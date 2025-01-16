Мошенники придумали новую схему для обмана россиян

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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с якобы ошибочным переводом денег. Об этом сообщает кемеровское отделение Банка России. Аферисты, как отмечается, отправляют незначительную сумму, а после отправляют текстовое сообщение в чат под видом уведомления о переводе большей суммы.
«По факту мошенник переводит совсем маленькую сумму — 1 рубль, благодаря чему в приложениях некоторых банков появляется общий чат. Через такие чаты можно переводить деньги и обмениваться сообщениями. Именно туда и отправляется текст, который имитирует уведомление о переводе», — приводит «Сiбдепо» сообщение регионального ЦБ.В то же время стало известно, что в Москве задержали мошенницу, которая решила заработать менее хитрым способом. Как сообщает АГН «Москва», самонадеянная женщина взяла в кредит 3 миллиона рублей, предоставив сотрудникам банка поддельный паспорт, поддельную трудовую книжку и поддельную справку о доходах.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 46-летнюю женщину», — отметили в агентстве.Читайте также:
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