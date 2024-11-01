На социальную поддержку инвалидов в Подмосковье было направлено 2,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Московской области общая сумма выплат на социальную поддержку людей с инвалидностью в этом году составила около 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
В Подмосковье инвалиды могут оформить более 15 мер социальной поддержки. Это различные выплаты и компенсации, средства реабилитации, санаторно-курортное лечение и многое другое.
В министерстве добавили, что в Подмосковье насчитывается более 370 тыс. жителей с инвалидностью. Узнать подробнее о мерах поддержки можно на региональном портале госуслуг.
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«Получение льгот и выплат для жителей, которые особенно нуждаются в нашей поддержке, мы делаем максимально удобным. Постоянно вводим полезные цифровые сервисы или переводим востребованные госуслуги в проактивный формат», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве добавили, что в Подмосковье насчитывается более 370 тыс. жителей с инвалидностью. Узнать подробнее о мерах поддержки можно на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская