Загадочная открытка, доставленная через 121 год, воссоединила семью

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy
Члены семьи из Великобритании воссоединились благодаря открытке, отправленной в 1903 году. Об этом сообщает BBC News.
Отмечается, что загадочная карточка из города Фишгард была доставлена в банк Уэльса 16 августа, спустя 121 год после отправки. На открытке указаны данные Лидии Дэвис, которая, очевидно, в начале XX века проживала в здании, где теперь находится банк. В тексте отправитель извинился перед этой девушкой за то, что не смог найти несколько вещей. Однако непонятно, о чём конкретно идёт речь.
Работники банка сфотографировали открытку и опубликовали в соцсетях, где её увидели дальние родственники Лидии. Позднее выяснилось, что письмо отправил мальчик Эварт, которому Лидия приходилась старшей сестрой. Внук этого мальчика, 65-летний Ник Дэвис рассказал, что его дед и вправду отправил эту открытку в 13-летнем возрасте, когда был на летних каникулах за городом.
Также имя Лидии узнали 58-летняя Хелен Робертс и 61-летняя Маргарет Спунер. Их дед был братом Лидии и Эдварда.
А позднее на связь вышла и правнучка самой Лидии – 47-летняя Фейт Рейнольдс. Она рассказала, что совсем не ожидала встретить так много родственников.
28 августа Ник, Хелен, Маргарет и Фейт впервые встретились все вместе. По их словам, открытка, скорее всего, была вложена в Библию, которую кто-то купил. А спустя много лет письмо было обнаружено и отправлено по адресу.
Читайте также:
Трое детей Алена Делона получили завещание отца
Москвичка узнала возможного брата обвиняемого в теракте в «Крокусе» в соседе
Участниками трудовых отрядов стали более 250 подмосковных подростков
Работники банка сфотографировали открытку и опубликовали в соцсетях, где её увидели дальние родственники Лидии. Позднее выяснилось, что письмо отправил мальчик Эварт, которому Лидия приходилась старшей сестрой. Внук этого мальчика, 65-летний Ник Дэвис рассказал, что его дед и вправду отправил эту открытку в 13-летнем возрасте, когда был на летних каникулах за городом.
Также имя Лидии узнали 58-летняя Хелен Робертс и 61-летняя Маргарет Спунер. Их дед был братом Лидии и Эдварда.
А позднее на связь вышла и правнучка самой Лидии – 47-летняя Фейт Рейнольдс. Она рассказала, что совсем не ожидала встретить так много родственников.
28 августа Ник, Хелен, Маргарет и Фейт впервые встретились все вместе. По их словам, открытка, скорее всего, была вложена в Библию, которую кто-то купил. А спустя много лет письмо было обнаружено и отправлено по адресу.
Читайте также:
Трое детей Алена Делона получили завещание отца
Москвичка узнала возможного брата обвиняемого в теракте в «Крокусе» в соседе
Участниками трудовых отрядов стали более 250 подмосковных подростков
Анастасия Чинкова