Мошенники придумали новую схему для обмана россиян

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с якобы ошибочным переводом денег. Об этом сообщает кемеровское отделение Банка России. Аферисты, как отмечается, отправляют незначительную сумму, а после отправляют текстовое сообщение в чат под видом уведомления о переводе большей суммы.