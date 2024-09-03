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Фаддеев день 3 сентября: Что нужно делать для привлечения благополучия и как найти суженого

Верующие отметят праздник в честь святого Фаддея 3 сентября
03 сентября 2024, 00:00
Фото: Istockphoto/ galitskaya

Фото: Istockphoto/ galitskaya

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3 сентября православные христиане отмечают День памяти апостола Фаддея, одного из 70 учеников Христа. После воскрешения Иисуса, Фаддей проповедовал в Сирии и Месопотамии. Также святой основал два храма в Эссе и Бейруте. В народе праздник именовали «Фаддеев день».
В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и запреты на 3 сентября, что можно и нельзя делать в Фаддеев день.

Фаддеев день: История праздника

Фаддей обратил в христианство князя Авграйя, которого святой излечил от тяжелой проказы благодаря своим проповедям. Авгай хотел наградить чудотворца, но тот отказался принимать дары и отправился проповедовать по миру. Жизненный путь святого закончился в Бейруте, где он основал церковь. Апостол Фаддей также считается покровителем семей, что делает этот день особенно значимым.



Традиции на Фаддеев день

3 сентября – это время для духовного очищения. В этот день принято молиться и вспоминать своих близких, особенно тех, кто ушел из жизни. Можно просить апостола Фаддея о защите и помощи в семейных делах. Рекомендуется проводить больше времени с семьей.

Также в этот день созревал последний урожай яблок, поэтому крестьяне спешили собрать все плоды до полудня. Яблоки должны были успеть остыть, чтобы на следующий день их можно было спрятать в темное место. По народному поверью, 3 сентября считался лучшим днем, чтобы начать сеять в огороде щавель.

Фото: Istockphoto/ Natalia Rusanova

Приметы на Фаддеев день

На 3 сентября существует множество примет, связанных с погодой и природой. Например, если в этот день идет дождь, то осень будет теплой. Если же солнце светит ярко, то зима ожидается холодной и снежной. Также в народе говорят, что если на Фаддея много рябины, то зима будет суровой. Пожелтевшие на Фаддея верхушки берез говорили о том, что осень будет ранняя. Если листья наоборот, пожелтели снизу, то холода наступят нескоро.

Что можно делать на день Фаддея

  • 3 сентября девушкам рекомендовалось ходить с распущенными волосами, по приданию, это обеспечивало длинную и густую шевелюру в будущем.
  • Незамужним девам советовали проводить больше времени у окна, где мимо должен пройти будущий суженный.
  • Этот день также считался удачным для путешествий.
  • А чтобы защитить свой дом от напасти, привлечь удачу и благополучие, считалось полезным посыпать углы яичной скорлупой.
  • Можно было квасить капусту – люди верили, что в этот день она приобретала целебные свойства.
Фото: Istockphoto/ Liudmila Chernetska

Чего на Фадеев день делать нельзя

  • Не стоит слушать чужих советов.
  • Нельзя отпускать детей гулять в одиночку.
  • Чтобы не было сглаза, нельзя смотреть в карие или темные глаза.
  • Нельзя готовить блюда из яблок – по приданию это может привести к разладу в семье.
  • Нельзя ходить в гости и принимать гостей не из числа родственников. Считается, что это привлечет конфликты с людьми.
  • Нельзя расстраиваться и огорчать других, так как негативные мысли привлекут несчастье.
День памяти апостола Фаддея – это не только религиозный праздник, но и возможность для задуматься о своих поступках, укрепить семейные связи и обратиться к апостолу за помощью. Приметы и обычаи, связанные с этим днем, помогают сохранить традиции и передать их следующим поколениям.

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Клименко: История Telegram не заканчивается на Дурове
Клименко: Telegram продолжит работать даже в случае ареста Дурова
02 сентября 2024, 22:58

Фото: istockphoto/Anastasia_Prish

Мессенджер Telegram продолжит работать, даже если французские власти арестуют основателя Павла Дурова. Об этом сообщил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
По данным Клименко, к самому мессенджеру у правоохранительных органов претензий нет и история Telegram не заканчивается на Дурове. Эксперт привел пример с «ВКонтакте», откуда ушел Павел Дуров, что никак не отразилось на работе соцсети. Более того, платформа продолжает активно развиваться.
«Интернетовские компании все, как правило, живут в режиме «а что, если завтра системный администратор заболеет? а что, если завтра главный программист, прости господи, умрет?». Все что угодно бывает в этой жизни, поэтому всегда есть какие-то копии, всегда есть какие-то наработки», – сказал Клименко в интервью АиФ.

