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Жителей Подмосковья пригласили на Всероссийский конкурс по цифровым навыкам

Фото: istockphoto.com/Atomic62 Studio

Фото: istockphoto.com/Atomic62 Studio

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В России стартует конкурс «Цифровой марафон — 2025», принять в нём участие могут все желающие совершеннолетние граждане страны, включая жителей Московской области, регистрация на конкурс уже открыта, она продлится по 23 марта, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Цифровой марафон» будет проводиться в четыре этапа, включающих образовательный этап, онлайн-тестирование, цифровой диктант и очный финальный тур. Прохождение каждого их этапов оценивается в баллах. Победитель определяется по сумме баллов», — говорится в сообщении.
В министерства отметили, что стать участником «Цифрового марафона» можно в одной из трёх категорий: «Новичок», «Исследователь», «Эксперт». От категории зависит сложность заданий и размер награды. Для того, чтобы определить свой уровень, предусмотрено тестирование на платформе конкурса. ​Участие в конкурсе бесплатное.



Подробная информация о «Цифровом марафоне — 2025» размещена по ссылке.

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#мингосуправления мо
#конкурс
#цифровизация
#россия
На всероссийский конкурс социальных архитекторов подали уже более 4 тыс. заявок
29 января 2025, 11:05

Фото: istockphoto.com/DigtialStorm

В России продолжается приём заявок на конкурс социальных архитекторов, направленный на выявление и продвижение лучших социальных практик и инициатив, с запуска конкурса 14 января желание принять в нём участие изъявили уже более 4 тысяч человек, сообщает пресс-служба мероприятия.
«Понятие социальной архитекторы появилось совсем недавно, но оно объединяет те практики и методики работы, которые существуют в России уже несколько лет. Они формируют гражданское общество и делают жизнь людей лучше. Фактически конкурс призван впервые в истории нашей страны систематизировать тот внушительный багаж опыта социальной архитектуры, который уже есть в России, а также выявить лучших акторов в реализации таких проектов», — сказал управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.
Регистрация на конкурс продлится до полудня 11 февраля. Подробнее узнать о конкурсе, а также подать заявку на участие можно через сайт социальныеархитекторы.рф.

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#конкурс
#проекты
#россия
#общество
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«От шарлатанов не спасёт»: Анатолий Вассерман прокомментировал появившийся в РФ реестр целителей
Депутат ГД Вассерман: реестр целителей будет держать под контролем всех специалистов
29 января 2025, 10:55

Анатолий Вассерман (фото: соцсети)

В России заработал первый реестр целителей. В него уже включили первых специалистов народной медицины, которые занимаются траволечением, костоправством, ароматерапией и йогатерапией. Теперь, чтобы практиковать народную медицину, нужно иметь разрешение, которое выдается на 5 лет. Целители должны подать заявление с указанием своих методов и рекомендации от медицинской организации.
Публицист, депутат Государственной думая Анатолий Вассерман в беседе с «Радио 1» прокомментировал нововведение, обращаясь к своему прошлому.

«В девяностых моя знакомая, весьма хороший психолог, получила диплом экстрасенса-инструктора международной категории, просто потому, что многие ее клиенты верили экстрасенсам гораздо больше, чем психологам. На мой взгляд, такой реестр имеет смысл, поскольку он удовлетворяет потребности немалой части желающих воспользоваться услугами и позволяет держать под контролем все методы и техники. Я полагаю, что попадать в этот реестр будут все-таки не шарлатаны, а те, чей опыт доказал, что они работают достаточно эффективно», — высказался депутат.

По его словам, эффективной работе в народной медицине приходится учиться на протяжении всей профессиональной жизни.

«Ну, а что касается шарлатанов, от них, к сожалению, не спасают никакие реестры. Так что я желаю врачам, которые будут подписывать направление в этот реестр, внимательности. А нам всем — разумной осмотрительности», — заявил собеседник.

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#депутаты
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В Щёлкове расписание автобусов синхронизировали с графиком движения электричек
29 января 2025, 10:45

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В городском округе Щёлково скорректировали время отправления автобусных рейсов на маршруте №20 «Орлово – Щёлково (платформа Воронок)». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Это позволило синхронизировать расписание автобусов с графиком движения электропоездов. Время отправления рейсов от остановки «платформа Воронок» перенесли с 13:35 на 13:45, а от остановки «Орлово» – с 14:35 на 14:45», – рассказали в министерстве.
Там попросили пассажиров заранее планировать свои поездки.

