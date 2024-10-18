Открывается регистрация на IV Национальную премию «Дигория»

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Экспертный институт социальных исследований открывает регистрацию на IV Национальную премию «Дигория» и VI Всероссийский Форум «Дигория».
VI Всероссийский Форум «Дигория» и IV Национальная премия «Дигория» состоятся в период с 25 ноября по 1 декабря 2024 года. Проведут их Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь).
Форум проводится в рамках пяти профильных направлений: «Медиа и коммуникации», «Политическая экспертиза», «Политическая аналитика», «Социальные и креативные технологии» и «Политическое образование и гражданское просвещение».
Зарегистрироваться участники могут на сайте автоматизированной информационной системы «Молодежь России» до 27 октября.
Основной целью IV Национальную премия «Дигория» является выявление и поощрение лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере. Вручается она по трем направлениям: «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации.
Для участия в Премии необходимо подать заявку через регистрационную форму на официальном сайте VI Всероссийского Форума «Дигория».
Прием заявок проводится до 31 октября включительно. Лауреаты и победители Премии получат всестороннюю поддержку от ведущих экспертов в области социальных и политических наук, участие в специальных программах по трудоустройству, доступ к закрытым образовательным модулям, а также право участия в VI Всероссийском Форуме «Дигория» вне конкурсного отбора.
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Форум проводится в рамках пяти профильных направлений: «Медиа и коммуникации», «Политическая экспертиза», «Политическая аналитика», «Социальные и креативные технологии» и «Политическое образование и гражданское просвещение».
Зарегистрироваться участники могут на сайте автоматизированной информационной системы «Молодежь России» до 27 октября.
Основной целью IV Национальную премия «Дигория» является выявление и поощрение лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере. Вручается она по трем направлениям: «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации.
Для участия в Премии необходимо подать заявку через регистрационную форму на официальном сайте VI Всероссийского Форума «Дигория».
Прием заявок проводится до 31 октября включительно. Лауреаты и победители Премии получат всестороннюю поддержку от ведущих экспертов в области социальных и политических наук, участие в специальных программах по трудоустройству, доступ к закрытым образовательным модулям, а также право участия в VI Всероссийском Форуме «Дигория» вне конкурсного отбора.
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Элина Позднякова