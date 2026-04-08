Максим Дунаевский наградил лауреатов фестиваля-конкурса «Мастер мюзикла»
В Доме культуры «Подмосковье» в Красногорске состоялся гала-концерт Московского областного фестиваля-конкурса «Мастер мюзикла». Как передаёт корреспондент «Радио 1», в нём участвовали лучшие коллективы и солисты Московской области, Москвы и других регионов России.
Интригой праздника стала церемония награждения лауреатов. Главную награду фестиваля-конкурса – Гран-при – вручал его бессменный председатель, народный артист России, композитор, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.
«Все стоящие на сцене заслужили свои премии. Я вас от всей души поздравляю, ребята, девочки! Вы потрясающие! В этом году конкурс стал каким-то необыкновенным. Он растёт, как растёт в нашей стране и вообще весь жанр мюзикла. Вы станете прекрасным пополнением всех мюзиклов, которые идут в России. Я видел вас сегодня на сцене, и большинство – уже готовые артисты, и маленькие, и большие. Мы вас ждём, это будет прекрасно! Браво вам», – сказал композитор лауреатам.
Он назвал фестиваль-конкурс «Мастер мюзикла» уникальным, так как больше нигде в стране подобного состязания нет.
«Было очень сложно оценивать участников, ведь в мюзикле много разных жанров. Но всё-таки основные критерии – это актёрское мастерство, пение, умение хорошо двигаться. Тем не менее, какой-нибудь трагический мюзикл невозможно сравнить с лёгким, танцевальным. Я благодарен организаторам, которые устроили такой конкурс. Это было очень сложно, потому что было много коллективов, много театров и любителей. Однако всех удалось объединить», – поделился Максим Дунаевский.
Обладательницей Гран-при стала девятилетняя Алиса Искакова из города Одинцово. Она занимается Театре песни «Лилиум». На конкурсе победительница исполнила композицию из фильма «Про Красную Шапочку».
«Я очень счастлива и рада, что победила в таком сложном конкурсе. Я люблю фильм, поэтому решила исполнить эту песню. Вообще я её начала петь с семи лет, а сейчас мне девять. Я занимаюсь в Театре песни «Лилиум». Это очень хороший театр. Мы изучаем вокал, танцы и актёрское мастерство. Мне всё нравится», – сказала Алиса.
Фестиваль-конкурс «Мастер мюзикла 2026» был направлен на развитие детского, юношеского и взрослого художественного творчества в Московской области. В нём участвовали жители региона в возрасте от восьми лет, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс проходил по двум направлениям – «Вокальное искусство» и «Театральное искусство».