Сотрудники омбудсмена Подмосковья провели первый приём жителей в 2025 году

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Личный приём жителей провели в Королёве сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Татьяна Костина, Татьяна Ермакова и Сергей Квасов, это первое мероприятие такого формата в наступившем году, сообщает пресс-служба администрации подмосковного омбудсмена.
Участие в приёме приняла также представительница прокуратуры города Королёв Валерия Прудникова.
Отмечается, что вопросы, поднятые в ходе приёма, касались жилищно-коммунального хозяйства, школьного образования, благоустройства и пр.
Обратиться за помощью к уполномоченному по правам человека в Московской области можно разными способами: по телефону 8-498-602-32-20, через электронную почту upchmo@mosreg.ru или через форму обратной связи на официальном сайте омбудсмена. Кроме того, на портале госуслуг Подмосковья можно записаться на дистанционную консультацию, которая будет организована в удобном для заявителя МФЦ.
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«На встречу пришли 20 жителей округа Королёв с разными вопросами, по которым им нужна наша помощь. Всем заявителям были даны разъяснения, а по большинству вопросов приняты письменные обращения», — сказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.
Отмечается, что вопросы, поднятые в ходе приёма, касались жилищно-коммунального хозяйства, школьного образования, благоустройства и пр.
Обратиться за помощью к уполномоченному по правам человека в Московской области можно разными способами: по телефону 8-498-602-32-20, через электронную почту upchmo@mosreg.ru или через форму обратной связи на официальном сайте омбудсмена. Кроме того, на портале госуслуг Подмосковья можно записаться на дистанционную консультацию, которая будет организована в удобном для заявителя МФЦ.
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Лев Каштанов