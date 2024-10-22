Команда из Шатурского техникума победила в форуме Мосэнерго «Команда первых»

Фото: Министерство образования Московской области
Команда Шатурского энергетического техникума стала победителем Первого молодёжного форума «Мосэнерго „Команда первых“», организованного под эгидой ПАО «Мосэнерго», сообщает Министерство образования Московской области.
Форум для молодых людей включал в себя квесты, разминки, соревнования, викторины.
Одним из самых ярких моментов стал конкурс мини-проектов «От идеи к идеальному работодателю».
Директор техникума Виталий Давыдов представил презентацию о развитии учебного заведения на конференции «Будущее энергетики: перспективы карьерного развития студента и молодого специалиста».
Пресс-служба отметила, что команда, будучи единственным представителем среднего профессионального образования среди вузов и профессиональных команд энергетиков, заняла первое место, опередив молодых специалистов из ПАО «Мосэнерго» и энергетических вузов региона.
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Одним из самых ярких моментов стал конкурс мини-проектов «От идеи к идеальному работодателю».
Директор техникума Виталий Давыдов представил презентацию о развитии учебного заведения на конференции «Будущее энергетики: перспективы карьерного развития студента и молодого специалиста».
Пресс-служба отметила, что команда, будучи единственным представителем среднего профессионального образования среди вузов и профессиональных команд энергетиков, заняла первое место, опередив молодых специалистов из ПАО «Мосэнерго» и энергетических вузов региона.
«Техникум гордится своими подрастающими специалистами и ждет новых подвигов», — прокомментировал представитель учбеного заведения.Читайте также:
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Дайана Хусинова