Приём фотографий на конкурс «Русская цивилизация» завершится в октябре

03 августа 2026, 15:31

оригинал Фото: istockphoto.com/scaliger

Десятый международный фотоконкурс «Русская цивилизация» продолжает приём работ. Он завершится 12 октября. Об этом жителям Московской области напомнили в пресс-службе мероприятия.





Конкурс проводится в семи номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой семьи», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Семейные ценности» и «Россия — семья семей».





«Каждый участник может представить до пяти фотографий в каждой из номинаций. Принимаются работы, созданные не ранее 2021 года», — говорится в сообщении.