Рождество Иоанна Предтечи 2024: когда и как отмечают праздник и что нужно делать

Фото: istockphoto/vesilvio
Православные верующие в воскресенье, 7 июля, будут отмечать большой праздник — Рождество Крестителя Господня Иоанна или, как его еще называют в народе, Рождество Иоанна Предтечи.
Об истории христианского праздника, о его значении и традициях расскажет редакция «Радио 1».
Святой Иоанн Предтеча — это самый почитаемый Святой после Божией Матери. Согласно Библии – ближайший соратник Иисуса, который предсказал пришествие Христа, а также крестил его в водах реки Иордан. Жил в пустыне отшельником, проповедуя и совершая священные омовения, чтобы очистить от греха иудеев. Именно эти обряды и стали впоследствии называться Таинством Крещения.
Был арестован тетрархом Галилеи Иродом Антипой, а после по желанию царицы Иродиады обезглавлен. Проводником ее воли стала дочь Саломея.
Столь высокое положение Иоанна Крестителя основывается во многом на том уважении, которое ему высказывал сам Христос, называя своим предтечей. Иисус говорил, что до Крестителя не было более великого духом: «Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя».
Об особом почитании Святого говорит и то, что его день памяти отмечается 6 раз в году. 6 октября празднуется зачатие, 7 июля – рождество, 11 сентября – усекновение главы, 20 января – Собор Иоанна Крестителя, который связывается с праздником Крещения, 9 марта – первое и второе обретение его главы, 7 июня – третье обретение главы, 25 октября – праздник перенесения его правой руки с Мальты в Гатчину.
Как сказано в Библии, 30-летний Иисус для крещения пришел к Иоанну, который ждал у реки Иордан. Предтеча, много проповедовавший о скором пришествии Мессии, удивился и спросил его: «мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Христос ответил, что «надлежит нам исполнить всякую правду», и Иоанн крестил его. В этот момент, согласно писанию, разверзлось небо и снизошел Святой Дух, а с небес раздался голос: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!»
Таким образом, во многом благодаря Иоанну, множество людей стали свидетелями мессианской роли Христа. Это событие часто рассматривается как отправная точка и начало общественного служения Иисуса.
После того, как Иоанн крестил Иисуса, он продолжил свое служение и обличение пороков, призывая людей к покаянию и спасению через веру в истинного мессию – Христа.
Вскоре под обличение Предтечи попал царь Ирод Антипа, который отобрал у живого брата жену Иродиаду и женился на ней. Тем самым правитель нарушил седьмую заповедь о запрете прелюбодеяния. Иоанн лично указал Ироду на его грех, за что был отправлен в темницу. Царь, зная об известности проповедника, не решился его казнить.
На день рождения Ирода Антипы дочь его новой жены Иродиады исполнила для него танец. В награду он пообещал ей выполнить любое желание, чем и воспользовалась ее мать. Оскорбленная обличением Иоанна, Иродиада убедила дочь попросить в награду отрубленную голову Предтечи на блюде.
Ирод был опечален такой просьбой, но не смог отказать, так как обещание он дал на глазах своих вельмож. В тюрьму отправили палача, который и обезглавил Иоанна Крестителя. Отрубленную голову принесли на блюде и подали дочери Иродиады.
После ученики Иоанна погребли тело своего наставника. Таким образом, как гласит Евангелие, пророк Иоанн умер ради истины, а беззаконник Ирод убил его ради лжи. Это событие в дальнейшем стало причиной для христианского праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Рождество Иоанна Предтечи празднуется в честь рождения ребенка у праведной и престарелой пары — Захарии и Елисаветы. Они прожили достойную жизнь, но не могли заиметь детей, за что их поносили окружающие, ведь бездетность в то время считалась большим несчастьем и даже позором.
Однажды в храме Захария увидел ангела, который предсказал ему рождение сына, имя ребенка и значимость его миссии для людей – «представить Господу народ приготовленный». Старик сначала усомнился в услышанном, однако Архангел Гавриил в доказательство лишил его речи.