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#подмосковье
#московская область
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Антон Перезимник 30 января: как сохранить благополучие и достаток, чего делать категорически нельзя, народные приметы
29 января 2025, 10:43

Фото: iStock/alexkich

В этот день, 30 января 2025 года, православные христиане чтят память двух святых — Антония Великого и Антония Черноезерского. В народном календаре этот праздник известен как Антон Перезимник.
В материале «Радио 1» вы узнаете о том, как возник этот праздник, а также о традициях и поверьях, связанных с ним.

Праздник двух Антониев


30 января в православных церквях будут совершаться молебны в честь двух святых с именем Антоний. Один из них — святой Антоний Черноезерский, другой — Антоний Великий.

Антоний Великий — один из первых христианских подвижников, живший приблизительно в 251–356 годах. Он стал основателем отшельнического монашества, посвятив свою жизнь аскетическим практикам и духовным поискам. Согласно преданию, однажды, войдя в храм, он услышал слова из Евангелия: «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твоё и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на Небе, и иди вслед за Мной». Затем Антоний принял решение отречься от мирских благ и наследства, посвятив себя молитвенным подвигам и уединению.

Фото: iStock/Venerala

Антоний Черноезерский — преподобный, основатель Богородице-Рождественского Черноезерского монастыря. По некоторым данным, в XVI веке Антоний обосновался на берегу одного из озёр, расположенных на территории Новгородской земли, примерно в 40 верстах от Череповца. Там он возвёл церковь. Вся жизнь святого была посвящена молитвам и усердному труду. Он не снимал с себя тяжёлые оковы, которые носил на теле, часто отказывал себе в пище, был строг к себе. Господь одарил его способностью совершать чудеса и предвидеть будущее, и преподобный Антоний использовал свой дар, чтобы помогать людям.

Приметы на 30 января


Фото: iStock/kdshutterman

  • Если в ночь на Антона по небу плывут облака это предвещает хороший урожай зерновых. Если же ночь была лунной и ясной, то урожай может оказаться не таким обильным.
  • На Антониев день до полудня было пасмурно и тепло — весна придёт рано.
  • Длинные сосульки с крыш свисают – морковь и свекла уродятся.
  • Идёт снег 30 января — весна придёт с опозданием.
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Что можно делать в Антонов день


Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

1. В день памяти преподобного Антония необходимо посетить храм и обратиться к святым с мольбой о защите от недугов, жизненных испытаний и семейных неурядиц.

2. В этот жень нужно сделать как можно больше дел по дому или на работе. Также нужно заниматься уборкой, стиркой, проветриванием постельных принадлежностей и наведением порядка в сараях.

3. Чтобы не навлечь беду, необходимо избегать конфликтов и ссор в этот день.


Что нельзя делать в этот день


1. В день Антона Перезимника не следует заниматься рукоделием: прясть, вязать или вышивать. Считается, что нарушение этого запрета может привести к спутыванию нитей судьбы.

2. Нельзя оставлять на столе пустую посуду, иначе жизнь превратиться превратиться в череду пустых и бессмысленных занятий.

3. В этот день принято не приглашать гостей и не посещать чужие дома, поскольку считается, что посторонние люди могут принести несчастье и разрушить гармонию, благополучие и достаток.

4. Не стоит делиться своими долгосрочными планами или хвастаться достижениями — это может привести к тому, что задуманное не осуществится.

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Подмосковная студентка прошла стажировку в Госдуме благодаря проекту «Профразвитие»
29 января 2025, 10:31

Алиса Чубина (фото: пресс-служба проекта «Профразвитие»)

Стажировку в Государственной Думе РФ прошла студентка из подмосковного города Пушкино Алиса Чубина, эту уникальную возможность она получила благодаря проекту «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей», — сообщает пресс-служба проекта.
«Заявки на стажировку подали более тысячи российских студентов. Отбор прошли 32 человека из 13 регионов, в том числе жительница Пушкина, студентка пятого курса МГЮА им. О.Е. Кутафина Алиса Чубина. Она попала в команду первого заместителя председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой», — говорится в сообщении.
В ходе стажировки студенты присутствуют на заседаниях комитетов и на различных мероприятиях, готовят справочные, аналитические и новостные материалы, ведут протоколы и деловую переписку, пишу резолюции, мониторят актуальные темы.