Также эксперт добавил, что Telegram максимум будет спокойнее развиваться в случае ареста владельца.

Ранее Французская прокуратура сообщила, что расследование по делу Дурова может продолжаться несколько месяцев. После чего следствие либо завершится, либо дело передадут в уголовный суд. Сейчас по имеющимся обвинениям бизнесмену грозит до 10 лет колонии.

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Депутат Даванков призвал повысить цену патента для мигрантов
02 сентября 2024, 22:26

Фото: iStock/Anze Furlan / psgtproductions

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков заявил о необходимости повышения стоимости патента для мигрантов в 2,5 раза до 250 тыс. рублей в год.
«Сейчас мигранты платят восемь тысяч в месяц и занимаются непонятно чем. Деньги от повышения патента должны пойти не в общий городской бюджет, а в конкретные районы, где больше всего мигрантов: Чертаново, Новопеределкино, Марьино. Тогда там станет безопаснее», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Даванков.

Ранее председатель Комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зори объяснил, почему трудовые запреты для мигрантов требуют осторожности для исключения рисков.

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#рф
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На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
Автоматика снова отключила высоковольтную линию на Запорожской АЭС
02 сентября 2024, 22:02

Фото: iStock/AB Photography

На Запорожской АЭС автоматика отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная -1». Об этом сообщает вечером 2 сентября официальный телеграм-канал ЗАЭС.
«Собственные нужды АЭС запитали от линии 750кВ «Днепровская», – сообщают представители электростанции.

Сейчас на Запорожской АЭС все блоки находятся в состоянии «холодный останов». На станции заверили, что оборудование обслуживается по всем регламентам и строго контролируется радиационная безопасность.
«Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений», – уточнили на ЗАЭС.

Аналогичное отключение линии «Ферросплавная-1» уже происходило на Запорожской АЭС утром 23 августа. Тогда электростанцию так же запитали «Днепровской» линии.

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#заэс
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Финдиректор РФС погиб при крушении Ми-8 на Камчатке
02 сентября 2024, 21:14

Фото: iStock/Boris Ipatov

Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена Полина погибли при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе союза.
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что Замятин был человеком, который очень любил футбол и стремился сделать его лучше.

Он добавил, что союз окажет финансовую поддержку семье погибших, а также полностью оплатит расходы на организацию похорон.

Напомним, что утром 31 августа с радаров пропал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и трое членов экипажа. 2 сентября МЧС России сообщило, что на месте крушения были обнаружены тела всех 22 погибших.

Замятин стал финансовым директором РФС летом 2020 года. Также он начал строить карьеру в Минэнерго России. Ранее работал в финансовых отделах «Газпрома».

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#камчатка
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Индекс запасённой Солнцем энергии достиг рекордного показателя в XXI веке
ИКИ РАН: индекс солнечного цикла достиг рекорда в 2024 году
02 сентября 2024, 20:44

Фото: iStock/egal

Индекс солнечного цикла, указывающий на запасённую в звезде энергию, достиг почти рекордных для XXI века значений. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
Отмечается, что среднее значение индекса в августе эгото года составило 215.5, что стало абсолютным рекордом не только нынешнего 25-го, но и предшествовавшего ему 24-го солнечного цикла, максимум которого был зафиксирован в 2012-2014 годах.

Абсолютным рекордом нынешнего столетия стал лишь показатель 2000 года, когда было зафиксировано значение в 244.

По словам Богачёва, нынешняя ситуация оказалась неожиданной для учёных, которые прогнозировали показатели в два раза ниже. Однако они убеждены, что нынешние значения промежуточные, а максимальную активность стоит ждать в следующем году.

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#солнце
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#ученые
#исследование
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В сентябре Землю ожидают мощные магнитные бури
02 сентября 2024, 19:42

Фото: istockphoto/murat4art

В сентябре на Землю обрушатся мощные магнитные бури. Причина этого в том, что индекс солнечного цикла практически достиг своего максимума в XXI веке, а это может привести к сильным вспышкам на Солнце.
Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ). Учёные сообщили, что более высокие уровни солнечной активности в текущем столетии наблюдались только в самом начале века, в 2000-2001 годах на пике развившегося тогда 23-го цикла солнечной активности (сейчас идёт 25-й).

Уровень цикла измеряется по числу солнечных пятен, видимых за месяц на обращенной к Земле стороне Солнца. Высокий уровень индекса говорит о серьезных рисках масштабных вспышек и сильных магнитных бурь. По прогнозам специалистов, ближайшая магнитная буря достигнет Земли 8 сентября. Высокий уровень солнечной активности сохранится и на следующий день.

