Фаевская открыла первое в 2025 году заседание Молодёжного совета при омбудсмене

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
Омбудсмен Московской области Ирина Фаевская лично открыла первое в наступившем году заседание Молодежного совета при подмосковном уполномоченном по правам человека, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Ирина Фаевская пожелала ребятам плодотворной работы и напомнила, каких успехов они достигли в минувшем году.
Она также особо отметила организованную Молодёжным советом акцию #СлогПобеды, которая получила признание на федеральном уровне.
В ходе заседания в Молодёжный совет приняли новых членов и обсудили задачи на 2025 год.
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«Вы самостоятельно проводили интересные мероприятия, помогали с проведением цикла лекций по цифровому правосудию, запустили конкурс «Молодой правозащитник Московской области», который вызвал большой интерес среди молодежи. И я надеюсь, что в этом году его популярность ещё возрастёт», — сказала омбудсмен Подмосковья.
Она также особо отметила организованную Молодёжным советом акцию #СлогПобеды, которая получила признание на федеральном уровне.
В ходе заседания в Молодёжный совет приняли новых членов и обсудили задачи на 2025 год.
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Лев Каштанов