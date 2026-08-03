Приём фотографий на конкурс «Русская цивилизация» завершится в октябре
Десятый международный фотоконкурс «Русская цивилизация» продолжает приём работ. Он завершится 12 октября. Об этом жителям Московской области напомнили в пресс-службе мероприятия.
Конкурс проводится в семи номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой семьи», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Семейные ценности» и «Россия — семья семей».
«Каждый участник может представить до пяти фотографий в каждой из номинаций. Принимаются работы, созданные не ранее 2021 года», — говорится в сообщении.В прошлом году от Московской области в конкурсе приняли участие 67 человек, они отправили более 340 фотографий.
Подробная информация о мероприятии размещена на его официальном сайте.