Фаддеев день 3 сентября: Что нужно делать для привлечения благополучия и как найти суженого

3 сентября православные христиане отмечают День памяти апостола Фаддея, одного из 70 учеников Христа. После воскрешения Иисуса, Фаддей проповедовал в Сирии и Месопотамии. Также святой основал два храма в Эссе и Бейруте. В народе праздник именовали «Фаддеев день».
В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и запреты на 3 сентября, что можно и нельзя делать в Фаддеев день.
Также в этот день созревал последний урожай яблок, поэтому крестьяне спешили собрать все плоды до полудня. Яблоки должны были успеть остыть, чтобы на следующий день их можно было спрятать в темное место. По народному поверью, 3 сентября считался лучшим днем, чтобы начать сеять в огороде щавель.
Фото: Istockphoto/ Natalia Rusanova
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Фаддеев день: История праздникаФаддей обратил в христианство князя Авграйя, которого святой излечил от тяжелой проказы благодаря своим проповедям. Авгай хотел наградить чудотворца, но тот отказался принимать дары и отправился проповедовать по миру. Жизненный путь святого закончился в Бейруте, где он основал церковь. Апостол Фаддей также считается покровителем семей, что делает этот день особенно значимым.
Традиции на Фаддеев день3 сентября – это время для духовного очищения. В этот день принято молиться и вспоминать своих близких, особенно тех, кто ушел из жизни. Можно просить апостола Фаддея о защите и помощи в семейных делах. Рекомендуется проводить больше времени с семьей.
Также в этот день созревал последний урожай яблок, поэтому крестьяне спешили собрать все плоды до полудня. Яблоки должны были успеть остыть, чтобы на следующий день их можно было спрятать в темное место. По народному поверью, 3 сентября считался лучшим днем, чтобы начать сеять в огороде щавель.
Фото: Istockphoto/ Natalia Rusanova
Приметы на Фаддеев деньНа 3 сентября существует множество примет, связанных с погодой и природой. Например, если в этот день идет дождь, то осень будет теплой. Если же солнце светит ярко, то зима ожидается холодной и снежной. Также в народе говорят, что если на Фаддея много рябины, то зима будет суровой. Пожелтевшие на Фаддея верхушки берез говорили о том, что осень будет ранняя. Если листья наоборот, пожелтели снизу, то холода наступят нескоро.
Что можно делать на день Фаддея
- 3 сентября девушкам рекомендовалось ходить с распущенными волосами, по приданию, это обеспечивало длинную и густую шевелюру в будущем.
- Незамужним девам советовали проводить больше времени у окна, где мимо должен пройти будущий суженный.
- Этот день также считался удачным для путешествий.
- А чтобы защитить свой дом от напасти, привлечь удачу и благополучие, считалось полезным посыпать углы яичной скорлупой.
- Можно было квасить капусту – люди верили, что в этот день она приобретала целебные свойства.
Чего на Фадеев день делать нельзя
- Не стоит слушать чужих советов.
- Нельзя отпускать детей гулять в одиночку.
- Чтобы не было сглаза, нельзя смотреть в карие или темные глаза.
- Нельзя готовить блюда из яблок – по приданию это может привести к разладу в семье.
- Нельзя ходить в гости и принимать гостей не из числа родственников. Считается, что это привлечет конфликты с людьми.
- Нельзя расстраиваться и огорчать других, так как негативные мысли привлекут несчастье.
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Лия Мурадьян