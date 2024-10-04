Глава Павлово-Посадского округ провёл инспекцию образовательных учреждений

Фото: пресс-служба г.о Павловский Посад
3 октября глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов вместе с профильными заместителями — Александром Кулаковым и Светланой Аргуновой, а также директорами школ и подрядчиками провёл инспекцию образовательных учреждений, капитальный ремонт которых был завершён в 2024 году.
«Мониторинг учреждений образования будет продолжаться до тех пор, пока к подрядчикам не останется вопросов!» — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Семенов.
Дайана Хусинова