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В Подмосковье провели выставку патрульных ретромобилей ко Дню ГАИ

03 июля 2024, 13:17
Фото: пресс-служба ГУ ГИБДД РФ по МО

Фото: пресс-служба ГУ ГИБДД РФ по МО

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Несколько десятков патрульных автомобилей и мотоциклов представили в Раменском городском округе на выставке, посвящённая 88-летию со Дня образования Госавтоинспекции МВД России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной дорожной полиции.


Фото: пресс-служба ГУ ГИБДД РФ по МО
«В уличной автогалерее были представлены редкие экземпляры транспортных средств спецслужб и ведомств времён Советского Союза. В выставке участвовали 25 автомобилей, включая современные машины Госавтоинспекции. Главными героями мероприятия стали дорожные полицейские. Они выступили в роли не только гидов, но и спикеров тематических лекций по правилам дорожного движения», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ГУ ГИБДД РФ по МО

Посетители выставки узнали историю образования Госавтоинспекции, её развития. Инспекторы ДПС продемонстрировали оснащение патрульных автомобилей и рассказали, как формировалась культура безопасного поведения на дороге.

Фото: пресс-служба ГУ ГИБДД РФ по МО

Гости приняли участие в викторине и сделали памятные фото с экспонатами площадки.

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#подмосковье
В Павловском Посаде чета полицейских поздравила жителей с Днём семьи, любви и верности
В Павловском Посаде для четы полицейских устроили семейную фотосессию
03 июля 2024, 12:52

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Супруги Александра и Максим Котовы, проходящие службу в полиции Павловского Посада, присоединись к акции, посвящённой Дню семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба городского округа.
«Александра и Максим познакомились в 2013 году во время учёбы в Нижегородской академии МВД. В 2018 году они поженились. В Павловский Посад семья Котовых приехала в 2019 году», — говорится в сообщении.
Александра служит дознавателем в Отделе дознаний, а Максим — оперуполномоченный Отделения уголовного розыска. В семье растёт маленький сын Ярослав.

В преддверии Дня семьи, любви и верности для супругов устроили фотосессию. Семья Котовых пожелала всем парам взаимопонимания и счастья.

Ранее сообщалось, что на территории сквера Дома-музея Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде состоялся фестиваль уличных культур «Стоп-кадр», в его конкурсной программе приняли участие четыре художника-граффиста.

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#павловский посад
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#любви и верности
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#семья
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Любительница водки похудела на 32 килограмма при помощи воображения
Женщина из Великобритании похудела на 32 килограмма при помощи воображения
03 июля 2024, 12:33

Фото: iStock/Igor Dudchak

В Великобритании женщина смогла избавиться от алкоголизма, после чего похудела на 32 килограмма при помощи воображения. Об этом сообщает Daily Mirror.
52-летняя Доун Гэдсби помогает людям избавиться от алкогольной зависимости. Она стала консультантом и терапевтом несколько лет назад, после того как сама справилась с алкоголизмом, а после — и с лишним весом.

Женщина пристрастилась к алкоголю в подростковые годы, после того как столкнулась с насилием. После 20 лет она начала испытывать ломку, если переставала пить. Ее регулярно госпитализировали из-за проблем с печенью.

Вскоре Гэдсби осознала, что если не остановится, то она умрет. Женщина обратилась к помощи наркологов и отправилась в центр реабилитации. Она смогла полностью отказаться от алкоголя, однако после выписки начала испытывать сильную тягу к сладкому. Спустя некоторое время она сильно поправилась, что сподвигло ее бороться с ожирением.

Женщина начала обращать внимание на размер порций и состав продуктов, а еще она добавила физическую активность. Ее воображение также сыграло важную роль в процессе похудения: когда она хотела съесть что-то вредное, то представляла «жирную жижу, попадающую в тело и прилипающую к бедрам, рукам и животу». С помощью такого способа Гэдсби удалось похудеть на 32 килограмма за 5 месяцев.

