Фаевская помогла женщине получить квалифицированную медпомощь в СИЗО

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла женщине восстановить право на получение медицинской помощи в следственном изоляторе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
С просьбой о помощи к Фаевской обратились пожилые родители Елены. Их дочь находится в СИЗО с сентября этого года. В ноябре у женщины обострилось хроническое заболевание почек. Незамедлительно от аппарата для решения ситуации уполномоченного выехал замначальника управления – начальник отдела Валерий Шаталов.
По её словам, медик назначил пациентке необходимые анализы и новую схему лечения. Сейчас Елена чувствует себя хорошо.
Читайте также:
В Подмосковье подвели итоги акции «Всероссийский единый урок «Права человека»
Подмосковный омбудсмен Фаевская поблагодарила своих общественных помощников
Фаевская помогла с медико-социальной экспертизой пожилому жителю Жуковского
«К сожалению, в следственном изоляторе Елене не смогли обеспечить эффективное лечение. Обезболивающие препараты и предложенная схема лечения не помогли. Мы добились приглашения другого специалиста, который провёл дополнительное обследование», – пояснила Фаевская.
Читайте также:
В Подмосковье подвели итоги акции «Всероссийский единый урок «Права человека»
Подмосковный омбудсмен Фаевская поблагодарила своих общественных помощников
Фаевская помогла с медико-социальной экспертизой пожилому жителю Жуковского
Лора Луганская