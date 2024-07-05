Евсеев день: Что нужно делать 5 июля, чтобы найти любовь

5 июля православные вспоминают епископа Самосатского Евсевия. Он был известен как ревностный защитник веры, за что подвергался гонениям.

История





Традиции на Евсеев день

Чтобы в доме царили порядок, любовь и гармония, а дети росли здоровыми и счастливыми, наши предки по утрам отправлялись в церковь. Там они молились священномученику, прося его о помощи в ведении хозяйства и о любви родных и близких.





В день памяти Евсевия знахарки собирали в лесу купальницу обыкновенную, которую также называют кошачьей дремой. На следующий день из этой травы заваривали веники, которые использовали в бане для укрепления здоровья и поддержания мира в семье.



В этот день люди приводили свои дома в порядок: мыли полы, протирали пыль, раскладывали вещи по местам. Считалось, что нечисть боится чистоты, поэтому в этот день крестьяне также очищали свои колодцы.





Это был подходящий день для того, чтобы провести уборку в доме и очистить колодцы.

Фото: istockphoto / Anna Puzatykh





Была на Евсея особенная традиция: рано утром наши предки ходили к деревьям-талисманам, чтобы набраться сил. С первыми лучами солнца они отправлялись в лес в полном одиночестве. Мужчины снимали пояса, женщины расплетали косы, обнимали дерево, рассказывали ему о своих бедах, просили забрать все печали. В подарок дереву оставляли ленты или угощение.





А ещё утром по росе на Евсея собирали лютики и купальницу обыкновенную. Верили, что в этот день трава обладает чудотворной силой. Её сушили, делали отвары и давали больным.





Что нельзя делать 5 июля

семь важных запретов:

•До обеда не начинали важные дела, потому что считалось, что они не принесут успеха. Зато после полудня всё складывалось отлично.





• Не рисковали в этот день, потому что поспешные решения могли привести к денежным проблемам.





• Не отправлялись в путь, а если дорога была неизбежна, то были особенно осторожны, чтобы избежать травм.





• Не ругались с близкими людьми, потому что наладить отношения после ссоры было бы сложно.





• Девушкам запрещалось ходить по траве, чтобы не запутать дорогу будущему супругу и не помешать ему найти любимую.

Фото: istockphoto / AntonioGuillem





• Рыбакам не разрешалось забирать весь улов себе. Чтобы поймать больше рыбы в следующий раз, её раздавали друзьям и соседям.





Что можно делать в Евсеев день

Фото: istockphoto / Tatsiana Volkava





Травники начинают сбор кошачьей дрёмы, или купальницы обыкновенной, чтобы затем, 6 июля, в день Аграфены Купальницы, заготовить веники для бани.





Приметы в Евсеев день





Если 5 июля было жарко, то считалось, что зима будет холодной и суровой, а если луна сияла ярко, это предвещало хороший урожай.

Вихрь, возникающий в тихую погоду, предупреждал о скором дожде. Также если весь день шёл дождь, то люди верили, что это к богатому урожаю хлеба.

Фото: istockphoto / hopsalka





Покрытые росой камни предвещали скорый дождь. Большое количество комаров сулило ясный день и грядущее тепло, а чёрные тучи на небе были знаком приближающейся непогоды.



Появление радуги в полдень предвещало скорое ненастье. Если вечером выпадала роса, то на следующий день можно было ожидать хорошую погоду.





Куры, купающиеся в пыли, указывали на приближающиеся осадки. Вороны, каркающие возле или над домом, предрекали беду.







Сны в ночь на 5 июля могли предвещать неприятные события в жизни человека: проблемы, препятствия и беды. Особенно важно обратить внимание на сны, которые приснились под утро, были яркими, чёткими, понятными и хорошо запомнились.









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