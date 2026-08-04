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В Химках открылась выставка-конкурс рисунков школьников из России и Китая

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Выставка-конкурс «Китай в моем сердце — Россия в моем сердце» открылась в Химках во вторник, 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.



В экспозиции представлены 240 работ, отобранных жюри из присланных на конкурс более чем двух тысяч рисунков школьников из Китая и Подмосковья.

«Конкурс объединил свыше 250 школ. По итогам отбора совместная российско-китайская экспертная комиссия выбрала по 120 лучших работ от каждой стороны», — говорится в сообщении.
В итоге жюри выберет по шесть победителей и по 12 призёров от Московской области и Китая. Кроме того, всем участникам дадут сертификаты.

В министерстве отметили, что Химки являются координационным центром Подмосковья по развитию российско-китайского взаимодействия в сфере образования.
Лев Каштанов

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