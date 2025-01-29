Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Фаевская открыла первое в 2025 году заседание Молодёжного совета при омбудсмене

Фаевская открыла первое в 2025 году заседание Молодёжного совета при омбудсмене

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Оригинал
Омбудсмен Московской области Ирина Фаевская лично открыла первое в наступившем году заседание Молодежного совета при подмосковном уполномоченном по правам человека, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Ирина Фаевская пожелала ребятам плодотворной работы и напомнила, каких успехов они достигли в минувшем году.

«Вы самостоятельно проводили интересные мероприятия, помогали с проведением цикла лекций по цифровому правосудию, запустили конкурс «Молодой правозащитник Московской области», который вызвал большой интерес среди молодежи. И я надеюсь, что в этом году его популярность ещё возрастёт», — сказала омбудсмен Подмосковья.


Она также особо отметила организованную Молодёжным советом акцию #СлогПобеды, которая получила признание на федеральном уровне.

В ходе заседания в Молодёжный совет приняли новых членов и обсудили задачи на 2025 год.

Читайте также:

Сотрудники омбудсмена Подмосковья провели первый приём жителей в 2025 году

Жителям Подмосковья напомнили о возможности обратиться к омбудсмену через МФЦ

Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла девушке получить положенную квартиру
#омбудсмен
#уполномоченный
#ирина фаевская
#молодёжь
#московская область
#подмосковье
#заседание
В Сергиево-Посадском округе снесли нежилую кирпичную заброшку
29 января 2025, 12:44

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Заброшенное нежилое одноэтажное кирпичное здание, находившееся в аварийном состоянии, снесли в посёлке Заречный Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание находилось в непосредственной близости от жилой застройки. Оно долго не использовал и со временем основные элементы его строительных конструкций почти полностью разрушились. В результате постройку включили в список на ликвидацию и в четвёртом квартале 2024 года снесли силами администрации округа», — рассказал министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В настоящее время участок, который занимало здание, полностью освобождён от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, власти муниципалитета пока не приняли.

Читайте также:

В округе Кашира снесли аварийный дом на восемь квартир

В Лыткарине на месте снесённого здания детсада-заброшки разобьют парк

В красногорском посёлке Путилково построят детсад на 250 мест
#снос
#сергиев посад
#аварийное здание
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковному водителю запретили продавать квартиру из-за долга по штрафу
29 января 2025, 12:27

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Жителя Подмосковья лишили возможности продать квартиру из-за долга по штрафу за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Мужчина сел за руль нетрезвым, тем самым подвергнув опасности жизнь других участников дорожного движения. В отношении нарушителя составили административный протокол.
«Суд признал его виновным, лишил прав на полтора года и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей. Однако водитель не погасил задолженность вовремя. Тогда судебный пристав не только арестовал его банковские счета, но и ограничил выезд за границу. Поскольку мужчина продолжил игнорировать судебное решение, ему запретили регистрационные действий в отношении собственной квартиры», – рассказали в ГУРБ.
В результате должник погасил задолженность, оплатив также 2,1 тыс. рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение решения суда. Как отметили в управлении, этот случай доказывает эффективность мер принудительного исполнения в борьбе с нарушителями закона.

Читайте также:

На «Доброделе» открыли приём предложений жителей по безопасности Подмосковья

Жители Подмосковья теперь могут сообщить о нелегальных финансовых организациях

Жителей Подмосковья предупредили о мошеннических вакансиях
#гурб
#безопасность
#фссп
#суд
#штраф
#водитель
#подмосковье
#московская область
#квартира
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье запустили детский телефон доверия по короткому номеру 124
29 января 2025, 12:23

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Детский телефон доверия, по которому юные жители Московской области и их родители могут оперативно получить бесплатную консультацию психолога, стал доступен по короткому номеру 124, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.
«Важно, чтобы каждый ребёнок, подросток и родитель знали эти три цифры. С психологом службы всегда можно обсудить любые проблемы и переживания. Специалист внимательно выслушает и окажет психологическую поддержку», — сказала психолог, заведующая службы «Детский телефон доверия» Центра инноваций социальной сферы Московской области Евгения Зеленина.
Отмечается, что прежний номер службы — 8-800-2000-122 — продолжит функционировать, на него по-прежнему можно позвонить со стационарного или мобильного телефона, но теперь к нему прибавился и номер 124, доступный и бесплатный для абонентов всех мобильных сетей.

Детский телефон доверия работает круглосуточно семь дней в неделю.

