Названа пятёрка случаев крупнейших в Подмосковье мошенничеств за 2024 год

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В Подмосковье в прошедшем году было зафиксировано пять крупных мошенничеств. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
В Черноголовке девушку обманули на 39 339 780 рублей. Злоумышленники представились сотрудниками МТС, Госуслуг, Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили жертву перевести им 1,5 млн рублей, а затем передать три слитка золота весом по килограмму каждый, дорогостоящие золотые часы и 100 тыс. евро наличными.
Жительница города Щёлково под Новый год потеряла 17 992 416 рублей. Женщине позвонили мнимые «сотрудники ФСБ» и убедили пострадавшую снять деньги со всех счетов. Для безопасности она должна была передать их курьеру.
Подольская пенсионерка перевела мошенникам 17 776 000 рублей. Представившись сотрудниками ФСБ, мошенники убедили женщину снять со счетов деньги и перевести на предоставленные ими счета.
Преподаватель из Мытищ лишился 16 913 749 рублей. На сей раз аферисты представились сотрудниками Центробанка и ФСБ. Они уговорили мужчину снять денежные средства со счетов в разных банках и продать автомобиль «Мерседес Бенц».
Индивидуального предпринимателя из Сергиева-Посада обманули на 15 975 600 рублей. Мужчина ответил звонок от лжесотрудников ФСБ, которые сообщили, что необходимо перевести им деньги на предоставленный счёт.
Как отметили в ГУРБ, по всем преступлениям возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.
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Аферисты начали звонить родителям от лица администрации школ
Жительница города Щёлково под Новый год потеряла 17 992 416 рублей. Женщине позвонили мнимые «сотрудники ФСБ» и убедили пострадавшую снять деньги со всех счетов. Для безопасности она должна была передать их курьеру.
Подольская пенсионерка перевела мошенникам 17 776 000 рублей. Представившись сотрудниками ФСБ, мошенники убедили женщину снять со счетов деньги и перевести на предоставленные ими счета.
Преподаватель из Мытищ лишился 16 913 749 рублей. На сей раз аферисты представились сотрудниками Центробанка и ФСБ. Они уговорили мужчину снять денежные средства со счетов в разных банках и продать автомобиль «Мерседес Бенц».
Индивидуального предпринимателя из Сергиева-Посада обманули на 15 975 600 рублей. Мужчина ответил звонок от лжесотрудников ФСБ, которые сообщили, что необходимо перевести им деньги на предоставленный счёт.
Как отметили в ГУРБ, по всем преступлениям возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.
Читайте также:
Топ-менеджеры банка украли почти 1,5 млрд. рублей с помощью старинных монет
Телефонные мошенники выманили у подмосковного пенсионера 12 млн рублей и машину
Аферисты начали звонить родителям от лица администрации школ
Лора Луганская