Школьники из Подмосковья победили на конкурсе «Большая перемена»
18 учеников подмосковных школ вошли в число победителей седьмого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» для ребят из пятых, шестых и седьмых классов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
Финал конкурса проходил в Красноярске. Подмосковье представляли 34 человека.
«Для прохождения в финал участники разрабатывали социально значимые проекты. А на заключительном этапе школьники проводили исследования и решали кейсы от партнеров: создавали арт-объекты, макеты вокзалов будущего и даже космические системы», — говорится в сообщении.Конкурс является флагманским проектом Движения Первых. Победителей премируют «Путешествием мечты»: поездкой на поезде от Владивостока до Москвы с экскурсиями в разных городах. А их педагоги получат по 100 тысяч рублей.