Читайте также:

Школа Котельников вошла в пилотный проект по профилактике детской травли

В Подмосковье начали тестировать чат-бот по профилактике школьной травли

Губернатор Воробьёв объявил о введении в школах QR-кодов для борьбы с травлей
#минсоцразвития мо
#дети
#телефон
#психологическая поддержка
#психологическая помощь
#подростки
#родители
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье для строительного контроля используют ультразвуковые томографы
29 января 2025, 12:11

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Подмосковье активно внедряют современные технологии для повышения эффективности строительного контроля, чтобы обеспечить надёжность и безопасность зданий. Проводить диагностику конструкций на новом уровне позволяет ультразвуковой томограф, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Точность диагностики – основа качественного строительного контроля. Использование передовых технологий позволяет нашим экспертам обеспечивать высокий уровень надёжности исследований на определённых этапах работ», – сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Ультразвуковой томограф – высокотехнологичный прибор, особенно востребованный на новых территориях, где нужно оперативно оценить состояние объектов и выявить потенциальные риски. Задачи, решаемые этим прибором, – контроль бетонных и железобетонных конструкций для оценки их целостности, поиск инородных включений, пустот, расслоений и трещин и многое другое.

Применение ультразвукового томографа позволяет не только повысить точность обследования здания, но и избежать возможных аварийных ситуаций в будущем.


Читайте также:

Строительная готовность детского сада в ЖК «Подлипки-Город» составляет 85%

В Подмосковье к лету достроят пять детских садов

В каширском ЖК «Радужный» поставили на кадастр два дома на 249 квартир
#минжкх мо
#подмосковье
#московская область
#строительство
#антон велиховский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Что такое эскалация: понятие, механизмы, виды и последствия
29 января 2025, 12:08

Фото: iStock/vadimrysev

В современном мире мы всё чаще сталкиваемся с понятием «эскалация». Этот термин, который изначально использовался в военной и политической сферах, теперь применяется в самых разных контекстах и стал универсальным способом описания процессов, связанных с ростом интенсивности или серьёзности чего-либо.
В материале «Радио 1» разбираемся в истории слова и его значении.

Что такое эскалация


Фото: iStock/Massonstock

В журнале «За рубежом», который выходил с 30 апреля по 6 мая 1965 года, впервые в русском языке было использовано слово «эскалация». Термин происходит от английского слова escalation , которое означает «расширение, увеличение». Этот термин используется в военной области, но также встречается в информационных технологиях, управлении, международных отношениях и даже в межличностных взаимодействиях.

Что такое эскалация войны


Фото: iStock/RomoloTavani

На сайте Министерства обороны Российской Федерации сообщается, что «эскалация в соответствии с концепцией, разработанной в Соединённых Штатах Америки, представляет собой процесс развязывания и расширения военного конфликта через обострение военно-политической напряжённости. Этот процесс постепенно приводит к кризису и войне, которая затем расширяется, вплоть до всеобщей ядерной».

Иными словами, эскалация войны — это процесс увеличения интенсивности или масштабов военных действий в конфликте. Эскалация войны часто приводит к более сложным последствиям, включая гуманитарные катастрофы, экономические проблемы и долгосрочные политические нестабильности. Понимание механизмов эскалации помогает международному сообществу разрабатывать стратегии для предотвращения конфликтов и их разрешения.

Мошенники начали использовать популярность DeepSeek для кражи криптокошельков
Мошенники начали использовать популярность DeepSeek для кражи криптокошельков

Что такое эскалация конфликта


Эскалация конфликта — это этап, когда стороны конфликта становятся всё более враждебными и напряжёнными. Развитие ситуации, обострение противоборства, со временем усиливающееся и приводящее к более активным действиям противников, которые наносят друг другу всё более сильный ущерб.

Откуда взялся термин «эскалация»


Фото: iStock/Crisfotolux

В основе слова лежит латинское слово scala, которое во множественном числе звучит как scalae и означает «лестница». Этот термин происходит от глагола scandere, который переводится как «подниматься, достигать, размеренно читать». Оба слова восходят к праиндоевропейскому корню *skand-, который означает «прыгать, скакать».

Впервые идея эскалации была представлена американским учёным Генрихом Каном в его книге «Об эскалации», опубликованной в 1965 году. В этой работе Кан разделил эскалацию на два типа: вертикальную, которая предполагает увеличение численности военных и вооружений в зоне конфликта, и горизонтальную, которая подразумевает расширение географических границ конфликта.

