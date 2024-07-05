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Евсеев день: Что нужно делать 5 июля, чтобы найти любовь

В России 5 июля отмечается Евсеев день: традиции, приметы и обычаи
05 июля 2024, 00:00
Фото: istockphoto / SonerCdem

Фото: istockphoto / SonerCdem

5 июля православные вспоминают епископа Самосатского Евсевия. Он был известен как ревностный защитник веры, за что подвергался гонениям.
В Евсеев день согласно приметам существовало семь строгих запретов.

История




Самосатский Евсевий прошёл в одежде воина через Сирию, Финикию и Палестину, распространяя православие. Также он обучал священников для приходов, где их не хватало, и рукополагал епископов.

Однажды император Констанций узнал, что у Евсевия хранится некий акт, подписанный на соборе, и потребовал его отдать. Епископ ответил, что скорее позволит отсечь себе обе руки, чем сделает это.

Когда на престол взошёл Юлиан Отступник, для христиан настали ещё более трудные времена. Но даже в это время Евсевий не прекращал свою деятельность: в одежде воина он прошёл через всю Сирию, Финикию и Палестину, обращая людей в христианскую веру. Когда Юлиан Отступник умер, императором стал благочестивый Иовиан, в правление которого гонения на христиан прекратились.

Святой Евсевий погиб от рук женщины из города Долихины. Она сбросила с крыши черепицу, которая пробила святителю голову. Умирая, епископ просил окружавших его людей не причинять зла преступнице.

Традиции на Евсеев день

Чтобы в доме царили порядок, любовь и гармония, а дети росли здоровыми и счастливыми, наши предки по утрам отправлялись в церковь. Там они молились священномученику, прося его о помощи в ведении хозяйства и о любви родных и близких.

В день памяти Евсевия знахарки собирали в лесу купальницу обыкновенную, которую также называют кошачьей дремой. На следующий день из этой травы заваривали веники, которые использовали в бане для укрепления здоровья и поддержания мира в семье.

В этот день люди приводили свои дома в порядок: мыли полы, протирали пыль, раскладывали вещи по местам. Считалось, что нечисть боится чистоты, поэтому в этот день крестьяне также очищали свои колодцы.

Это был подходящий день для того, чтобы провести уборку в доме и очистить колодцы.

Фото: istockphoto / Anna Puzatykh

Была на Евсея особенная традиция: рано утром наши предки ходили к деревьям-талисманам, чтобы набраться сил. С первыми лучами солнца они отправлялись в лес в полном одиночестве. Мужчины снимали пояса, женщины расплетали косы, обнимали дерево, рассказывали ему о своих бедах, просили забрать все печали. В подарок дереву оставляли ленты или угощение.

А ещё утром по росе на Евсея собирали лютики и купальницу обыкновенную. Верили, что в этот день трава обладает чудотворной силой. Её сушили, делали отвары и давали больным.

Днём же работали в поле и огороде: необходимо было следить за посевами, полоть сорняки, поливать растения, чтобы те не погибли.

Что нельзя делать 5 июля


В день памяти святого Евсевия было семь важных запретов:

•До обеда не начинали важные дела, потому что считалось, что они не принесут успеха. Зато после полудня всё складывалось отлично.

• Не рисковали в этот день, потому что поспешные решения могли привести к денежным проблемам.

• Не отправлялись в путь, а если дорога была неизбежна, то были особенно осторожны, чтобы избежать травм.

• Не ругались с близкими людьми, потому что наладить отношения после ссоры было бы сложно.

• Девушкам запрещалось ходить по траве, чтобы не запутать дорогу будущему супругу и не помешать ему найти любимую.

Фото: istockphoto / AntonioGuillem

• Рыбакам не разрешалось забирать весь улов себе. Чтобы поймать больше рыбы в следующий раз, её раздавали друзьям и соседям.

• Не пили воду из колодца до тех пор, пока он не будет почищен, потому что верили, что там может поселиться нечистая сила. Злые существа испортят воду, и люди начнут болеть.

В этот день лучше не расставаться и не подавать на развод. Если вы влюблены, старайтесь быть рядом – это поможет укрепить ваши чувства. Также не стоит ходить в баню. Согласно древним представлениям, сегодня в бане моется банник и другие духи, которые приходят к нему в гости. Не стоит им мешать, иначе можно получить травму или заболеть.

