Луп Брусничник 5 сентября: какие ужасы таятся в лесу, что запрещено в этот день

Фото: iStock/PinkBadger
В четверг, 5 сентября 2024 года, верующие вспоминают святого Луппа Солунского, бывшего слугу великомученика Димитрия Солунского. В народе эту дату со временем стали называли Луп Брусничник. Предки знали множество примет, обычаев и верований, которым старались следовать, а также несколько строгих запретов на то, что можно и нельзя делать 5 сентября.
Об особенностях празднования Лупа Брусничника, народных приметах о погоде, именинах и традициях расскажет редакция «Радио 1».
Мученик Лупп жил на рубеже III и IV веков и служил верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского, память которого отмечают 26 октября.
Однажды его господина закололи копьями в темнице, а тело его выбросили на съедение зверям. Лупп омочил свою одежду его кровью и взял с его руки перстень. С помощью этой одежды, перстня и имени святого Димитрия Лупп совершал в Солуни множество чудес.
Он разрушил идолов, за что подвергся преследованиям язычников, но был чудесно сохранен Богом. В итоге, святой Лупп сам сдался мучителям и по приказу императора Максимиана Галерия был казнен мечом.
В народе к его имени со временем приросла приставка «Брусничник», так как именно в день памяти Луппа Солунского в лесах поспевала брусника.
В народных представлениях Лупа описывали как сильного мужчину с рыжими волосами, который, по поверьям, 5 сентября ходил по земле и легонько хлопал крестьян по спине. Считалось, что если Луп хлопает женщину, то ей следовало отправиться в лес за ягодами, а если мужчину — ему нужно было идти в поле и заниматься уборкой овса.
Как мы уже отмечали, этот день наши предки называли Лупом Брусничником, так как к этому времени созревала брусника. В деревнях начинали сбор ягод для выпечки пирогов, приготовления варенья, пастилы и компотов. По зрелости брусники судили и о состоянии овса: если ягоды были сладкие и сочные, пора было спешить с жатвой.
В день Лупа Брусничника, в отличие от других праздников, существовало не так много особых традиций, которым стоило следовать. Все они так или иначе связаны с поспевшей брусникой и домашними хлопотами.
В первой половине дня предки обычно отправлялись в лес и собирали бруснику. Вечером — готовили из нее различные лакомства — от пирогов до морса.
Считалось, что Луп Брусничник — отличный день для домашних забот, люди занимались уборкой, работали в огороде, стирали и готовили.
Особых запретов на Лупа Брусничника известно чуть больше. Особенно часто упоминается поверье о незнакомце в лесу, который может явиться в обличье старика, ищущего своего лукошко.
Загадочному чужаку запрещалось отвечать, смотреть на него или реагировать, предки верили, что под его маской скрывается Леший. Следовало продолжать собирать бруснику, будто бы его и не было.
Также в этот день:
На Руси верили, что погода на Лупа Брусничника может многое рассказать о будущих днях:
Рожденным на Лупа Брусничника обещали счастливую жизнь и крепкие семьи. Имя для мальчика или девочки 5 сентября, выбирали по именинам. Их сегодня отмечают:
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Лупп Солунский: историяФото: iStock/artplus
Мученик Лупп жил на рубеже III и IV веков и служил верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского, память которого отмечают 26 октября.
Однажды его господина закололи копьями в темнице, а тело его выбросили на съедение зверям. Лупп омочил свою одежду его кровью и взял с его руки перстень. С помощью этой одежды, перстня и имени святого Димитрия Лупп совершал в Солуни множество чудес.
Он разрушил идолов, за что подвергся преследованиям язычников, но был чудесно сохранен Богом. В итоге, святой Лупп сам сдался мучителям и по приказу императора Максимиана Галерия был казнен мечом.
Лупп Брусничник: поверьяФото: iStock/Studia72
В народе к его имени со временем приросла приставка «Брусничник», так как именно в день памяти Луппа Солунского в лесах поспевала брусника.
В народных представлениях Лупа описывали как сильного мужчину с рыжими волосами, который, по поверьям, 5 сентября ходил по земле и легонько хлопал крестьян по спине. Считалось, что если Луп хлопает женщину, то ей следовало отправиться в лес за ягодами, а если мужчину — ему нужно было идти в поле и заниматься уборкой овса.
Как мы уже отмечали, этот день наши предки называли Лупом Брусничником, так как к этому времени созревала брусника. В деревнях начинали сбор ягод для выпечки пирогов, приготовления варенья, пастилы и компотов. По зрелости брусники судили и о состоянии овса: если ягоды были сладкие и сочные, пора было спешить с жатвой.
Что можно делать 5 сентябряФото: iStock/margouillatphotos
В день Лупа Брусничника, в отличие от других праздников, существовало не так много особых традиций, которым стоило следовать. Все они так или иначе связаны с поспевшей брусникой и домашними хлопотами.
В первой половине дня предки обычно отправлялись в лес и собирали бруснику. Вечером — готовили из нее различные лакомства — от пирогов до морса.
Считалось, что Луп Брусничник — отличный день для домашних забот, люди занимались уборкой, работали в огороде, стирали и готовили.
Что нельзя делать 5 сентябряФото: iStock/aga7ta
Особых запретов на Лупа Брусничника известно чуть больше. Особенно часто упоминается поверье о незнакомце в лесу, который может явиться в обличье старика, ищущего своего лукошко.
Загадочному чужаку запрещалось отвечать, смотреть на него или реагировать, предки верили, что под его маской скрывается Леший. Следовало продолжать собирать бруснику, будто бы его и не было.
Также в этот день:
- запрещали стричь волосы и ногти, чтобы не обрезать нити судьбы;
- нельзя давать в долг деньги или вещи, лучше помочь своими силами, иначе отдашь свое счастье и удачу;
- запрещалось жаловаться и сокрушаться, чтобы не накликать еще больше проблем;
- не разрешалось сплетничать и раскрывать чужие тайны — ваши слова обернутся против вас;
- опасались острых предметов, так как на Лупа Брусничника велик шанс пораниться.
Народные приметы о погоде 5 сентябряФото: iStock/mbolina
На Руси верили, что погода на Лупа Брусничника может многое рассказать о будущих днях:
- журавли в мертвой тишине улетают на юг — жди беды;
- журавли летят низко — зима будет теплой, высоко — холодной;
- вечером опустился туман — следующие дни будут теплыми и ясными;
- солнце и безоблачное небо на Лупа Брусничника — весь сентябрь таким будет;
- к 5 сентября расцвел горох — осень будет долгой и теплой;
- нескончаемый гром без дождей — осень будет сухой, а зима морозной.
Именины 5 сентябряФото: iStock/IvanMikhaylov
Рожденным на Лупа Брусничника обещали счастливую жизнь и крепкие семьи. Имя для мальчика или девочки 5 сентября, выбирали по именинам. Их сегодня отмечают:
- Иван;
- Ефрем;
- Лупп;
- Николай;
- Павел;
- Раиса;
- Елизавета;
- Ираида.
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Данил Пономарев