Стоимость ремонта машин в России выросла на 30% за год
Стоимость ремонта машин в России выросла на 30% за год

Виды эскалации


Фото: iStock/Nastco

  • Военная эскалация: Увеличение военных действий, включая наращивание войск, применение более мощного оружия или начало открытых боевых действий.
  • Политическая эскалация: Ужесточение политической риторики, введение санкций, разрыв дипломатических отношений или изменение политических позиций.
  • Экономическая эскалация: Увеличение экономического давления на противника, включая санкции, блокаду или другие меры, направленные на ослабление экономики.
  • Социальная эскалация: Увеличение социальной напряженности внутри общества, включая протесты, беспорядки или рост радикальных настроений.
  • Информационная эскалация: Распространение дезинформации, пропаганды и манипуляций в СМИ для усиления конфликта и создания негативного образа противника.
  • Технологическая эскалация: Внедрение новых технологий и вооружений, которые могут изменить баланс сил и привести к более серьезным последствиям.
  • Региональная эскалация: Расширение конфликта за пределы первоначального региона, вовлечение соседних стран или международных сил.
  • Эскалация конфликтов на уровне групп: Увеличение насилия между различными социальными, этническими или религиозными группами внутри страны.
  • Эскалация взаимоотношений. В межличностных отношениях непонимание, обиды или искажённое восприятие окружающих могут стать причиной нарастания напряжённости и возникновения конфликтов.
  • Эскалация проектов и задач. В бизнес-среде эскалация может возникнуть, когда проекты или задачи выходят за рамки изначально установленных сроков, бюджета или объёма работ.

Какие могут быть причины эскалации


Эскалация конфликтов может происходить по множеству причин, и они могут варьироваться в зависимости от контекста. Наиболее распространенными причинами является непонимание и недоверие, конфликты интересов, экономические факторы, коммуникационные ошибки.

Каждый конфликт уникален, и причины его эскалации могут быть сложными и многослойными, часто сочетая несколько факторов одновременно.

Читайте также:

«От шарлатанов не спасёт»: Анатолий Вассерман прокомментировал появившийся в РФ реестр целителей

Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл, где происходят паранормальные явления

КРОС: длинные выходные на 8 марта и 23 февраля в 2025 году отменены
#радио 1
#санкции
#бизнес
#конфликт
#выходные
#сми
#анатолий вассерман
#страны
#проекты
#рост
#меры
#ущерб
#развитие
#протесты
#рф
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Анатолий Вассерман объяснил, что такое народная медицина и стоит ли ей верить
Депутат ГД Вассерман: народная медицина — это функции работы мозга
29 января 2025, 12:01

Анатолий Вассерман (фото: соцсети)

Народная медицина существовала всегда, но сейчас она кажется особенно популярной. В Башкирии заработал первый реестр целителей, в который включены специалисты, занимающиеся траволечением, костоправством, ароматерапией и йогатерапией. Правда ли это может работать?
Публицист, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в беседе с «Радио 1» заявил, что лечение народными методами — это мобилизация внутренних защитных сил организмов.

«Мобилизовать их можно очень разными способами. Грубо говоря, во что человек верит, то ему и поможет. Это на самом деле методы психологической концентрации, методы активизации собственных защитных сил организма. Если больной не хочет жить, то даже медицина ничего с этим не сможет поделать», — сказал эксперт.

По его словам, человек не полноценно использует возможности мозга, не умеет им управлять, а методов существует очень много.

«Львиная доля возможностей мозга тратится на деятельность, которую мы просто не осознаем, не отслеживаем. В основном это управление мозга всем остальным организмом. Методов мобилизации внутренних возможностей есть довольно много. Включаются собственные внутренние механизмы борьбы с заболеванием. Очень хорошо знать, какие механизмы защиты есть в организме, и знать, как их запускать», — объяснил депутат.

Он добавил, что поход к целителю может иметь кратковременный результат, поэтому нужно самому учиться управлять своим организмом.

«Человек сходил, вышел и почувствовал себя хорошо. А на следующий день он проснется грустный, и как будто бы у него нет желания жить, нет цели и стремлений. У всех разное восприятие и ресурсы. Когда выдается общая мотивация, для кого-то она может оказаться достаточно мелкой, а для кого-то избыточной. Все эти тренинги должны быть сугубо индивидуальными», — заключил Вассерман.