Кроме того, до обеда не рекомендуется начинать важные и новые дела. В этот день не стоит рисковать и надеяться на удачу – шансы на успех будут невелики.

Что можно делать в Евсеев день


В этот день рекомендуется вновь посеять редис, а также обработать посадки и цветы от вредителей. Наши бабушки и дедушки для этого использовали настой чеснока или листья помидоров.

В старину этот день считался временем встреч, свиданий и приёма гостей. Стоит навестить своих родственников и друзей, напомнить им о себе, пообщаться, помочь, чем сможете, или просто порадовать своим вниманием.

Это также хороший день для одиноких людей, мечтающих найти свою вторую половинку. Не стоит проводить его, лёжа перед телевизором.

Фото: istockphoto / Tatsiana Volkava

Люди верили, что влюблённым в этот день нужно быть вместе. Так они могут укрепить свои чувства, возродить любовь, которая начала угасать, и наладить добрые отношения в семье.

Стоит понаблюдать за погодой в этот день, потому что народные приметы могут предсказать будущий урожай.

Травники начинают сбор кошачьей дрёмы, или купальницы обыкновенной, чтобы затем, 6 июля, в день Аграфены Купальницы, заготовить веники для бани.

Можно приступать к сбору берёзовых, дубовых и осиновых веников для бани. В старину к этому времени уже точили ножи и готовили большие корзины.

Приметы в Евсеев день


В народе существует множество примет, связанных с Евсеевым днём. В этот день люди пытались предсказать, какая погода будет в ближайшее время.

Если 5 июля было жарко, то считалось, что зима будет холодной и суровой, а если луна сияла ярко, это предвещало хороший урожай.

Вихрь, возникающий в тихую погоду, предупреждал о скором дожде. Также если весь день шёл дождь, то люди верили, что это к богатому урожаю хлеба.

Фото: istockphoto / hopsalka

Покрытые росой камни предвещали скорый дождь. Большое количество комаров сулило ясный день и грядущее тепло, а чёрные тучи на небе были знаком приближающейся непогоды.

Появление радуги в полдень предвещало скорое ненастье. Если вечером выпадала роса, то на следующий день можно было ожидать хорошую погоду.

Куры, купающиеся в пыли, указывали на приближающиеся осадки. Вороны, каркающие возле или над домом, предрекали беду.

Сны в ночь на 5 июля могли предвещать неприятные события в жизни человека: проблемы, препятствия и беды. Особенно важно обратить внимание на сны, которые приснились под утро, были яркими, чёткими, понятными и хорошо запомнились.

Человек, который заранее подготовится к возможным трудностям, сможет легче их пережить или избежать.

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#тепло
#отношения
Во втором российском регионе подряде временно запретили никабы
05 июля 2024, 00:02

Фото: iStock/Alexey Emelyanov

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии запретило ношение никаба в республике в ближайшее время, передает ТАСС, ссылаясь на муфтия республики Исмаила Хаджи Бердиева.
«По шариату, ношение одежды, полностью скрывающей лицо, не предусмотрено», – сообщил он.

Соответствующее решение было принято по соображениям безопасности, запрет остается в силе до тех пор, пока обнаруженная угроза не будет устранена, а новое богословское заключение – опубликовано.

Ранее, 3 июля, муфтият Республики Дагестан объявил о временно запрете ношения никаба в пределах региона.

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#дагестан
#одежда
#муфтий
#запрет
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Глава Севастополя предупредил о громких ночных теринровках флота
Губернатора Развожаев: флот проводит ночные мероприятия в Севастополе
04 июля 2024, 23:42

Фото: istockphoto/alexnikit1981

В Севастополе на внешнем рейде до 00:00 5 июля будут проходить тренировки флота со стрельбой из различных видов вооружения, предупредил губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«В городе все спокойно», – отметил глава города.

Ранее губернатор Севастополя рассказал о задымлении в Севастопольской бухте после объявления воздушной тревоги 2 июля. По его словам, дым возник в связи с использованием табельных средств маскировки.

