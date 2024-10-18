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Открывается регистрация на IV Национальную премию «Дигория»

18 октября 2024, 11:13
Фото: iStock/scyther5

Фото: iStock/scyther5

Экспертный институт социальных исследований открывает регистрацию на IV Национальную премию «Дигория» и VI Всероссийский Форум «Дигория».
VI Всероссийский Форум «Дигория» и IV Национальная премия «Дигория» состоятся в период с 25 ноября по 1 декабря 2024 года. Проведут их Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Форум проводится в рамках пяти профильных направлений: «Медиа и коммуникации», «Политическая экспертиза», «Политическая аналитика», «Социальные и креативные технологии» и «Политическое образование и гражданское просвещение».



Зарегистрироваться участники могут на сайте автоматизированной информационной системы «Молодежь России» до 27 октября.

Основной целью IV Национальную премия «Дигория» является выявление и поощрение лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере. Вручается она по трем направлениям: «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации.

Для участия в Премии необходимо подать заявку через регистрационную форму на официальном сайте VI Всероссийского Форума «Дигория».

Прием заявок проводится до 31 октября включительно. Лауреаты и победители Премии получат всестороннюю поддержку от ведущих экспертов в области социальных и политических наук, участие в специальных программах по трудоустройству, доступ к закрытым образовательным модулям, а также право участия в VI Всероссийском Форуме «Дигория» вне конкурсного отбора.

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В Аникеевке начали укладку асфальта на подъездах к строящемуся путепроводу
18 октября 2024, 11:52

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Путепровод через железнодорожные пути Рижского направления строят в деревне Аникеевка городского округа Красногорск. В настоящее время рабочие приступили к укладке асфальта на подъездах к путепроводу, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В настоящее время ведутся работы по укладке асфальта со стороны Новорижского шоссе. Со стороны Волоколамского шоссе завершается монтаж металлоконструкций пролетного строения. Кроме того, ведутся дорожные работы и строительство ливневой канализации», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что сейчас общая строительная готовность путепровода составляет более 65%. Завершить работы и открыть движение по путепроводу планируется до конца текущего года.

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#путепровод
#красногорск
#минтранс мо
#строительство
#дороги
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Ушел из жизни экс-глава ФМС Константин Ромодановский
18 октября 2024, 11:37

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Ушел из жизни экс-глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Трагическое известие. Сегодня ночью скончался экс-глава Федеральной миграционной службы, бывший начальник ГУСБ МВД России генерал-полковник Константин Ромодановский. Не могу в это поверить. Только на прошлой неделе разговаривал с ним. Был полон сил и планов», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, причиной смерти стали последствия гепатита С. Кроме того, у Ромодановского была тяжёлая форма диабета. Его тело нашли утром в пятницу, 18 октября в его доме в районе московского Серебряного Бора. 31 октября ему должно было исполниться 68 лет.

Ромодановский был директором ФМС с 2005 года. Этот пост до 2016 года до самого упразднения службы.

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#сми
#пост
#артист
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В Клину создали ёлочные игрушки с изображением памятника детям Донбасса
18 октября 2024, 11:04

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Лимитированную серию расписанных вручную ёлочных игрушек, на которых изображён установленный в Донецке памятник детям Донбасса, выпустили на клинской фабрике «Ёлочка», эти игрушки глава городского округа Клин Алёна Сокольская передала жителям Донбасса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Теперь этот образ не только отлит в граните — как символ силы и непобедимости нашего народа, вставшего на защиту жителей Донбасса, его детей, их права на самоопределение. Теперь этот образ запечатлён и на новогодней стеклянной игрушке, как напоминание о том, как хрупок мир и жизнь, как необходимо сохранить детей, их счастливое детство», — сказала Алёна Сокольская.
Эксклюзивный подарок доставят получателям известные жители ЛДНР: журналистка Майя Пирогова и автор идеи памятника детям Донбасса, директор некоммерческой организации «Мир детства» Дмитрий Мельников.

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#днр
#алёна сокольская
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В Реутове провели акцию по безопасности на железной дороге
18 октября 2024, 10:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Рейд по безопасности провели на платформе и переходе на станции МЦД-4 Реутов на этой неделе, в акции участвовали представители администрации муниципалитета, сотрудники железнодорожных структур и волонтёры, сообщает пресс-служба администрации округа Реутов.
«В ходе рейда с пассажирами провели беседы о соблюдении правил безопасности на железнодорожных станциях и вблизи ж/д путей. Кроме того, людям раздавали информационные листовки», — говорится в сообщении.
В администрации отметили важность такой работы, так как железнодорожная инфраструктура является местом повышенной опасности. Нарушение правил поведения здесь может повлечь за собой тяжёлые травмы и летальный исход. Особенно важно объяснить недопустимость игр на железной дороге подрастающему поколению, подчеркнули власти округа.

