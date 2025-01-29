Жителей Подмосковья пригласили на Всероссийский конкурс по цифровым навыкам

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В России стартует конкурс «Цифровой марафон — 2025», принять в нём участие могут все желающие совершеннолетние граждане страны, включая жителей Московской области, регистрация на конкурс уже открыта, она продлится по 23 марта, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
В министерства отметили, что стать участником «Цифрового марафона» можно в одной из трёх категорий: «Новичок», «Исследователь», «Эксперт». От категории зависит сложность заданий и размер награды. Для того, чтобы определить свой уровень, предусмотрено тестирование на платформе конкурса. Участие в конкурсе бесплатное.«Цифровой марафон» будет проводиться в четыре этапа, включающих образовательный этап, онлайн-тестирование, цифровой диктант и очный финальный тур. Прохождение каждого их этапов оценивается в баллах. Победитель определяется по сумме баллов», — говорится в сообщении.
Подробная информация о «Цифровом марафоне — 2025» размещена по ссылке.
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Лев Каштанов