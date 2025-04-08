«С четверга на пятницу»: Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев назвал страшное явление, происходящее каждую неделю

Зираддин Рзаев (Фото: Телеграм @ziraddinrzaev)
Вещи сны — выдумка или реальное явление? Почему ходит поверье о том, что с четверга на пятницу сны сбываются? И обладает ли экстрасенсорными способностями человек, у которого все сновиденческое сбылось в реальности?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» сказал, что дни недели имеют свои влияния на жизнь человека.
По его словам, несмотря на недоказанность вещих снов, они существуют и объясняются религией, астрологией, психологией и философией.
Зираддин Рзаев добавил, что видеть вещие сны не значит обладать экстрасенсорными способностями.
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«Например, четверг — это день мертвых. В древние времена в Индии жил Саи Баба из Ширди — он был святым и одновременно находился в двух-трех местах, исцелял людей. И по четвергам он всегда готовил еду и кормил сирот, помогал им, обнимал и целовал именно по четвергам. В Древней Руси такое тоже есть, так что в четверг все мертвые приходят домой, чтобы увидеть своих родных и близких», — объяснил экстрасенс.
По его словам, несмотря на недоказанность вещих снов, они существуют и объясняются религией, астрологией, психологией и философией.
«Наши предки, как и древние славяне, шаманы, язычники, всегда хотели контактировать с духом умерших и считали их своими защитниками. Они верили, что с четверга на пятницу бывают священные сны, а в четверг открываются двери загробного мира. В этот день мы должны вспоминать имена умерших, читать молитвы, просить прощения, сходить в храм», — сказал он.
Зираддин Рзаев добавил, что видеть вещие сны не значит обладать экстрасенсорными способностями.
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Анастасия Панченко