Эзотерик Зираддин Рзаев раскрыл тайну схождения благодатного огня в канун Пасхи

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Ежегодно перед праздником православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме проводится церемония схождения Благодатного огня. Принято считать, что конец света наступит тогда, когда огонь не сойдет. Но является ли это правдой?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что в схождении благодатного огня накануне Пасхи нет ничего мистического и паранормального.
По его словам, благодатный огонь основывается исключительно на вере людей, и никакой магии в этом нет.
Он подчеркнул, что суждение о том, что произойдет конец света, если огонь не сойдет, тоже остается недоказанным.
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«Благодатный огонь — это народная вера, христианский культ и традиция. Многие утверждают, что этот огонь не обжигает руки, лицо, люди якобы делают им омывание, но я никогда не видел научных исследований об этом. Так что, к сожалению, это миф», — сказал эзотерик.
По его словам, благодатный огонь основывается исключительно на вере людей, и никакой магии в этом нет.
«Там ничего паранормального нет. Это дело рук человеческих, огонь люди сами зажигают, и монах армянской церкви неоднократно это показывал и доказывал. И я не видел ни одного видео, где бы кто-то держал на огне руку, а он не обжигал», — прокомментировал Рзаев.
Он подчеркнул, что суждение о том, что произойдет конец света, если огонь не сойдет, тоже остается недоказанным.
«Несколько раз благодатный огонь не сходил, но все существует. О чем тогда идет речь? Зачем переживать из-за конца света, если огонь не сойдет?» — заключил собеседник.
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Анастасия Панченко