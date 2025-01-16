Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ F.A.C.C.T.: Аферисты крадут криптовалюту под предлогом подарков в Telegram

F.A.C.C.T.: Аферисты крадут криптовалюту под предлогом подарков в Telegram

Фото: iStock/ PUGUN SJ

Фото: iStock/ PUGUN SJ

Злоумышленники воруют криптовалюту под предлогом раздачи коллекционных виртуальных подарков в мессенджере Телеграм, сообщили аналитики компании F.A.C.C.T. в своем канале.
Аналитики поделились, что мошенники создают фишинговые сайты. На них они говорят о бесплатной раздаче подарков, в частности с персонажем мемов Лягушонком Пепе.

«Вредоносное программное обеспечение (дрейнеры), установленное на этих ресурсах, ворует средства с криптокошельков пользователей», — обратили внимание в компании.



Старший аналитик Digital Risk Protection компании Мария Синицына посоветовала гражданам России избегать ввода личных данных на подозрительных ресурсах, изучать подробную информацию об акциях, а еще проводить проверку даты регистрации домена.

«Часто мошеннические сайты регистрируют за несколько дней до начала их использования», — уточнила эксперт.

Читайте также:

Мошенники придумали новую схему для обмана россиян

Названа пятёрка случаев крупнейших в Подмосковье мошенничеств за 2024 год

Мошенники обманули жену участника СВО из Талдома на 330 тыс. рублей
#эксперт
#мошенники
#компании
#telegram
#мошенничество