В Химках открылась выставка-конкурс рисунков школьников из России и Китая
Выставка-конкурс «Китай в моем сердце — Россия в моем сердце» открылась в Химках во вторник, 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
В экспозиции представлены 240 работ, отобранных жюри из присланных на конкурс более чем двух тысяч рисунков школьников из Китая и Подмосковья.
«Конкурс объединил свыше 250 школ. По итогам отбора совместная российско-китайская экспертная комиссия выбрала по 120 лучших работ от каждой стороны», — говорится в сообщении.В итоге жюри выберет по шесть победителей и по 12 призёров от Московской области и Китая. Кроме того, всем участникам дадут сертификаты.
В министерстве отметили, что Химки являются координационным центром Подмосковья по развитию российско-китайского взаимодействия в сфере образования.