«Я несколько лет участвую в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей», а в прошлом году решила попробовать силы в проекте «Профразвитие». Это было правильным решением: на стажировке в Госдуме я получила уникальный опыт — приняла участие в разработке инициатив для законопроектов, подготовке документов, познакомилась с замечательной командой помощников депутата», — поделилась впечатлениями Алиса Чубина.
Она также поблагодарила президентскую платформу за то, что ей была предоставлена такая возможность.

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#госдума
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье успешно проходит электронное голосование собственников жилья
29 января 2025, 10:24

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области запущен пилотный проект по переходу на электронное голосование собственников жилых помещений в многоквартирных домах. Успешные примеры голосования уже имеются в Подольске, Котельниках и Королёве, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В 2018 году мы первыми в России перешли на электронный формат общих собраний собственников. В этом году с помощью сервиса ГИС ЖКХ нам удалось сменить управляющую организацию. Кворум составил 80%», — рассказал председатель совета МКД в городском округе Подольск Виктор Макаров.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Как отметили в ведомстве, преимущества электронного голосования очевидны. Это недопущение фальсификации протоколов собрания; исключение возможности незаконной смены УК; снижение количества отказов во внесении МКД в реестр, а также количества бумажных протоколов. Председатели МКД и управляющие компании регулярно знакомят жителей с перечнем вопросов, порядком и способами голосования.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

«Мы объясняем преимущества голосования в электронном виде, проводим встречи с инициативными группами, активно используем домовые чаты. По нескольким важных вопросам управляющая компания выступила как инициатором, так и администратором собрания. У нас хорошие результаты по этому направлению», — отметил гендиректор управляющей компании «УЖХ» Сергей Кочевалин.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Минчистоты заключило соглашение с региональными МФЦ, и теперь каждый житель, не владеющий навыками использования системы, может обратиться за консультацией в подразделения многофункциональных центров. Как напомнили в ведомстве, на голосование можно вынести вопросы выборов совета МКД, способов перечисления взносов за капремонт и использования общедомового имущества.

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#жкх
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Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл, где происходят паранормальные явления
29 января 2025, 10:10

Зираддин Рзаев (фото: соцсети)

Все больше людей интересуются эзотерикой. Где чаще всего происходят паранормальные явления, и как они могут на нас влиять?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что земля впитывает любую человеческую энергию.

«В данный момент у нас идет СВО, там много людей умирает, даже без кладбища — проливается кровь. Земля это впитывает. Несколько миллионов людей погибло на мировой войне. Все это есть за Земле. Получается, нам негде жить?» — прокомментировал экстрасенс.

По его словам, у любого предмета и пространства есть своя энергетика.

«Даже церковная икона имеет свою энергетику. И паранормальные явления происходят повсюду, но больше всего случаются там, где кладбища. И там может быть и хорошая, и плохая энергия — все индивидуально. Мы часть земли, мы умираем, и наше тело разлагается, становится одним телом с землей. В первую очередь мы должны с уважением относиться к мёртвым», — заключил Рзаев.

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#икона
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#сво
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Загруженность дорог Подмосковья утром 29 декабря составила четыре балла
29 января 2025, 09:50

Зираддин Рзаев (фото: соцсети)

Загруженность дорог Подмосковья утром 29 декабря составила четыре балла
«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Осташковское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали 913 тысяч машин. Что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#минтранс мо
#пробки
#трафик движения
#дороги
#подмосковье
#московская область
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Подмосковным волонтёрам предоставили госстраховку жизни и здоровья
29 января 2025, 09:35

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

В Московской области действует ряд мер по поддержке участников волонтёрского движения, в их числе страхование жизни и здоровья волонтёров за счёт регионального бюджета, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Волонтёры обеспечиваются страховкой за счёт области при осуществлении добровольческой деятельности на территории региона. Если волонтёры оплатили страховку самостоятельно, эти средства им компенсируются», — отмечается в сообщении.
Подмосковным волонтёрам также предоставляются различные субсидии и гранты, в том числе в рамках ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье».

Кроме того, волонтёрам в Московской области оказывается организационная поддержка в проведении мероприятий, встреч, при участии в различных форумах, мастер-классах и семинарах и при взаимодействии с органами власти и образовательными организациями.

Для волонтёров проводят консультации по созданию социально ориентированных некоммерческих организаций, их мероприятия освещают региональные СМИ и пр.

Полная информация о мерах поддержки волонтёров в Московской области размещена по ссылке.

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#волонтеры
#добровольцы
#московская область
#подмосковье
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