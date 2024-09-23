Жители шести округов Подмосковья встретились с представителями Фонда капитального ремонта

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
На прошлой неделе руководители проектов Центра управления проектами (ЦУП) Фонда капитального ремонта Московской области провели выездные проверки на основных строительных площадках региона. В ходе рабочей поездки представители ЦУП посетили городские округа Раменский, Люберцы, Дзержинский, Клин, Рузский и Балашиху, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Основной целью визитов было обсуждение хода капитального ремонта многоквартирных домов (МКД), сроков выполнения работ и поиск способов ускорения процесса. Жители многоэтажек задали интересующие их вопросы и получили консультации от специалистов фонда.
Кроме того, руководители проектов уделили особое внимание взаимодействию с подрядчиками и контролю над строительством. На всех встречах присутствовали эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», которые контролируют качество выполнения работ.
Все вопросы, связанные с ходом капитального ремонта, можно задать ответственному руководителю проекта ЦУП. Контактная информация размещена на сайте фонда в разделе «О фонде» или на информационных табличках в домах, где проводятся ремонтные работы.
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Кроме того, руководители проектов уделили особое внимание взаимодействию с подрядчиками и контролю над строительством. На всех встречах присутствовали эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», которые контролируют качество выполнения работ.
Все вопросы, связанные с ходом капитального ремонта, можно задать ответственному руководителю проекта ЦУП. Контактная информация размещена на сайте фонда в разделе «О фонде» или на информационных табличках в домах, где проводятся ремонтные работы.
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Дайана Хусинова