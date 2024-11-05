На региональном портале можно оформить сразу три вида справок по социальным услугам

Видео: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
На региональном портале теперь можно получить сразу три вида справок по социальным услугам по одной ссылке, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В 2024 году на портале госуслуг Подмосковья запущено уже пять комплексных услуг. Одна из них — получение справок по социальным услугам. Комплексные услуги позволяют сэкономить время, поскольку соединяют в себе сразу несколько онлайн-сервисов, а пользоваться ими просто и удобно», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.Для оформления комплексной услуги необходимо войти в личный кабинет на региональном портале с использованием ЕСИА. Затем выбрать цель обращения в карточке услуги «Справки Минсоцразвития МО», заполнить электронную форму и отправить заявление на рассмотрение.
Возможные цели обращения включают получение или неполучение пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки, а также информацию о размере компенсации за жилищно-коммунальные расходы и среднедушевом доходе семьи для получения бесплатной юридической помощи.
«При этом в электронную форму заявки для получения бесплатной юридической помощи внедрен сервис автоматического расчета периода, за который предоставляются справки о доходах. Это избавляет жителей от необходимости рассчитывать такой период самостоятельно», — отметила Куртяник.Услуга по оформлению справок предоставляется бесплатно. Если решение будет положительным, выбранная справка будет направлена в личный кабинет на региональном портале.
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Дайана Хусинова