Вскоре Елисавета забеременела и родила сына. Дар речи вернулся к Захарии лишь на восьмой день после этого события, когда он дал своему сыну имя.
Стоит упомянуть и дату Рождества Иоанна Крестителя. Изначально ее вычислили, опираясь на Евангелие. В Священном Писании указано, что разница возраста Иисуса Христа и Иоанна составляла 6 месяцев. Получившаяся дата оказалась близка к летнему солнцестоянию, а Рождество Христово – к зимнему. Потому ранние христиане провели аналогию со словами Иоанна «Ему должно расти, а мне умаляться» и стали отмерять этими событиями уменьшение и увеличение светового дня.
Однако важно отметить, так как православная церковь живет по юлианскому календарю, Рождество Иоанна Предтечи приходится на 7 июля и не привязывается к солнцестоянию. Строгой зависимости с этим астрономическим событием нет и у приверженцев григорианского календаря, они отмечают Иванов день 24 июня.
Рождество Иоанна Предтечи выходной день практически во всех католических странах. Православные также считают рождение Крестителя великим праздником, но в отличие от католиков, этот день не является нерабочим.
Традиция праздновать Рождество Иоанна Крестителя начала формироваться еще в III веке. Общецерковную значимость она стала обретать лишь после – в виде икон, молитв, гимнов и храмов в честь Иоанна Предтечи.
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Кто такой Иоанн ПредтечаФото: istockphoto/ajfigel
Святой Иоанн Предтеча — это самый почитаемый Святой после Божией Матери. Согласно Библии – ближайший соратник Иисуса, который предсказал пришествие Христа, а также крестил его в водах реки Иордан. Жил в пустыне отшельником, проповедуя и совершая священные омовения, чтобы очистить от греха иудеев. Именно эти обряды и стали впоследствии называться Таинством Крещения.
Был арестован тетрархом Галилеи Иродом Антипой, а после по желанию царицы Иродиады обезглавлен. Проводником ее воли стала дочь Саломея.
Столь высокое положение Иоанна Крестителя основывается во многом на том уважении, которое ему высказывал сам Христос, называя своим предтечей. Иисус говорил, что до Крестителя не было более великого духом: «Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя».
Об особом почитании Святого говорит и то, что его день памяти отмечается 6 раз в году. 6 октября празднуется зачатие, 7 июля – рождество, 11 сентября – усекновение главы, 20 января – Собор Иоанна Крестителя, который связывается с праздником Крещения, 9 марта – первое и второе обретение его главы, 7 июня – третье обретение главы, 25 октября – праздник перенесения его правой руки с Мальты в Гатчину.
Крещение Иисуса ХристаФото: istockphoto/sedmak
Как сказано в Библии, 30-летний Иисус для крещения пришел к Иоанну, который ждал у реки Иордан. Предтеча, много проповедовавший о скором пришествии Мессии, удивился и спросил его: «мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Христос ответил, что «надлежит нам исполнить всякую правду», и Иоанн крестил его. В этот момент, согласно писанию, разверзлось небо и снизошел Святой Дух, а с небес раздался голос: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!»
Таким образом, во многом благодаря Иоанну, множество людей стали свидетелями мессианской роли Христа. Это событие часто рассматривается как отправная точка и начало общественного служения Иисуса.
Саломея и Иоанн КрестительФото: istockphoto/Christine_Kohler
После того, как Иоанн крестил Иисуса, он продолжил свое служение и обличение пороков, призывая людей к покаянию и спасению через веру в истинного мессию – Христа.
Вскоре под обличение Предтечи попал царь Ирод Антипа, который отобрал у живого брата жену Иродиаду и женился на ней. Тем самым правитель нарушил седьмую заповедь о запрете прелюбодеяния. Иоанн лично указал Ироду на его грех, за что был отправлен в темницу. Царь, зная об известности проповедника, не решился его казнить.
