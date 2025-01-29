Ежемесячное число пользователей «Рувики» превысило 6 млн человек

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Популярность российской интернет-энциклопедии «Рувики» продолжает расти: число пользователей за месяц составило более 6 миллионов человек. Увеличению трафика способствует удобный интерфейс, возможность поиска на базе искусственного интеллекта, а также размещение информации, проверенной специалистами. Об этом рассказал генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.
«Ежемесячно «Рувики» пользуются около шести миллионов человек, и этот показатель постоянно растет: еще осенью мы говорили о пяти миллионах, а сейчас уже перевалили за шесть. (…) Технологически мы внедрили умный поиск на базе Yandex GPT, аудиоформат, геймификацию для авторов.», — сказал Владимир Медейко в интервью «Ленте.ру».Он напомнил, что «Рувики» является партнёром Российской академией наук, Президентской библиотеки, Государственного исторического музея, Московского планетария и других учреждений и организаций, сотрудники которых проверяют содержание размещённых на ресурсе статей.
«Если читатель видит плашку «рецензировано» — можно смело быть уверенным в качестве материала», — подчеркнул Медейко.Он также добавил, что в «Рувики» активно развиваются разделы на языках народов Российской Федерации. И отметил, что ещё одним важным направлением развития ресурса является привлечение авторов. Для них в текущем году будет запущена бонусная программа.
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