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Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл, как самостоятельно снять порчу

Экстрасенс Рзаев: доброта является спасительным путем от негативных влияний
Фото: iStock/humonia

Фото: iStock/humonia

Сглаз — это явление, о котором многие знают, но не все воспринимают всерьез. Люди нередко сталкиваются с недомоганиями, такими как усталость и головные боли, а врачи не могут найти их причины. Иногда завистливый взгляд может стать поводом серьезных последствий, включая смертельные аварии.
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» объяснил, в чем разница между сглазом и порчей, а также как человек может самостоятельно справиться с негативом.

По его словам, сглаз проявляется мгновенно, нанося вред, независимо от намерений. Это может произойти из-за зависти к успехам, имуществу или внешнему виду. Негативная энергия накапливается и в итоге оборачивается проблемами для жертвы.

«Порча действует медленно, как медленный яд, а сглаз — как снайпер», — объяснил эзотерик.

Даже близкие люди, такие как родная мать, могут непреднамеренно сглазить своих детей, проявляя чрезмерную заботу или зависть.

«Здоровый человек сидит в компании, и внезапно ему стало плохо. Это может быть сглазом, а когда речь идет о порче, то это воспринимается как неудача за неудачей. Куда ни пойдешь — везде неудача: ехал к врачу и попал в аварию, одни заболевания лечишь, а другие появляются. Это порча», — сказал специалист.

Эзотерик утверждает, что человек может справиться с порчей самостоятельно. Он объяснил, что важно делать добрые дела, особенно помогать голодным людям или животным. Однако необходимо найти именно тех, кто действительно нуждается в помощи, поскольку только тогда пожертвование будет принято Богом.

Например, можно накормить сто человек, но если среди них только один настоящий голодный, то именно это действие будет иметь значение. Если в магазине ребенок просит у мамы купить фрукт, но у нее нет денег, то, купив его ему, вы совершите доброе дело.

«Чтобы избавиться от негатива, нужно пойти на сторону света, а свет — это и есть добро. Молитвы — это второстепенное спасение, а первое — это наши поступки», — пояснил он.

По его словам, если мы стремимся к спасению, то должны сосредоточиться на добрых поступках, когда мы помогаем другим, например, обеспечивая их едой, мы избавляемся от негатива. Многие занимаются различными ритуалами, но не осознают, что главное — это делать добро. Он отметил, что русские сказки как раз подчеркивают эту идею.

«Иванушка превратился в медведя из-за заклинания злого волшебника, который его изуродовал. Ему было сказано, что только он сам может спасти себя. Иванушка, проявляя доброту и помогая другим, в конце концов избавился от своего недуга», — привел пример Зираддин Рзаев.

Наша доброта всегда является спасительным путем, и именно так мы можем избавить себя от негативных влияний, заключил он.

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Синоптик рассказал, какой сюрприз москвичам готовит природа на 8 марта
Синоптик Леус: в женский праздник природа подарит москвичам +6, +11 градусов
05 марта 2025, 18:43

Фото: iStock/DOF

Март официально вступил в свои права. Однако погода пока не особенно радует москвичей солнцем. Что будет дальше?
Ведущий специалист Центра (погоды) «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Радио 1» заявил, что обещанные высокие положительные температуры не совсем правдивые.

« 15 и 14 градусов — это, конечно, не совсем московские температуры. Такие показания будут у термометров где-нибудь в Краснодарском крае. Тем не менее в Москве и области тоже будет очень тепло, но по сравнению с нашим климатом. Ближайшие дни будут небольшие дожди. А вот дальше осадков в столичном регионе уже не ожидается. Температура продолжит расти», — сказал синоптик.

По его словам, в главный женский праздник природа подарит москвичам 6, 11 градусов.

«Будет довольно солнечная погода с несильными ветрами. Возможно, 8 марта в этом году станет самым теплый за всю историю наблюдений за погодой. Но это пока это предварительный прогноз, погода — вещь субъективная», — заключил Леус.

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Эксперт рассказала секрет сохранения полезных свойств в замороженных продуктах
Эксперт Роскачества Спеценко: замороженные продукты сохраняют полезные свойства
05 марта 2025, 18:01

Фото: iStock/BravissimoS

Заморозка — метод обработки продуктов, который позволяет надолго сохранить их свежесть, вкус и продлить срок хранения. Однако многие люди относятся к готовым или овощным смесям со скепсисом, считая их неполезными.
Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в беседе с «Радио 1» предупредила, что замороженные продукты следует хранить строго по рекомендациям, чтобы сохранить ​необходимые полезные свойства.

«Если производитель заявляет нам, что хранить при -18 30 дней или полгода, то нужно понимать, что это не просто так. Повторное размораживание и замораживание не рекомендованы, запрещены техническими регламентами. Продукция теряет свои свойства. То есть производитель вложил силы, произвел шоковую заморозку, чтобы сохранить все полезные свойства в этих продуктах. Поэтому внимательно нужно читать этикетку перед употреблением», — сообщила эксперт.

