть
#дети
#следственный комитет
#мчс
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В поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка
09 января 2024, 21:36

Фото: iStock/globalmoments

В поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка, предположительно – в результате ОРВИ, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, женщина с тремя детьми возвращалась из Москвы в Омск. По пути всем четверым стало плохо, у них поднялась температура.

Поезд остановили на станции Кунгур в Пермском крае, к месту происшествия прибыла бригада скорой помощи. Врачи пытались спасти самую младшую из заболевших — семимесячную девочку, однако, сделать этого не удалось.

У мамы и двоих детей обнаружили те же симптомы ОРВИ, что и у погибшей девочки, однако, у них они проявлялись в значительно более лёгкой форме. Пострадавших сняли с поезда и госпитализировали в детскую больницу Кунгура.

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