На день рождения Ирода Антипы дочь его новой жены Иродиады исполнила для него танец. В награду он пообещал ей выполнить любое желание, чем и воспользовалась ее мать. Оскорбленная обличением Иоанна, Иродиада убедила дочь попросить в награду отрубленную голову Предтечи на блюде.
Ирод был опечален такой просьбой, но не смог отказать, так как обещание он дал на глазах своих вельмож. В тюрьму отправили палача, который и обезглавил Иоанна Крестителя. Отрубленную голову принесли на блюде и подали дочери Иродиады.
После ученики Иоанна погребли тело своего наставника. Таким образом, как гласит Евангелие, пророк Иоанн умер ради истины, а беззаконник Ирод убил его ради лжи. Это событие в дальнейшем стало причиной для христианского праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи.
История и суть праздника Рождества Иоанна КрестителяФото: istockphoto/Iuliia Zavalishina
Рождество Иоанна Предтечи празднуется в честь рождения ребенка у праведной и престарелой пары — Захарии и Елисаветы. Они прожили достойную жизнь, но не могли заиметь детей, за что их поносили окружающие, ведь бездетность в то время считалась большим несчастьем и даже позором.
Однажды в храме Захария увидел ангела, который предсказал ему рождение сына, имя ребенка и значимость его миссии для людей – «представить Господу народ приготовленный». Старик сначала усомнился в услышанном, однако Архангел Гавриил в доказательство лишил его речи.
Вскоре Елисавета забеременела и родила сына. Дар речи вернулся к Захарии лишь на восьмой день после этого события, когда он дал своему сыну имя.
Стоит упомянуть и дату Рождества Иоанна Крестителя. Изначально ее вычислили, опираясь на Евангелие. В Священном Писании указано, что разница возраста Иисуса Христа и Иоанна составляла 6 месяцев. Получившаяся дата оказалась близка к летнему солнцестоянию, а Рождество Христово – к зимнему. Потому ранние христиане провели аналогию со словами Иоанна «Ему должно расти, а мне умаляться» и стали отмерять этими событиями уменьшение и увеличение светового дня.
Однако важно отметить, так как православная церковь живет по юлианскому календарю, Рождество Иоанна Предтечи приходится на 7 июля и не привязывается к солнцестоянию. Строгой зависимости с этим астрономическим событием нет и у приверженцев григорианского календаря, они отмечают Иванов день 24 июня.
Рождество Иоанна Предтечи выходной день практически во всех католических странах. Православные также считают рождение Крестителя великим праздником, но в отличие от католиков, этот день не является нерабочим.
Как православные отмечают Рождество Иоанна ПредтечиФото: istockphoto/jk_light
Традиция праздновать Рождество Иоанна Крестителя начала формироваться еще в III веке. Общецерковную значимость она стала обретать лишь после – в виде икон, молитв, гимнов и храмов в честь Иоанна Предтечи.
ТрадицииНакануне праздника во всех храмах пройдет всенощное бдение. Православные не спят всю ночь и молятся святому. В сам день Рождества Иоанна Предтечи состоится Божественная литургия.
Что нужно делатьВерующим в этот день рекомендуют читать молитвы Иоанну. Так как Креститель проповедовал покаяние за грехи, во время обращения к нему просят о вразумлении грешников и помощи для заключенных, приобщении к вере некрещеных и сектантов. Также Предтечу испокон веков почитали крестьяне, в связи с чем святого просят о помощи в сельском хозяйстве и о богатом урожае.
Что запрещеноВ день Рождества Иоанна Крестителя запрещены заупокойный и поминальные молитвы, шумные застолья, тяжелый труд и ссоры. Так как праздник выпадает на Петровский пост, не разрешается есть мясо, молочные продукты и яйца. Однако можно употреблять рыбу и выпить немного красного вина.
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Данил Пономарев