В Москве 1 и 2 ноября состоится форум «Сообщество»

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Заключительный форум «Сообщество», организованный Общественной палатой Российской Федерации, пройдёт 1 и 2 ноября в Москве. Мероприятие состоится в кластере «Ломоносов», сообщает пресс-служба аппарата общественной палаты Российской Федерации.
Форумы проводятся с 2015 года и направлены на определение и обсуждение проблем развития некоммерческого сектора в регионах России, а также поддержку успешных практик гражданской активности.
Каждый год на мероприятии собираются более 5 000 гражданских активистов со всей страны. Повестка форума охватывает основные аспекты деятельности гражданского общества.
Гражданские активисты, представители некоммерческих организаций, социальные предприниматели, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, бизнес-сообщество и средства массовой информации приглашаются к участию.
В 2024 году форум станет площадкой для представления и обсуждения ежегодного доклада Общественной палаты Российской Федерации о состоянии гражданского общества. Проект доклада будет представлен на пленарном заседании, а затем участникам будут предложены секционные дискуссии для внесения предложений в текст документа.
Программа Форума ориентирована на выявление общественных инициатив, которые могут быть применимы для достижения национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года.
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Каждый год на мероприятии собираются более 5 000 гражданских активистов со всей страны. Повестка форума охватывает основные аспекты деятельности гражданского общества.
Гражданские активисты, представители некоммерческих организаций, социальные предприниматели, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, бизнес-сообщество и средства массовой информации приглашаются к участию.
В 2024 году форум станет площадкой для представления и обсуждения ежегодного доклада Общественной палаты Российской Федерации о состоянии гражданского общества. Проект доклада будет представлен на пленарном заседании, а затем участникам будут предложены секционные дискуссии для внесения предложений в текст документа.
Программа Форума ориентирована на выявление общественных инициатив, которые могут быть применимы для достижения национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года.
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Дайана Хусинова