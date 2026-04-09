Определились 15 финалистов конкурса «Учитель года Подмосковья»

оригинал Фото: пресс‑служба Минобразования МО

В Московской области завершился первый тур областного конкурса «Учитель года Подмосковья». По его итогам определились 15 финалистов, сообщили в пресс‑службе Минобразования региона.



В стартовом туре участвовали 55 учителей – победителей муниципальных этапов. Заключительным испытанием стал «Классный час». Педагоги провели занятия, проверяющие не только методическое мастерство, но и способность выступать в роли наставника, психолога и мотиватора.

За 20 минут конкурсанты должны были установить контакт с детьми, построить эмоционально вовлекающее общение, продемонстрировать наработки внеурочной деятельности. Педагоги активно использовали современные образовательные технологии, в том числе интерактивные игры, сторителлинг, проектные дискуссии и работу в малых группах.

«Целью моего классного часа было сформировать у учащихся понимание двойственной природы научных открытий, их способности одновременно приносить огромную пользу и создавать смертельные угрозы», – поделилась учитель химии Наро-Фоминской школы №3 им. Героя Советского Союза Д.Д. Погодина Карина Одинцова.
Учитель провела занятие для восьмиклассников на философскую тему «Плуг и меч. Наследие гениев».

Конкурсантов оценивало жюри с участием специалистов с большим опытом практической и научной работы в системе образования.

По итогам первого тура конкурса определены 15 финалистов, набравшие самое большое количество баллов. Их список можно найти на сайте. Эти педагоги выступят во втором туре конкурса.
Лора Луганская