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#севастополь
#флот
#тренировки
#губернатор
#воздушная тревога
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Энтомологи заметили в Подмосковье красивых и редких бабочек подалириев
04 июля 2024, 22:54

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Энтомологи уверяют, что из-за жаркого лета в Подмосковье можно встретить краснокнижных бабочек – подалириев, у которых обычно лёт проходит с мая по начало июля. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.
«Это одна из самых крупных и красивых дневных бабочек региона. Она относится к семейству парусников, имеет блёкло-желтую окраску с тёмными полосами и крылья интересной формы с хвостиками на конце. Это чешуекрылое – крайне редкое. Вид занесён в Красную книгу Московской области и считается исчезающим. Поэтому, увидев подалирия, не ловите его», – посоветовал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По словам энтомологов, подалирий распространён в южных регионах страны. В Подмосковье же такая бабочка отмечалась единичными находками в городских округах Раменский, Щёлково, Пушкинский Балашиха, Люберецы, Мытищи, Одинцовский, Домодедово, Серебряные Пруды, Шатура, Луховицы, Ликино-Дулёво и Богородский.

Пока до конца не ясно, является ли этот вид залётным или всё-таки в регионе существуют его устойчивые популяции. Это предстоит определить специалистам.

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковных водителей предупредили о грозе, ливнях и смерчах в регионе
04 июля 2024, 22:41

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Госавтоинспекция Московской области предупредила водителей о непогоде, которая обрушится на регион 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной ГАИ.
«В Московской области, а также на трассах М-1 «Беларусь» в Смоленской, М-3 «Украина» в Калужской, М-4 «Дон» в Тульской, М-11 «Нева» в Тверской и М-12 «Восток» во Владимирской области ожидаются неблагоприятные погодные условия», – говорится в сообщении.
По словам автоинспекторов, прогнозируется сильный дождь, переходящий в ливень. Возможен град, местами крупный. Порывы ветра при грозе будут достигать 22-27 м/с. Есть опасность формирования смерчей. Водителей попросили отложить поездки на собственном автомобиле.
«Если сделать это невозможно, призываем быть предельно внимательными за рулём. Соблюдайте скорость потока, во время дождя увеличьте дистанцию. Следите за сообщениями на информационных табло. Пик ливня лучше переждать в одной из зон отдыха», – подчеркнули в ГАИ.
О всех нештатных ситуациях или при необходимости помощи на дорогах следует сообщать в службу аварийных комиссаров по номеру 2323.

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Минобороны прекратит выплаты мобилизованным, самовольно покинувшим часть
Белоусов: подписан указ о прекращении выплат самовольно оставившим службу
04 июля 2024, 21:06

Фото: IStock/scaliger

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ, который лишает мобилизованных ежемесячных социальных выплат на период самовольного оставления места службы. Документ был размещен на сайте официального опубликования нормативных актов.
«Ежемесячная социальная выплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места военной службы», — указано в сообщении.

На данный момент минимальный размер выплат составляет 158 тыс. рублей. В связи с проведением СВО в Уголовном кодексе было ужесточено наказание за самовольное оставление службы. Теперь за совершение этого преступления можно получить срок до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно о целой роте ВСУ, дезертировавшей со своих позиций в результате массированного обстрела ВС РФ.

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#мобилизация
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В подмосковном главке МЧС предупредили о надвигающейся непогоде
04 июля 2024, 19:18

Фото: iStock / Chalabala

В Подмосковье в ближайшие часы ожидается гроза с сильным ветром. О неблагоприятных погодных условиях предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«Согласно прогнозу Росгидромета, 4 июля с 15 часов 30 мин до 23 часов в регионе местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза. При грозе порывы ветра будут достигать 17 м/с», – подчеркнули в пресс-службе.
Спасатели призвали находящихся на улице граждан быть внимательными. В случае возникновения любого происшествия следует сразу же позвонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб.

Ранее синоптики сообщали, что 5 июля в Московской области также ожидается сильный ливень с грозой и усилением ветра до 22-27 м/с. Местами может выпасть крупный град.

