Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл, как самостоятельно снять порчу

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Сглаз — это явление, о котором многие знают, но не все воспринимают всерьез. Люди нередко сталкиваются с недомоганиями, такими как усталость и головные боли, а врачи не могут найти их причины. Иногда завистливый взгляд может стать поводом серьезных последствий, включая смертельные аварии.
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» объяснил, в чем разница между сглазом и порчей, а также как человек может самостоятельно справиться с негативом.
По его словам, сглаз проявляется мгновенно, нанося вред, независимо от намерений. Это может произойти из-за зависти к успехам, имуществу или внешнему виду. Негативная энергия накапливается и в итоге оборачивается проблемами для жертвы.
Даже близкие люди, такие как родная мать, могут непреднамеренно сглазить своих детей, проявляя чрезмерную заботу или зависть.
Эзотерик утверждает, что человек может справиться с порчей самостоятельно. Он объяснил, что важно делать добрые дела, особенно помогать голодным людям или животным. Однако необходимо найти именно тех, кто действительно нуждается в помощи, поскольку только тогда пожертвование будет принято Богом.
Например, можно накормить сто человек, но если среди них только один настоящий голодный, то именно это действие будет иметь значение. Если в магазине ребенок просит у мамы купить фрукт, но у нее нет денег, то, купив его ему, вы совершите доброе дело.
По его словам, если мы стремимся к спасению, то должны сосредоточиться на добрых поступках, когда мы помогаем другим, например, обеспечивая их едой, мы избавляемся от негатива. Многие занимаются различными ритуалами, но не осознают, что главное — это делать добро. Он отметил, что русские сказки как раз подчеркивают эту идею.
Наша доброта всегда является спасительным путем, и именно так мы можем избавить себя от негативных влияний, заключил он.
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По его словам, сглаз проявляется мгновенно, нанося вред, независимо от намерений. Это может произойти из-за зависти к успехам, имуществу или внешнему виду. Негативная энергия накапливается и в итоге оборачивается проблемами для жертвы.
«Порча действует медленно, как медленный яд, а сглаз — как снайпер», — объяснил эзотерик.
Даже близкие люди, такие как родная мать, могут непреднамеренно сглазить своих детей, проявляя чрезмерную заботу или зависть.
«Здоровый человек сидит в компании, и внезапно ему стало плохо. Это может быть сглазом, а когда речь идет о порче, то это воспринимается как неудача за неудачей. Куда ни пойдешь — везде неудача: ехал к врачу и попал в аварию, одни заболевания лечишь, а другие появляются. Это порча», — сказал специалист.
Эзотерик утверждает, что человек может справиться с порчей самостоятельно. Он объяснил, что важно делать добрые дела, особенно помогать голодным людям или животным. Однако необходимо найти именно тех, кто действительно нуждается в помощи, поскольку только тогда пожертвование будет принято Богом.
Например, можно накормить сто человек, но если среди них только один настоящий голодный, то именно это действие будет иметь значение. Если в магазине ребенок просит у мамы купить фрукт, но у нее нет денег, то, купив его ему, вы совершите доброе дело.
«Чтобы избавиться от негатива, нужно пойти на сторону света, а свет — это и есть добро. Молитвы — это второстепенное спасение, а первое — это наши поступки», — пояснил он.
По его словам, если мы стремимся к спасению, то должны сосредоточиться на добрых поступках, когда мы помогаем другим, например, обеспечивая их едой, мы избавляемся от негатива. Многие занимаются различными ритуалами, но не осознают, что главное — это делать добро. Он отметил, что русские сказки как раз подчеркивают эту идею.
«Иванушка превратился в медведя из-за заклинания злого волшебника, который его изуродовал. Ему было сказано, что только он сам может спасти себя. Иванушка, проявляя доброту и помогая другим, в конце концов избавился от своего недуга», — привел пример Зираддин Рзаев.
Наша доброта всегда является спасительным путем, и именно так мы можем избавить себя от негативных влияний, заключил он.
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Дарья Осипова