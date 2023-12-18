ЕС смягчил санкции на ввоз предметов личного пользования из РФ

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Страны Евросоюза смягчили правила ввоза автомобилей и личных вещей в рамках 12-го пакета санкций против России. Об этом следует из заявления Совета ЕС.
Отмечается, что для облегчения въезда на территорию Евросоюза гражданам ЕС, живущим в России, будет разрешено проезжать на автомобилях, если они предназначены для продажи или используются исключительно в личных целях.
Вместе с тем в новом пакете санкций отмечается смягчение ограничений на ввоз предметов личной гигиены и одежды. Так, разрешено провозить одежду, которую носят путешественники или которая лежит в их багаже.
Ранее сообщалось, что 18 декабря Евросоюз утвердил 12-пакет санкций против России.
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Вместе с тем в новом пакете санкций отмечается смягчение ограничений на ввоз предметов личной гигиены и одежды. Так, разрешено провозить одежду, которую носят путешественники или которая лежит в их багаже.
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Анастасия Чинкова