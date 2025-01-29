В Подмосковье успешно проходит электронное голосование собственников жилья

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области запущен пилотный проект по переходу на электронное голосование собственников жилых помещений в многоквартирных домах. Успешные примеры голосования уже имеются в Подольске, Котельниках и Королёве, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В 2018 году мы первыми в России перешли на электронный формат общих собраний собственников. В этом году с помощью сервиса ГИС ЖКХ нам удалось сменить управляющую организацию. Кворум составил 80%», — рассказал председатель совета МКД в городском округе Подольск Виктор Макаров.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Как отметили в ведомстве, преимущества электронного голосования очевидны. Это недопущение фальсификации протоколов собрания; исключение возможности незаконной смены УК; снижение количества отказов во внесении МКД в реестр, а также количества бумажных протоколов. Председатели МКД и управляющие компании регулярно знакомят жителей с перечнем вопросов, порядком и способами голосования.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
«Мы объясняем преимущества голосования в электронном виде, проводим встречи с инициативными группами, активно используем домовые чаты. По нескольким важных вопросам управляющая компания выступила как инициатором, так и администратором собрания. У нас хорошие результаты по этому направлению», — отметил гендиректор управляющей компании «УЖХ» Сергей Кочевалин.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Минчистоты заключило соглашение с региональными МФЦ, и теперь каждый житель, не владеющий навыками использования системы, может обратиться за консультацией в подразделения многофункциональных центров. Как напомнили в ведомстве, на голосование можно вынести вопросы выборов совета МКД, способов перечисления взносов за капремонт и использования общедомового имущества.
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Лора Луганская