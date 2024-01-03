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Руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил убеждение в необходимости прекращения антироссийских санкций для восстановления экономики Франции.
В своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter) он подчеркнул, что санкции приводят к росту цен на энергоресурсы, нанося ущерб французской экономике.
Филиппо выразил критику по отношению к ЕС, евро и политикам, назвав их убийцами экономики страны, а также призвал к снятию санкций и выходу Франции из Евросоюза.
Он также выразил несогласие с анонсированным 12-м пакетом санкций против России, представленным Еврокомиссией. Филиппо считает, что эта инициатива была объявлена главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для удовлетворения президента Украины Владимира Зеленского.
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Филиппо выразил критику по отношению к ЕС, евро и политикам, назвав их убийцами экономики страны, а также призвал к снятию санкций и выходу Франции из Евросоюза.
Он также выразил несогласие с анонсированным 12-м пакетом санкций против России, представленным Еврокомиссией. Филиппо считает, что эта инициатива была объявлена главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для удовлетворения президента Украины Владимира Зеленского.
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Артем Кузьмин