Подмосковные пенсионеры с начала года получили доплаты на 11,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Жители Подмосковья с начала года получили более 11,5 млрд рублей в качестве доплаты к пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московкой области.
Ежемесячная доплата к пенсии назначается неработающим пенсионерам, получающим выплату меньше прожиточного минимума.
Как уточнили в Минсоцразвития, доплату до 20 тыс. рублей получают неработающие пенсионеры старше 65 лет, проживающие в Подмосковье свыше 10 лет. Её назначают проактивно пенсионерам, которые проживают одни. А тем, кто живёт в семье с неработающими пенсионерами, нужно подать заявление. В регионе насчитывают порядка 35 тыс. получателей этой меры поддержки.
В регионе для пенсионеров также доступны такие меры поддержки, как бесплатный проезд в транспорте; бесплатные путевки в санаторий; бесплатное слухо- и зубопротезирование; компенсация за капремонт, субсидии на ЖКУ и другие льготы.
Подробнее об этом можно узнать на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка пожилых людей».
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«Это одна из важных мер поддержки для наших пенсионеров. В регионе каждый месяц доплату получают около 260 тыс. человек. Сумма выплат с начала года составила более 11 млрд рублей. По решению губернатора размер доплаты пенсионерам старше 65 лет был увеличен до 20 тыс. рублей», – рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Как уточнили в Минсоцразвития, доплату до 20 тыс. рублей получают неработающие пенсионеры старше 65 лет, проживающие в Подмосковье свыше 10 лет. Её назначают проактивно пенсионерам, которые проживают одни. А тем, кто живёт в семье с неработающими пенсионерами, нужно подать заявление. В регионе насчитывают порядка 35 тыс. получателей этой меры поддержки.
В регионе для пенсионеров также доступны такие меры поддержки, как бесплатный проезд в транспорте; бесплатные путевки в санаторий; бесплатное слухо- и зубопротезирование; компенсация за капремонт, субсидии на ЖКУ и другие льготы.
Подробнее об этом можно узнать на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка пожилых людей».
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Лора Луганская