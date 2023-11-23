Еженедельный приём жителей провёл глава городского округа Кашира Шувалов

Фото: администрация городского округа Кашира
В территориальном отделе Базаровский прошёл еженедельный приём жителей в формате выездной администрации.
Глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов встретился с местными жителями.
В еженедельном приёме принимали участие заместители главы администрации, депутат окружного Совета депутатов от «Единой России» Эдуард Гречишкин, главный врач Каширской больницы Юрий Володин, а также представители ресурсоснабжающих организаций.
Михаил Шувалов поручил профильным специалистам заняться устранением скопления воды рядом с домом № 2 на улице Октябрьской в поселке Зендиково.
Многодетная семья обратилась с просьбой выделить жильё в рамках договора коммерческого найма. Профильный заместитель сейчас работает над этим вопросом.
Также сообщается о необходимости обустройства тротуара в посёлке Зендиково от автобусной остановки вдоль улицы 1-ой Московской до амбулатории. Смету строительства актуализируют. Решение будет принято после рассмотрения всех документов.
Напомним, вопрос с аварийными отключениями электроэнергии в деревне Барабаново решён. Специалисты провели работы и восстановили подачу электроснабжения.
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В еженедельном приёме принимали участие заместители главы администрации, депутат окружного Совета депутатов от «Единой России» Эдуард Гречишкин, главный врач Каширской больницы Юрий Володин, а также представители ресурсоснабжающих организаций.
Многодетная семья обратилась с просьбой выделить жильё в рамках договора коммерческого найма. Профильный заместитель сейчас работает над этим вопросом.
Также сообщается о необходимости обустройства тротуара в посёлке Зендиково от автобусной остановки вдоль улицы 1-ой Московской до амбулатории. Смету строительства актуализируют. Решение будет принято после рассмотрения всех документов.
Напомним, вопрос с аварийными отключениями электроэнергии в деревне Барабаново решён. Специалисты провели работы и восстановили подачу электроснабжения.
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Мария Фирсова