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#земля
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Названы причины разницы зарплат мужчин и женщин
Сенатор Епифанова объяснила неравенство зарплат стереотипами
02 сентября 2024, 19:34

Фото: iStock/JLco - Julia Amaral

Сенатор РФ Ольга Епифанова заявила, что оплата труда у мужчин и женщин различна во многом по причине стереотипов.
«Так, информация и связь, строительство и добыча ископаемых — отрасли с высокой оплатой труда, традиционно считающиеся мужскими, и в этих отраслях работают порядка 65% мужчин. А образование, социальные услуги, уход за больными отличаются невысокими доходами, но в них трудятся более 11 млн женщин и только 3,2 млн мужчин», — пояснила в беседе с Газета.ру Епифанова.

При этом она отметила, что российский рынок труда постепенно движется в сторону гендерного равенства.

А карьерный консультант Ильгиз Валинуров объяснил лидерство ЯНАО и ХМАО по уровню зарплат.

«Ситуация не в том, что это нефтегазовые регионы, а в том, что Югра, Ямало-Ненецкий АО и Магаданская область и другие части севера принципиально дороже», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.

Дело и в логистике, ценах на продукты питания и прочее, которые вынуждают работодателя платить более высокие зарплаты, добавил специалист.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступил в силу закон, внесший изменения в статью 152 Трудового кодекса РФ, которая затрагивает порядок оплаты сверхурочных работ.

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Volkswagen заявил о высокой вероятности закрытия всех своих заводов в Германии
02 сентября 2024, 19:08

Фото: iStock/josefkubes

Автопроизводитель Volkswagen не исключил, что прибегнет к закрытию заводов и увольнению сотрудников в рамках принятой в 2023 году программы экономики. Об этом со ссылкой на заявление концерна сообщает агентство DPA.
Отмечается, что необходимо провести масштабную реструктуризацию марок, выпускаемых группой Volkswagen AG. В сложившейся в настоящее время ситуации нельзя исключать закрытия заводов по производству автомобилей и комплектующих к ним.

Руководство концерна считает, что невозможно достичь поставленных целей по экономии средств за счёт запланированного ранее сокращения рабочих мест путём частичного выхода сотрудников на пенсию и осуществления единовременных выплат.

В связи с таким положением автоконцерн принял решение прекратить действие гарантий занятости, прописанных в трудовых договорах с 1994 года.

Глава Volkswagen Оливер Блуме заявил, что курс жёсткой экономии вызван осложнившимся положением европейского автопрома, поскольку на рынок проникают всё новые игроки. В 2023 году компанией была принята программа экономии, которая, как ожидается, позволит увеличить прибыль на 10 миллиардов евро до 2026 года.

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#производители
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Премьер Мишустин и губернатор Воробьёв приехали с поздравлениями в новый лицей «Авиатика»
Мишустин и Воробьёв приехали с поздравлениями в новый лицей «Авиатика»
02 сентября 2024, 18:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Премьер России Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравили с Днём знаний учащихся и педагогов лицея «Авиатика», который открылся в Лобне. Это современный образовательный комплекс, оборудованный всем необходимым для учёбы, занятий спортом и творчеством.
Лицей построен по нацпроекту. Он включает школу на 220 мест и детсад на 330 воспитанников. Это одно из двух крупнейших учебных заведений в Подмосковье. В прошлом году подобную школу в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцовском округе открыл президент.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мишустин и Воробьёв осмотрели в лицее классы, столовую, спортивный и актовый залы, а также поздравили учащихся и педагогов с началом учебного года.
«Андрей Юрьевич, скажу абсолютно искренне, что я поражён масштабами, скоростью и качеством работы, которую региональные власти провели по открытию лицея. Он потрясающий. Здесь важно было подготовить персонал, сделать все лабораторные классы. Хочу поблагодарить в вашем лице всех коллег из Московской области, кто трудился над этим проектом», – сказал Мишустин.
Он отметил, что федеральная часть финансирования была доведена вовремя.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Это большая президентская программа, и все мы стараемся, чтобы национальные проекты, государственные программы, указы и поручения главы государства выполнялись вовремя. Сегодня мы видим пример такой работы. Счастливые глаза ребят и преподавателей – настоящая награда. Ещё очень важно развивать инфраструктуру, ведь для школы необходимы хорошие дороги, автобусы, чтобы ребята могли комфортно доехать как до дома, так и к местам, где они будут заниматься в кружках», – добавил глава правительства.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Старт строительству «Авиатики» Андрей Воробьёв и зампред правительства Татьяна Голикова дали в мае 2022 года одновременно с 19 другими школами. Это долгожданный объект для микрорайона Катюшки, где проживают почти 15 тыс. человек. Он разделён на две части. В южной – всего одна средняя школа №10. В северной, где шесть лет назад были введены первые дома, инвестор школу так и не построил. В итоге до ближайшей СОШ №7 в мкр. Букино детям приходилось добираться полтора километра.

