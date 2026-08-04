ФАДН приглашает регионы к участию в фотопроекте «Улыбка России. Улыбка единства»

04 августа 2026, 16:13

Фото: организаторы конкурса «Улыбка России. Улыбка единства»

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) объявило о масштабном общенациональном фотопроекте «Улыбка России. Улыбка единства». Инициатива реализуется подведомственным ФГБУ «Дом народов России» в рамках Года единства народов.