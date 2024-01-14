Тонны раскалённой лавы накрыли старейший город Исландии Гриндавик - видео

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После серии землетрясений на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии. Потоки раскалённой лавы буквально накрыли старейший город островного государства Гриндавик.
Местные власти эвакуировали всех жителей. Технические и экстренные службы пытаются строить специальные заграждения, чтобы остановить потоки лавы. Но пока ничего не помогает, и жидкий огонь продолжает течь по городу, который был основан в 934 году.
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Александр Бойцов