Читайте также:

«От шарлатанов не спасёт»: Анатолий Вассерман прокомментировал появившийся в РФ реестр целителей

Нападение на депутата Милонова и заработок на пенсионерах в миллионы: скандальное разоблачение «целителя» Коновалова

Москвич отдал «магу» почти два миллиона рублей ради возвращения любимой
#медицина
#лечение
#анатолий вассерман
#человек
#депутат
#мотивация
#мобилизация
#рф
#лекарства
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье с начала года привели в порядок более 960 светофоров
29 января 2025, 11:41

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 960 светофоров типа Т-1 и Т-7 привели в нормативное состояние специалисты Мосавтодора на дорогах Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В порядок с начала января привели 616 светофоров типа Т-1 и 347 светофоров типа Т-7. В частности, специалисты привели в порядок объект, расположенный на Советской улице в городе Голицыно Одинцовского округа, на Железнодорожной улице в Котельниках, у остановки «Учебный комбинат» в Коломне, на пешеходном переходе возле школы №18 в Павловском Посаде и в других местах», — говорится в сообщении.
Дорожники протирают линзы светофоров от пыли, грязи и наледи, проводят техобслуживание электрооборудования, меняют предохранители и пр.

Читайте также:

В Щёлкове расписание автобусов синхронизировали с графиком движения электричек

В Подмосковье за шесть отремонтировали более 200 дорог к туристическим местам

Подмосковных водителей призвали к осторожности из-за осадков и перепадов температуры
#минтранс мо
#светофор
#мосавтодор
#ремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На всероссийский конкурс социальных архитекторов подали уже более 4 тыс. заявок
29 января 2025, 11:05

Фото: istockphoto.com/DigtialStorm

В России продолжается приём заявок на конкурс социальных архитекторов, направленный на выявление и продвижение лучших социальных практик и инициатив, с запуска конкурса 14 января желание принять в нём участие изъявили уже более 4 тысяч человек, сообщает пресс-служба мероприятия.
«Понятие социальной архитекторы появилось совсем недавно, но оно объединяет те практики и методики работы, которые существуют в России уже несколько лет. Они формируют гражданское общество и делают жизнь людей лучше. Фактически конкурс призван впервые в истории нашей страны систематизировать тот внушительный багаж опыта социальной архитектуры, который уже есть в России, а также выявить лучших акторов в реализации таких проектов», — сказал управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.
Регистрация на конкурс продлится до полудня 11 февраля. Подробнее узнать о конкурсе, а также подать заявку на участие можно через сайт социальныеархитекторы.рф.

Читайте также:

Жителей Подмосковья пригласили на Всероссийский конкурс по цифровым навыкам

Гран-при всероссийского конкурса спортпроектов «Ты в игре» составит 1 млн рублей

Приём заявок на премию «Хрустальный компас» завершится 10 февраля
#конкурс
#проекты
#россия
#общество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«От шарлатанов не спасёт»: Анатолий Вассерман прокомментировал появившийся в РФ реестр целителей
Депутат ГД Вассерман: реестр целителей будет держать под контролем всех специалистов
29 января 2025, 10:55

Анатолий Вассерман (фото: соцсети)

В России заработал первый реестр целителей. В него уже включили первых специалистов народной медицины, которые занимаются траволечением, костоправством, ароматерапией и йогатерапией. Теперь, чтобы практиковать народную медицину, нужно иметь разрешение, которое выдается на 5 лет. Целители должны подать заявление с указанием своих методов и рекомендации от медицинской организации.
Публицист, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в беседе с «Радио 1» прокомментировал нововведение, обращаясь к своему прошлому.

«В девяностых моя знакомая, весьма хороший психолог, получила диплом экстрасенса-инструктора международной категории, просто потому, что многие ее клиенты верили экстрасенсам гораздо больше, чем психологам. На мой взгляд, такой реестр имеет смысл, поскольку он удовлетворяет потребности немалой части желающих воспользоваться услугами и позволяет держать под контролем все методы и техники. Я полагаю, что попадать в этот реестр будут все-таки не шарлатаны, а те, чей опыт доказал, что они работают достаточно эффективно», — высказался депутат.

По его словам, эффективной работе в народной медицине приходится учиться на протяжении всей профессиональной жизни.

«Ну, а что касается шарлатанов, от них, к сожалению, не спасают никакие реестры. Так что я желаю врачам, которые будут подписывать направление в этот реестр, внимательности. А нам всем — разумной осмотрительности», — заявил собеседник.

Читайте также:

Нападение на депутата Милонова и заработок на пенсионерах в миллионы: скандальное разоблачение «целителя» Коновалова

«Нечистая сила»: экстрасенсы выяснили, кто сделал Пугачеву примадонной и как она расплатится за связь с Дьяволом

Москвич отдал «магу» почти два миллиона рублей ради возвращения любимой
#психолог
#анатолий вассерман
#клиенты
#депутат
#диплом
#народные промыслы
#медицина
#депутаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате