В Химках открылась выставка-конкурс рисунков школьников из России и Китая

04 августа 2026, 16:10

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Выставка-конкурс «Китай в моем сердце — Россия в моем сердце» открылась в Химках во вторник, 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





В экспозиции представлены 240 работ, отобранных жюри из присланных на конкурс более чем двух тысяч рисунков школьников из Китая и Подмосковья.





«Конкурс объединил свыше 250 школ. По итогам отбора совместная российско-китайская экспертная комиссия выбрала по 120 лучших работ от каждой стороны», — говорится в сообщении.