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Коммунальщики Подмосковья работают в особом режиме из-за жары
04 июля 2024, 18:46

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Сотрудников коммунальных служб Подмосковья перевели на особый режим работы из-за установившейся в регионе жары. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Чтобы избежать повреждений асфальта и засухи растений в период аномальной жары, коммунальные службы Подмосковья работают в усиленном режиме. В частности, предусмотрено увеличение времени обеденного перерыва, чтобы сократить время пребывания сотрудников под палящими лучами солнца», – уточнили в министерстве.
Там добавили, что газоны и внутридворовые проезды проводят рано утром или поздно вечером.
«Каждый день в поливе дворов, газона, клумб и в уборке территорий участвуют более 17 тысяч человек, привлекается свыше 3,5 тысяч единиц спецтехники. Мы также уделяем особое внимание и условиям труда персонала, задействованного в сезонных работах. Стараемся адаптировать им графики дежурств и обеспечить всем необходимым», – приводит пресс-служба слова зампреда правительства – министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова.
Он добавил, что начальники бригад организовали раздачу рабочим питьевой воды.

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Воробьёв: жилищные условия по программе соципотеки улучшили более 3 тыс. человек
04 июля 2024, 18:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

30 педагогов, в том числе молодые учителя, получили сертификаты на жильё по губернаторской программе «Социальная ипотека», реализация которой продолжается в Московской области. В конце мая первые в этом году сертификаты вручили 47 медикам – врачам, фельдшерам, медсёстрам, акушерке и рентгенолаборанту. А на этой неделе свидетельства получат ещё 48 работников здравоохранения.
«Мы продолжаем вручать сертификаты людям самых востребованных и ценных профессий – тем, кто учит, лечит, посвящает себя научным открытиям и укрепляет наш ОПК, а также тем, кто помогает добиваться успехов в спорте. Программа «Социальная ипотека» позволяет купить жильё по доступной цене. Первую половину стоимости квартиры регион оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую участник программы берёт в ипотеку, а Подмосковье ежемесячно в течение 10 лет компенсирует эту сумму. Специалисту нужно только гасить проценты», – пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что сегодня сертификаты вручили 30 учителям, а всего в этом году будет 73 получателя сертификатов.
«С 2016 года, когда мы запустили программу соципотеки, своим жильём обзавелись уже почти 600 педагогов. А если брать все профессии, то улучшить жилищные условия программа помогла уже более чем 3 тысячам человек», – рассказал губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На жилищную субсидию могут претендовать учителя-женщины в возрасте до 50 лет мужчины – до 55 лет. При этом они должны работать по специальностям начальные классы, математика, русский язык и литература, биология, физика, химия и информатика. Стаж их работы в России должен составлять не менее пяти лет. А молодым педагогам, которым не больше 35 лет, нужно проработать в Московской области минимум три года.

Другие условия программы – возможность получить ипотечный кредит, отсутствие собственного жилья или наличие жилья менее учётной нормы. Она устанавливается в муниципальном образовании, на территории которого зарегистрирован участник программы.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Хочется сказать слова сердечной благодарности за то, что мы стали участниками такой нужной, замечательной программы «Социальная ипотека». Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву, правительству Московской области, Минобразования нашего региона! Я приехала из города Иловайска Донецкой области. В Подмосковье работаю уже семь лет. И дальше буду это делать с большим удовольствием, живя уже в собственной квартире», – поделилась учитель русского языка и литературы средней школы №28 из Люберец Надежда Близнюк.
Всего в этом году по программе «Социальная ипотека» вручат 295 сертификатов: 160 получат медработники, 73 – учителя, 57 – молодые учёные и уникальные специалисты ОПК, пять – тренеры.

Список специальностей для участия в программе социальной ипотеки и условия её получения можно найти на сайте.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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#подмосковье
#сертификат
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Автоэксперт Сажин предложил интересный метод распознавать водителей без ОСАГО
04 июля 2024, 18:32

Фото: iStock/wattanaphob

Автоэксперт Владимир Сажин заявил о необходимости научить нейросети определять водителей, не имеющих полис ОСАГО.
Специалист также поддержал инициативу Российского союза автостраховщиков (РСА) о ежедневных штрафах за езду без ОСАГО с помощью дорожных камер.

«Научить камеры видеонаблюдения определять есть ли у человека полис ОСАГО несложно. Если искусственный интеллект уже научили определять отсутствие ремня безопасности, то определить наличие полиса не составит труда», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее Владимир Сажин заявлял, что разрешение не иметь полиса ОСАГО при регистрации автомобиля будет выгодно владельцам ретромобилей и коллекционных машин.

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