Ежегодная контрольная «Выходи решать!» пройдет с 28 сентября по 5 октября

10 апреля 2026, 12:02

Фото: пресс-служба проекта «Выходи решать!»

Всероссийская образовательная акция «Выходи решать!» пройдет с 28 сентября по 5 октября 2026 года.





Организаторы анонсировали ключевые изменения формата — впервые выберут главную опорную площадку проекта в регионах России, а не в Москве. Кроме того, расширяется возрастная аудитория — к участию теперь приглашают учеников 5-7 классов (ранее минимальным порогом были 8 классы).



Акция проводится ежегодно с 2018 года в онлайн-формате на платформе All Cups от VK и очно на базе образовательных учреждений. В прошлом году контрольную написали более 105 тысяч человек из 83 регионов, работало свыше 1200 площадок. Опорные площадки организуют научно-популярные мероприятия и получают от организаторов методическую, сувенирную и полиграфическую поддержку.



В оргкомитете отметили, что отказ от традиционной главной площадки в Москве позволил перераспределить ресурсы и расширить сеть опорных площадок по стране. Претендовать на статус главной опорной площадки могут организации, уже участвовавшие в проекте ранее и имеющие опыт проведения крупных мероприятий. Обязательное условие — готовность принять на открытии не менее 500 гостей. Приём заявок проходит в две волны. Первая — до 12 апреля (результаты 21 апреля), вторая — с 29 апреля по 20 мая. Итоговый список опорных площадок утвердят до конца июня.



Для участников уже открыта регистрация. Ученикам 8-11 классов предложат задания по математике, физике, информатике, биологии, химии и астрономии. Новый трек для 5-7 классов включает математику, физику и биологию. Взрослые могут попробовать силы в любой из дисциплин. С 5 по 25 октября после завершения контрольной среди организаторов проведут отдельный конкурс — победившие учителя и кураторы площадок отправятся на образовательную смену в МФТИ с культурной программой в Москве.



Организаторы проекта — МФТИ, Физтех-Союз и VK Education. Технологический партнёр — платформа All Cups. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда Горчакова.