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#реутов
#железная дорога
#безопасность
#рейд
#акция
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На образовательной платформе «Фоксфорд» проходит онлайн-олимпиада для школьников
18 октября 2024, 10:21

Фото: istockphoto / Aleksandra Nigmatulina

С 25 сентября по 10 ноября на образовательной платформе «Фоксфорд» проходит отборочный этап Всероссийской онлайн-олимпиады для учеников 1–11 классов по русскому языку, математике, информатике и английскому языку. Она включена в перечень интеллектуальных состязаний и соответствует задачам национального проекта «Образование», сообщает онлайн-школа «Фоксфорд».
Цель мероприятия — помочь каждому ребёнку развиваться и раскрыть свои таланты, а также помочь определиться с будущей профессией.

Задания олимпиады направлены на развитие функциональной грамотности. Участие в олимпиаде даёт возможность попасть в государственный реестр детей с выдающимися способностями.

Олимпиада состоит из двух этапов:

  • отборочный этап пройдёт онлайн с 25 сентября по 10 ноября на платформе «Фоксфорда» для учеников 1–11 классов и будет включать нестандартные задачи в олимпиадном формате, подходящие для учеников с разным уровнем подготовки;
  • заключительный этап пройдёт 14–15 декабря в Москве для победителей отборочного этапа из 9–11 классов.
Результаты отборочного этапа будут известны 20 ноября. Участники заключительного этапа получат грамоты и шанс выиграть смартфон или наушники.

Зарегистрироваться на олимпиаду можно до конца отборочного этапа по ссылке. Участие в олимпиаде абсолютно бесплатно.

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#онлайн
#развитие
#школьники
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Врач Мясников пожаловался на неуважение в комментариях и удалил Telegram-канал
18 октября 2024, 10:19

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Врач общей практики и ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников обнаружил множество неуважительных комментариев в Telegram-канал «Вопросы доктору», который он создал на днях и решил его удалить.
«То, что там бардак и неразбериха — полбеды. Это со временем могло бы структурироваться. Но 70% там просто неуважительных комм. То коротко отвечаю, то админа им подавай, то еще что. Удаляю канал и закрываю тему. Мне что: больше всех надо?!» — пишет Мясников.
Telegram-канал «Вопросы доктору» известный врач создал 14 октября.

Ранее Мясников назвал бредом сообщения о влиянии атмосферного давления на людей. По его словам, это все реакция на сообщения в СМИ. Не будь их, то и никаких скачков не будет. Психосоматика. Скачки давления никакого влияния не оказывают ни на пожилых, ни на чувствительных людей.

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#telegram
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В ленинском ЖК «Три квартала» ввели в эксплуатацию новостройку на 282 квартиры
18 октября 2024, 10:03

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Восемнадцатиэтажный дом с 282 квартирами, построенный в жилом комплексе «Три квартала» на территории Ленинского городского округа, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь новостройки составляет свыше 15,7 тыс. квадратных метров. Там расположены квартиры разных планировок — от однокомнатных до трёхкомнатных. На придомовой территории обустроены детские и спортивные площадки, а также зоны для выгула собак и места для отдыха», — говорится в сообщении.
Жилой комплекс «Три квартала» расположен в десяти минутах езды от метро «Домодедовская», в состав ЖК входит одиннадцать 18-этажных жилых корпусов.

Отмечается, что застройщики в Московской области создают за свой счёт всю необходимую для жителей новостроек социальную инфраструктуру. Эти работы ведутся в рамках договоров о комплексном развитии территории.

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#минжилполитики мо
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#жилой дом
#жильё
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Мужчина с пятисантиметровым пенисом рассказал о самой стыдной вещи в своей жизни
18 октября 2024, 09:49

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Анонимный пользователь Reddit с пенисом длиной 5 сантиметров рассказал про особенности своей интимной жизни. Об этом сообщает Ask Me Anything.
По словам мужчины, при росте 177 см он весит 99 кг, причем не от лишнего веса, а от развитой мускулатуры. Хотя он полностью здоров, длина его полового органа в эрегированном состоянии не превышает 5 см. По этой причине женщины часто отказывали ему и насмехались над ним.

Самый неприятный сексуальный опыт у мужчины произошел после знакомства с девушкой в клубе. Она попыталась заняться с ним оральным сексом, однако мужчина никак не мог возбудиться. В итоге девушка убежала от него и стала смеяться над ним вместе со своими подругами.

Лучшим сексом, как он заявляет, у него был с будущей женой. В настоящее время супруги ожидают появления на свет двойняшек. Мужчина рассказал, что недостаток в длине члена он компенсирует умелостью в прелюдиях.

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#супруги
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#отношения
#любовь
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Загруженность дорог в Московской области утром 18 октября составила пять баллов
18 октября 2024, 09:43

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Утром 18 октября загруженность дорог Московской области достигла пяти баллов. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на дорогах региона было зафиксировано более одного миллиона автомобилей, что на 1% превышает средний показатель прошлого месяца.
Основные проблемы с движением возникают на пути в Москву по трассам А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Рублёво-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких манёвров.

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#подмосковье
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#скоростной режим
#минтранс мо
#пробки
#дороги
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