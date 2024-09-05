Пошла за хлебом и выиграла 58 миллионов: россиянка рассказала, как потратила выигрыш в лотерею

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В 2021 году 29-летней жительнице Сочи Александре улыбнулась удача. На сдачу ей дали лотерейный билет, который оказался выигрышным и принес ей 58 миллионов рублей. О том, как сложилась судьба россиянки и на что она потратила баснословную сумму расскажет редакция «Радио 1».
Лотерейный билет на сдачу
29-летняя россиянка летом 2021 года проездом была в Мурманске. Она зашла в местный магазин за бутылкой воды и хлебом, но там не оказалось сдачи.
«Когда я расплачивалась, продавец предложил: «Может, возьмете лотерейный билет на сдачу?» Мне стало интересно. Билет стоил всего 50 рублей, и я решила попробовать удачу», — рассказала журналистам девушка.
Через время она забыла за свой билет, однако спустя четыре месяца случайно узнала, что является победительницей лотереи.
Сообщение о выигрыше
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«О своей победе я узнала только в ноябре. В повседневной суете я совершенно забыла о лотерее. Как оказалось позже, на мой мобильный приходили уведомления. Но спама на телефон приходит так много, что я их даже не читаю. И сообщение о выигрыше тоже проигнорировала», — рассказывала девушка.
Через несколько дней с Александрой связались организаторы лотереи, поздравили и пригласили прийти за выигрышем.
«Эта сумма действительно значительная. Мне кажется, что выигрыш свалился на меня как гром среди ясного неба и пришёлся как нельзя кстати», — поделилась девушка.
Александра рассказала, что часть денег намерена пожертвовать в организацию, помогающую животным. Также она решает квартирный вопрос и собирается получить высшее образование.
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Анастасия Хохлова