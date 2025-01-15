Мошенники обманули жену участника СВО из Талдома на 330 тыс. рублей

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Жительница посёлка Вербилки городского округа Талдом стала жертвой мошенников. 46-летняя Светлана потеряла 330 тыс. рублей. Женщина рассказала, что всё началось с официального номера.
«Она обратилась по нему номеру за помощью в оформлении отцовства для получения льгот. Через несколько дней ей написали в соцсети. Неизвестный убедил Светлану, что связывается с ней от имени центра помощи семьям участников спецоперации и может помочь её мужу оформить ещё и 29-дневный отпуск. Однако за это он потребовал 200 тысяч рублей», – сообщает телеграм-канал Baza.После первого перевода мошенник сообщил о якобы возникших проблемах и необходимости доплатить. Светлана перевела ещё денег, однако вскоре собеседник заблокировал её телефонный номер. Сумма потерь составила 330 тыс. рублей.
Светлана сообщила о произошедшем в полицию, следователи проверяют её заявление.
Эксперты напоминают гражданам, что необходимо проверять источники информации и не переводить деньги неизвестным людям. Официальные организации никогда не связываются через соцсети и мессенджеры для решения вопросов по обращению граждан. Те, кто предлагает решить вопросы таким путем и за деньги, – это аферисты.
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Лора Луганская