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#похудение
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Удушающая духота: Сомнолог рассказал, как бороться с бессонницей в аномальную жару
Сомнолог Кудинов: в борьбе с бессонницей в жару помогут три действия
03 июля 2024, 12:32

Фото: iStock/Ridofranz

Жаркие июльские дни дают о себе знать: духота в комнатах и невозможность уснуть вовремя. Людей мучает летняя бессонница и вопрос: как просыпаться на работу, если не спал?
Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» рассказал, что в борьбе с бессонницей помогут три действия.

«Нужно кондиционировать воздух, принимать перед сном холодный душ и закрывать шторами пространство, чтобы солнце не шпарило и не нагревало его», — сказал эксперт.

Он добавил, что в этом вопросе также важны элементы гигиены сна.

«Здесь есть элементы гигиены сна: это то, что нас окружает и то, как мы себя ведем. То, что нас окружает, мы можем поменять только условно, снизить воздействие, а то, как мы себя ведем, зависит только от нас. Поэтому если мы будем соблюдать, как минимум, режим и будем просыпаться в одно и то же время вне зависимости от того, насколько мы выспались, то определённую сонливость наступит сама», — объяснил специалист.

Сомнолог, врач-психиатр Владимир Ковальзон в беседе с «Радио 1» добавил, что в знойные жаркие дни нужно не забывать элементарные правила для хорошего сна.

«Нужно стараться не перегреваться и пить больше жидкости», — отметил собеседник.

Напоминаем, что оптимальной температурой для хорошего сна считается плюс 18-22 градуса.

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#душ
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Назван срок завершения строительства детской поликлиники в Чехове
03 июля 2024, 12:29

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детскую поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену, возводят на пересечении улиц Дружбы и Мира в Чехове, завершить строительство планируют в конце 2025 года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы на уровне первого этажа и прокладка теплотрассы. В работах задействованы 43 человека, используется три единицы техники. Строительство идёт в графике», — отмечается в сообщении.
Поликлиника будет четырёхэтажной. Проектом предусмотрено размещение в здании педиатрического отделения и отделения неотложной помощи, кабинетов врачей узких специальностей, а также отделений функциональной диагностики и реабилитации, вакцинации, стоматологического и инфекционного отделений и комнаты здорового ребёнка. Кроме того, в поликлинике будут кабинеты ЭКГ и УЗИ.

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#поликлиника
#строительство
#министерство строительного комплекса мо
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В Госавтоинспекции сегодня работают почти 90,5 тыс. человек
03 июля 2024, 12:28

Фото: телеграм-канал ГУ ГИБДД РФ по МО

В рядах ГАИ сегодня служат без малого 90,5 тыс. человек. Такие данные приводит пресс-служба подмосковной дорожной полиции к 88-летию Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России.
«Госавтоинспекция сегодня – мобильная, технически оснащённая служба полиции, способная успешно решать задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. В её рядах насчитывается более 90,4 тыс. человек, свыше 62,3 тыс. из которых – в дорожно-патрульной службе», – говорится в сообщении.
В нём также сказано, что сотрудники Госавтоинспекции зимой и летом, без выходных и праздников обеспечивают безопасность граждан на дорогах страны. Работа требует не только твёрдых профессиональных знаний, умений и навыков, но и выдержки, мужества, отваги.

Сейчас Госавтоинспекция находится на новом этапе развития.
«В России в последние 20 лет сформирован и реализуется комплексный подход к обеспечению безопасности дорожного движения, поэтапному снижению смертности в ДТП. Принимаются меры для повышения защищённости участников дорожного движения. Совершенствуется нормативно-правовая база, регламентируется деятельность собственников дорог, развивается система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что сотрудники Госавтоинспекции регулярно выезжают в новые регионы, помогают коллегам, приводят нормативно-правовую базу в соответствие с российскими стандартами.