По словам Спеценко, замороженные фрукты и овощи, которые выращены в сезон, в регионе, где они произрастают и вовремя оказались замороженными, сохраняют свою пользу.

«То есть если на юге растут ягоды, фрукты, овощи, и прекрасно соблюдена технологическая цепочка, то они сохраняют все свои свойства», — заключила она.

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#фрукты
#продукция
#еда
#питание
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Химикаты и примеси: Эксперт раскрыл, чем вредны и полезны замороженные продукты
Эксперт Роскачества Спеценко: вред замороженных продуктов зависит от упаковки
05 марта 2025, 16:15

Фото: iStock/BravissimoS

Замороженная продукция стала большой помощью для вечно торопящихся или тех, кто не любит готовить. Но безопасны ли они для здоровья?
Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в беседе с «Радио 1» заявила, что пищевая безопасность или опасность продукции начинается с подготовки.

«Существуют определенные способы подготовки овощей, фруктов и ягод для того, чтобы в дальнейшем произвести шоковую заморозку или обычную заморозку. Все должно быть тщательно промыто, просушено перед тем, как это будет отправляться на нарезки. Все это идет уже в потребительскую упаковку, а потом к конечному покупателю на полки магазинов, в предприятия общественного питания и так далее», — объяснила эксперт.

По ее словам, также имеет значение упаковочный материал — важно выбрать без всевозможных химикатов и примесей.

«Необходимо запросить у поставщика определенные документы — сертификат на соответствие, посмотреть состав, из чего сделана данная упаковка», — объяснила специалист.

Она добавила, что любой производитель проводит множество алгоритмов прежде, чем отправить замороженную продукцию на прилавки.

«Он должен выполнить определенные действия, в том числе провести лабораторные инструментальные исследования над своей продукцией. Поэтому при покупке продукции стоит обратить внимание на этикетку: состав, условия хранения, приготовление и так далее», — заключила Спиценко.

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#питание
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В СФР напомнили о самых популярных схемах мошенников под видом Соцфонда
05 марта 2025, 16:10

Фото: iStock/nevodka

В отделении СФР по РТ напомнили о самых популярных схемах мошенников, в которых они обманывают своих жертв под видом Соцфонда. Об этом пресс-служба ведомства сообщила «Татар-информу».
«Пенсионеры сообщают нам, что им звонили неизвестные люди под видом сотрудников СФР и говорили о перерасчете пенсий. Злоумышленники предлагают «помочь с перерасчетом», иногда звонят на WhatsApp, и при этом высвечивается логотип Соцфонда. Периодически идет спам-рассылка в «Телеграме» от имени управляющего или его замов», — приводят в издании сообщение регионального СФР.
Ведомство также предупредило, что ни в коем случае нельзя сообщать по телефону никаких персональных данных, в том числе кодов из СМС-сообщений. Сотрудники Соцфонда не присылают никаких ссылок, не запрашивают личной информации и номеров банковской карты.
«Мошенники используют разные уловки. Часто они сообщают об устаревшей карте или номере банковского счета, на который поступает пенсия, требуют перевести средства на банковский счет, который сами же и сообщают», — отмечает издание.
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#рф
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Опрос: 60% россиян намерены оформить самозапрет на кредиты
05 марта 2025, 16:03

Фото: iStock/alexialex

Более половины россиян — 60% — намерены оформить самозапрет на кредиты, возможность заключения которого появилась с 1 марта 2025 года. К соответствующим выводам пришел опрос онлайн-платформы Webbankir. Треть из них, как отмечается, сделают это однозначно, еще две трети допускают такой вариант.
«Объясняя свое поведение, около половины респондентов (48,8%) уверены, что самозапрет поможет уберечь людей от аферистов, и количество мошенничеств «в разы уменьшится. 37,8% настроены более скептически. По их мнению, количество мошенничеств «сократится незначительно», — пишет «Газета.Ru», изучившая результаты опроса.
Вместе с тем исследование маркетплейса «Выберу.ру» установило, что 40% россиян считают функцию самозапрета на кредиты эффективной, а каждый десятый опрошенный хочет подключить ему своему пожилому родственнику. Как отмечают «Известия», ознакомившиеся с итогами опроса, еще 15% респондентов заявили, что для борьбы с злоумышленниками нужны более серьезные меры. В то же время 13% респондентов считают нововведение излишним.
«Наиболее распространенная причина для активации запрета — боязнь мошенничества и оформления кредита без ведома владельца (49%). Также 27% опрошенных рассматривают его как способ защититься от соблазна необдуманных займов, а 13% будут использовать функцию для контроля семейного бюджета», — говорится в материале.
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#жители
#меры
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