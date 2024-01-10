На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко

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Специалисты из главного управления МЧС России по Сахалинской области сообщили о пепловом выбросе на высоту 2,8 километра на вулкане Эбеко в среду, отмечено в Telegram-канале пресс-службы.
Утром 10 января поступила информация от островной группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ ЧС России по Сахалинской области о выбросе пепла на высоту 2,8 километра над уровнем моря на вулкане Эбеко.
Облако пепла распространилось в восточном направлении на расстояние до 5 километров.
Согласно данным диспетчеров, в Северо-Курильске пепла не обнаружено, также не зафиксирован запах сероводорода, и нет угрозы для жизни и здоровья местного населения.
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Облако пепла распространилось в восточном направлении на расстояние до 5 километров.
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Артем Кузьмин