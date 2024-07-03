В Подмосковье провели выставку патрульных ретромобилей ко Дню ГАИ

Фото: пресс-служба ГУ ГИБДД РФ по МО
Несколько десятков патрульных автомобилей и мотоциклов представили в Раменском городском округе на выставке, посвящённая 88-летию со Дня образования Госавтоинспекции МВД России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной дорожной полиции.
Фото: пресс-служба ГУ ГИБДД РФ по МО
«В уличной автогалерее были представлены редкие экземпляры транспортных средств спецслужб и ведомств времён Советского Союза. В выставке участвовали 25 автомобилей, включая современные машины Госавтоинспекции. Главными героями мероприятия стали дорожные полицейские. Они выступили в роли не только гидов, но и спикеров тематических лекций по правилам дорожного движения», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба ГУ ГИБДД РФ по МО
Посетители выставки узнали историю образования Госавтоинспекции, её развития. Инспекторы ДПС продемонстрировали оснащение патрульных автомобилей и рассказали, как формировалась культура безопасного поведения на дороге.
Фото: пресс-служба ГУ ГИБДД РФ по МО
Гости приняли участие в викторине и сделали памятные фото с экспонатами площадки.
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