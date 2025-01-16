F.A.C.C.T.: Аферисты крадут криптовалюту под предлогом подарков в Telegram

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Злоумышленники воруют криптовалюту под предлогом раздачи коллекционных виртуальных подарков в мессенджере Телеграм, сообщили аналитики компании F.A.C.C.T. в своем канале.
Аналитики поделились, что мошенники создают фишинговые сайты. На них они говорят о бесплатной раздаче подарков, в частности с персонажем мемов Лягушонком Пепе.
Старший аналитик Digital Risk Protection компании Мария Синицына посоветовала гражданам России избегать ввода личных данных на подозрительных ресурсах, изучать подробную информацию об акциях, а еще проводить проверку даты регистрации домена.
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«Вредоносное программное обеспечение (дрейнеры), установленное на этих ресурсах, ворует средства с криптокошельков пользователей», — обратили внимание в компании.
Старший аналитик Digital Risk Protection компании Мария Синицына посоветовала гражданам России избегать ввода личных данных на подозрительных ресурсах, изучать подробную информацию об акциях, а еще проводить проверку даты регистрации домена.
«Часто мошеннические сайты регистрируют за несколько дней до начала их использования», — уточнила эксперт.
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Ольга Енгалычева