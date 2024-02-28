Евросоюз установил сроки введения новых антироссийских санкций

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Чешский евродепутат Томаш Здеховски рассказал о сроках введения Евросоюзом новых санкций против России, передают «Известия».
Депутат Здеховски назвал сроки вступления в силу новых ограничений против России и отметил, что ЕС примет 14-й санкционный пакет до выборов в Европарламент.
Ранее представители стран Евросоюза сформировали 13-й санкционный антироссийский пакет. В список ограничений вошли около 200 юридических и физических лиц.
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«Новые санкции могут быть введены в начале июня. Это будут целевые меры против конкретных секторов экономики. Сейчас по этому поводу ведется дискуссия между странами-членами», — рассказал он.
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Александр Климов