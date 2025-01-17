Жителям Подмосковья напомнили о возможности обратиться к омбудсмену через МФЦ

Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)
Получить консультацию сотрудников аппарата омбудсмена Московской области по вопросам, связанным с защитой своих прав, жители региона могут дистанционно — через центры «Мои документы», сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Юридическую консультацию можно получить дистанционно с помощью МФЦ. Такой формат был разработан специально для удобства жителей, чтобы они могли оперативно получать ответы на свои вопросы», — рассказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.Записаться на дистанционное консультирование, а также выбрать день, время и офис МФЦ, в котором будет проходить онлайн-встреча, можно через подмосковный портал госуслуг. В назначенное время заявитель должен будет прийти в выбранный офис, и сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека проведёт с ним консультацию по видеосвязи.
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