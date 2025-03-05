Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл, как самостоятельно снять порчу

Сглаз — это явление, о котором многие знают, но не все воспринимают всерьез. Люди нередко сталкиваются с недомоганиями, такими как усталость и головные боли, а врачи не могут найти их причины. Иногда завистливый взгляд может стать поводом серьезных последствий, включая смертельные аварии.