Ежегодный Российский форум «Культура традиции наследие» пройдёт 8 ноября

Фото: пресс-служба союза промышленников и предпринимателей
Программа форума включает деловую программу и выставку, где будут представлены произведения народных художественных промыслов и народного искусства.
Московская область представит на форуме такие народные художественные промыслы, как лаковая федоскинская миниатюра, жостовская роспись, гжель, вербилковский и дулёвский фарфор, клинская ёлочная игрушка, сергиевопосадская матрёшка и деревянная игрушка и павловопосадские платки.
«Художественные промыслы — это не просто символ места, где мы родились и выросли, но и важная составляющая культурного кода, которая дает нам уникальную идентичность и объединяющую силу. Народные художественные промыслы сегодня выходят за рамки функции сувенира. Сегодня это входит в нашу жизнь, становится модным и актуальным трендом», — отметила председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России, президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.Читайте также:
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