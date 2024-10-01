6 октября в Раменском состоится фестиваль «Покровская ярмарка»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В селе Карпово Раменского городского округа на территории Покровского храма 6 октября пройдёт ежегодный фестиваль «Покровская ярмарка». Гостей ожидает насыщенная культурно-развлекательная программа, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В рамках фестиваля пройдёт концерт с участием известных коллективов. Для посетителей будут проведены детские игры и забавы, мастер-классы по кузнечному делу, живописи, созданию осенних украшений, прядению на веретене и самопрялке. Кроме того, запланированы интерактивные площадки «Во что играли на Руси» и «Стрельба из лука и арбалета», настольные игры и традиционные развлечения для детей и взрослых.
Атмосферу праздника дополнят артисты на ходулях, контактный зоопарк и другие развлечения. Особенностью фестиваля станет ярмарка, на которой будут представлены разнообразные товары: хлебобулочные изделия, молочные продукты, овощи, фрукты, ягоды, соленья, варенье, продукты пчеловодства, напитки, сувениры, изделия из кожи, керамика, косметика ручной работы, товары народных мастеров и умельцев.
Также для гостей будет работать полевая кухня, где можно отведать шашлык, а в лавке рыбака попробовать и купить разные виды рыбы.
Начало программы запланировано на 11:30. Вход на мероприятие свободный.
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Атмосферу праздника дополнят артисты на ходулях, контактный зоопарк и другие развлечения. Особенностью фестиваля станет ярмарка, на которой будут представлены разнообразные товары: хлебобулочные изделия, молочные продукты, овощи, фрукты, ягоды, соленья, варенье, продукты пчеловодства, напитки, сувениры, изделия из кожи, керамика, косметика ручной работы, товары народных мастеров и умельцев.
Также для гостей будет работать полевая кухня, где можно отведать шашлык, а в лавке рыбака попробовать и купить разные виды рыбы.
Начало программы запланировано на 11:30. Вход на мероприятие свободный.
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Дайана Хусинова