Чтобы ребята могли учиться рядом с домом, правительство региона в 2022 году заключило контракт с подрядчиком, и в течение двух лет в Катюшках был построен большой лицей «Авиатика». Он разгрузил СОШ №№ 3,7 и 10. Кроме того, туда в полном составе перешли школьники и педагоги из СОШ №5. Здание же пятой школы в следующем году отремонтируют и передадут Лобненскому лицею.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Президентская программа позволяет нам в Подмосковье реализовывать очень амбициозные проекты как по форме, так и по содержанию. Здесь мы видим просторные аудитории, лучшие лаборатории. Наша задача – приглашать к себе самых талантливых учителей. Мы сотрудничаем с техническими, гуманитарными вузами, так как заинтересованы, чтобы наши ребята поступали в самые передовые университеты», – сказал Воробьёв.
В четврёхэтажном лицее разместились начальная школа на 800 детей, основная на 1 тыс. мест и старшая – на 400 учащихся. Обучение будет вестись по четырём профилям: авиастроительное и аэрокосмическое направление, естественно-научный с инженерным уклоном, социально-экономический также с инженерным уклоном. В лицее ребята станут углублённо изучать математику, физику, информатику, черчение, английский язык, обществознание и экономику. Им будут доступны современные методы проектирования летательных аппаратов и космических моделей, авиамоделирование.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Дети смогут также развивать практические навыки, проводить исследования. Для этого в лицее есть современная база, лаборатории и мастерские.

В «Авиатике» создана комплексная система профориентации, которая позволит в формате «школа – вуз – предприятие» обеспечивать специалистами авиационную отрасль.

В лицее собралась сильная команда из 82 преподавателей. Руководит педагогическим составом почётный работник сферы образования России Андрей Иванов. Долгое время он возглавлял Лобненский лицей, который находится в числе лидеров по Московской области.
«Для Лобни лицей уникален, потому что все школы в городе – стандартные, еще советских проектных решений. А наше образовательное учреждение даёт возможность детям не только учиться. Тут есть ещё пространства, где давать практические навыки. Уверены, что наш лицей станет передовым и будет воспитывать будущих инженеров, авиаторов и космонавтов», – отметил Иванов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В лицее создан Центр детских инициатив для ребят, которые занимаются волонтёрской деятельностью. Они помогают и пожилым, и Кашинскому детдому. Недавно ребята ездили в Курскую область, где оказывали помощь детям, в том числе психологическую, привозили им одежду.

В новом трёхэтажном здании для малышей предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, столовая, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок. На территории – игровые и спортивные площадки. Садик позволит осуществлять безбарьерный переход в начальную школу.

Московская область сделала к школе и детскому саду подъездную дорогу, разворотный круг для автобусов, тротуары и парковки. Кроме того, был запущен дополнительный маршрут общественного транспорта №17, обслуживающий жителей микрорайонов Букино, Катюшки и Центральный. В планах – изменить схемы маршрутов №№ 1,2,9, чтобы они проходили через образовательное учреждение.


В ходе посещения лицея «Авиатика» Воробьёв рассказал Мишустину о социально значимых объектах и проектах в Подмосковье, поддержанных президентом и федеральным правительством. В сфере образования это Гимназия им. Е.М. Примакова в Одинцовском, Технолицей им. Долгих в Истре, Технопарк при Физтех-лицее им. П.Л. Капицы в Долгопрудном, новые образовательные комплексы. В области здравоохранения – современные поликлиники, быстровозводимые модульные ФАПы, обновление автопарка скорой медицинской помощи. Среди объектов дорожной инфраструктуры – ЮЛА, обход Малых Вязём, трасса М-5 «Урал», дорога «Виноградово – Болтино – Тарасовка».

Также губернатор рассказал о строительстве Центра реабилитации для слепоглухих инвалидов в Сергиевом Посаде, который будет единственным подобным в своем роде. Он откроется в октябре.
Новая школа
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Воробьёв поздравил с Днём знаний учеников и учителей образовательного центра «Полёт»
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