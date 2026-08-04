ФАДН приглашает регионы к участию в фотопроекте «Улыбка России. Улыбка единства»
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) объявило о масштабном общенациональном фотопроекте «Улыбка России. Улыбка единства». Инициатива реализуется подведомственным ФГБУ «Дом народов России» в рамках Года единства народов.
Главная цель проекта — создать живой визуальный архив страны, отражающий многообразие культур, семейные ценности, связь поколений и любовь к Родине. Ключевая идея — показать Россию через лица и истории её жителей: семьи, представителей национально-культурных объединений, общественных организаций, молодёжь и людей старшего поколения.
Старт дали 9 июля 2026 года на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» в Национальном центре «Россия». Одним из центральных направлений стал конкурс «Стань лицом информационной кампании ко Дню народного единства». Победители, отобранные конкурсной комиссией, получат приглашение в Москву для участия в итоговой фотосессии. Их снимки планируется использовать в масштабной информационной кампании, включая виртуальные выставки, публикации в соцсетях и презентационные материалы.
Приём заявок на конкурс продлится до 20 сентября. Принять участие может любой желающий, заполнив форму на официальном сайте проекта: улыбкароссии.рф.
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