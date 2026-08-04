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Школьники из Подмосковья победили на конкурсе «Большая перемена»

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

18 учеников подмосковных школ вошли в число победителей седьмого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» для ребят из пятых, шестых и седьмых классов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.



Финал конкурса проходил в Красноярске. Подмосковье представляли 34 человека.

«Для прохождения в финал участники разрабатывали социально значимые проекты. А на заключительном этапе школьники проводили исследования и решали кейсы от партнеров: создавали арт-объекты, макеты вокзалов будущего и даже космические системы», — говорится в сообщении.
Конкурс является флагманским проектом Движения Первых. Победителей премируют «Путешествием мечты»: поездкой на поезде от Владивостока до Москвы с экскурсиями в разных городах. А их педагоги получат по 100 тысяч рублей.
Лев Каштанов

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