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Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев рассказал грустный случай о скончавшейся ясновидящей Корнеевой

Экстрасенс Рзаев: у меня не было времени встретиться с покойной Корнеевой
Зираддин Рзаев (Фото: Телеграм @ziraddinrzaev)

Зираддин Рзаев (Фото: Телеграм @ziraddinrzaev)

В возрасте 47 лет скончалась одна из самых ярких участниц 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева. Её мертвую, сидящую в кресле, обнаружил вернувшийся домой гражданский муж.
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» рассказал грустный случай о скончавшейся Юлии Корнеевой.

«Лично с ней знакомы не были, то есть не встретились в жизни. Но был случай, я очень жалею, что она в свое время звонила на мой приемный номер, хотела связаться, кого-то привести ко мне. Но у меня, к сожалению, не было времени, я не принял ее», — поделился эзотерик.

Он добавил, что Корнеева была нестандартной женщиной и притягивала к себе внимание.

«Мне очень грустно стало, когда узнал о ее смерти. У нее нестандартный метод работы», — сказал Рзаев.

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#смерть
#энергия
#энергетика
В Екатеринбурге испортили инсталляцию с SHAMAN и Мизулиной
28 марта 2025, 14:37

Екатерина Мизулина и SHAMAN (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

В Екатеринбурге неизвестные сломали инсталляцию, на которой изображены певец SHAMAN и его возлюбленная, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом сообщает Telegram-канал «Расстрига».
«Неизвестные сломали инсталляцию с SHAMAN и Мизулиной в Екатеринбурге. Её установили пару недель назад. По задумке авторов, композиция должна призывать людей любить и создавать семьи», — говорится в сообщении.

Конструкция была оборудована механизмом, благодаря которому фигуры могли сближаться, и в этот момент между ними загоралось сердце с надписью: «Любите. Создавайте семьи». Объект был установлен 13 марта.

Напомним, 9 марта Ярослав Дронов объявил об отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.

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#сердце
#семьи
#волосы
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Депутат Госдумы словом из трех букв отреагировал на статистику по мигрантам в РФ
Депутат ГД Кузнецов порадовался статистике о выданных мигрантам паспортах РФ
28 марта 2025, 14:03

Фото: iStock/vichinterlang

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов словом из трех букв оценил положительную статистику по получению мигрантами российского гражданства.
Так, Кузнецов порадовался статистике в сфере миграции, которую недавно опубликовали в МВД. Оказалось, что в 2024 году российское гражданство получили вдвое меньше иностранных граждан, чем в 2023 году.

«Ура! Не зря мы старались», — написал Кузнецов в своем Telegram-канале.

Ранее глава ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести полный запрет на въезд мигрантов как минимум до конца года. По его словам, число мигрантов на территории Российской Федерации превышает критическую массу.

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#гражданство
#мвд
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#депутат
#лдпр
#медведев
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Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных
Синоптик Шувалов: на выходных в Москве будет до +14
28 марта 2025, 13:05

Фото: iStock/Oleg Elkov

Всем известно, что погода напрямую влияет на настроение россиян. Какой она будет в эти выходные?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на выходных в Москве и области будет хорошая погода с температурой воздуха до 14 градусов.

«Не будет дождя. Вполне оптимистичный прогноз. С утра будут туманы по области, водителям стоит быть аккуратнее», — добавил он.

По его словам, зимние холода могут вернуться, но на короткий срок.

«Они могут вернуться в среднем на три дня вначале апреля. И отрицательные температуры будут, и, возможно, ляжет на день-два снежок», — предупредил синоптик.

Ранее Александр Шувалов сказал, что, несмотря на аномальное тепло в марте, менять в автомобиле зимнюю резину на летнюю имеет смысл только ближе к 20 апреля.

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#погода
#выходные
#прогноз
#тепло
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Рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в Таиланде, объявлен сбор средств на его спасение
Друзья Паши Техника собирают деньги на его лечение
28 марта 2025, 12:50

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashalive)

Состояние рэпера Паши Техника, введенного в искусственную кому в Тайланде, критическое. Об этом пишет Baza.
«С Пашей всё очень плохо», — сообщил знакомый артиста.

Сейчас рэпер находится на аппарате ИВЛ. Его друзья объявили сбор денег для оплаты дорогостоящего лечения. По их словам, требуется еще пять миллионов рублей.

Напомним, 40-летнего Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде. Причиной его состояния стало употребление наркотиков. Это уже не первый случай, когда музыкант оказался в коме после употребления запрещенных веществ.

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*Запрещен в РФ
#алкоголь
#техника
#нарколог
#музыкант
#рф
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Подмосковье приглашают на чемпионат творческих компетенций «АртМастерс»
28 марта 2025, 12:28

Фото: istockphoto/jacoblund

Открытый национальный чемпионат творческих компетенций «АртМастерс» помогает специалистам креативной сферы раскрыть свой творческий потенциал и реализоваться в профессии, его цель — раскрытие творческого потенциала молодых профессионалов.
«За несколько лет Чемпионат стал экосистемой по развитию кадрового потенциала творческих индустрий в России. Он дает возможность молодым специалистам повысить профессиональное мастерство и встроиться в производственные процессы крупных компаний креативного сектора: театров, кинопроизводства, медиа и бизнеса», — сказано в сообщении.
Заявку на национальный открытый чемпионат творческих компетенций «АртМастерс» можно подать до 30 апреля 2025 года. По сообщению организаторов, речь идет о масштабных соревнованиях для специалистов творческих индустрий.

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