Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев рассказал грустный случай о скончавшейся ясновидящей Корнеевой

Зираддин Рзаев (Фото: Телеграм @ziraddinrzaev)
В возрасте 47 лет скончалась одна из самых ярких участниц 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева. Её мертвую, сидящую в кресле, обнаружил вернувшийся домой гражданский муж.
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» рассказал грустный случай о скончавшейся Юлии Корнеевой.
Он добавил, что Корнеева была нестандартной женщиной и притягивала к себе внимание.
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«Лично с ней знакомы не были, то есть не встретились в жизни. Но был случай, я очень жалею, что она в свое время звонила на мой приемный номер, хотела связаться, кого-то привести ко мне. Но у меня, к сожалению, не было времени, я не принял ее», — поделился эзотерик.
Он добавил, что Корнеева была нестандартной женщиной и притягивала к себе внимание.
«Мне очень грустно стало, когда узнал о ее смерти. У нее нестандартный метод работы», — сказал Рзаев.
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Анастасия Панченко