Сегодня Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России исполняется 88 лет. Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР». Эта дата считается точкой отсчёта в истории отечественной ГАИ.

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#гаи
#госавтоинспекция
#гибдд
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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье обустроили около 40 «умных переходов»
03 июля 2024, 12:10

Почти 40 нерегулируемых пешеходных переходов с «умной» подсветкой обустроили на региональных дорогах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Уже сделали 40 из планируемых 50 переходов с «умной» подсветкой — у образовательных учреждений, жилых комплексов, станций и других мест притяжения жителей региона», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он пояснил, что такие переходы оснащены дополнительной подсветкой, а когда на проезжую часть выходит человек, на знаках «Пешеходный переход» начинают мигать светодиоды. Это дополнительно привлекает внимание водителей к пешеходам и снижет риск ДТП с ними.

Работы по обустройству «умных переходов» проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В прошлом году на территории Московской области появилось 50 таких переходов.

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#подмосковье
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Готовность капремонта одинцовского детсада №65 достигла 40%
03 июля 2024, 11:58

Капитальный ремонт здания детского сада №65 ведётся в Одинцове, в настоящее время работы выполнены на 40%. Для того, чтобы обновлённый детсад соответствовал современным нормам, пришлось увеличить объём переделок. Об этом рассказал гендиректор компании-подрядчика «Интеграл» Владимир Горошко, передаёт корреспондент Никита Сморкалов.
«Произошло небольшое увеличение сметы относительно начальной стоимости контракта. Здание 1975 года постройки и многие решения не соответствуют современным требованиям. Например, пришлось практически полностью демонтировать плиты покрытия кровли, чтобы заменить их на современные. Изменились требования по противопожарной безопасности — мы увеличили ширину эвакуационных выходов, коридоров, дверных проёмов, построим эвакуационные лестницы с каждой группы», — пояснил Горошко.
Он добавил, что при капитальном ремонте также учитываются повышенные требования администрации Одинцовского округа к организации детских площадок и благоустройству территории.

Детский сад планируется открыть в сентябре.

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В Подмосковье состоится финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное»
03 июля 2024, 11:42

Фото: iStock/PeopleImages

Финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» проведут 5-8 июля в мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске, за звание лучших сразятся 300 семейных команд, сообщает пресс-служба конкурса.
«5 июня состоится торжественное открытие. В этот день финалисты познакомятся друг с другом и встретятся с почётными гостями. Кроме того, для участников конкурса предусмотрены мастер-классы и прочие активности», — говорится в сообщении.
6 июля начнётся оценочный этап, он продлится два дня. В ходе этого этапа семейные команды будут выполнять различные творческие, спортивные и интеллектуальные задания.

Организаторы отмечают, что 7 июля принять участие в конкурсных активностях смогут гости и партнёры мероприятия, а также журналисты.

Церемония награждения победителей назначена на 8 июля — День семьи, любви и верности. 30 семейных команд, признанных лучшими по итогам конкурса, получат жилищные сертификаты на 5 млн рублей. Кроме того, все 300 семей-финалистов получат в награду путешествия.

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Лауреат «Оскара» умер на 90-м году жизни
Американский сценарист и режиссер Роберт Таун умер на 90-м году жизни
03 июля 2024, 11:24

Фото: iStock/jorgeantonio

Американский сценарист и режиссер, лауреат кинопремии «Оскар» Роберт Таун скончался на 90-м году жизни. Об этом информирует Variety.
Режиссер умер в понедельник, 1 июля, в своем доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти Тауна не сообщается.

Роберт Таун родился 23 ноября 1934 года. Он написал сценарии к таким картинам, как «Последний наряд», «Китайский квартал» и другие. Режиссер является соавтором сценариев фильмов «Миссия невыполнима» и «Миссия невыполнима-2».

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Владимир Матвеев скончался во вторник, 2 июля на 73-м году жизни. Он известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Убойная сила».

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