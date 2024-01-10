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Фаевская помогла восстановить права женщине-инвалиду из Красногорска

10 января 2024, 18:29
Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла жительнице Красногорска Алле получить направление на медико-социальную экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Алле не удалось самостоятельно продлить группу инвалидности в Центре амбулаторной онкологической помощи в Красногорске. Выяснилось, что документы заявительницы не были вовремя направлены на медико-социальную экспертизу. Чтобы помочь решить вопрос, я связалась с региональным Минздравов», – рассказала Фаевская.
По её словам, сейчас пакет документов на переосвидетельствование группы инвалидности отправлен в бюро МСЭ, а администрация Красногорской больницы извинилась перед Аллой.


В пресс-службе напомнили, что если права гражданина нарушены, и восстановить их самостоятельно не удалось, он может обратиться за помощью к уполномоченному по электронному адресу upchmo@mosreg.ru. Нужно будет рассказать о сложившейся ситуации и прикрепить документы, подтверждающие нарушение прав.

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#московская область
#подмосковье
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Врач назвал лучшую дату подготовки к Крещенским купаниям
Доктор Жемчугов призвал готовиться к Крещенским купания за четыре месяца
10 января 2024, 15:42

Фото: IStock/RomanKyryliuk

Крещение в России отмечают 19 января, однако подготовка к нему начинается 18 числа, тогда же приходит время крещенского купания. В ледяные проруби окунаются не только верующие, но и те, кто является любителем закаливания и хочет испытать силу духа. Однако к этому нужно правильно подготовиться, уверен врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
В беседе с «Радио 1» специалист рассказал, что готовиться к купаниям нужно за несколько месяцев. Начать нужно со сдачи анализов и выявления хронических заболеваний, после этого можно приступать к постепенному закаливанию.
«Идеальный вариант подготовиться к крещенским купаниям: летом проверить себя на наличие хронических инфекций и заболеваний, который снижают иммунитет, например, сахарный диабет и так далее. Если всё в порядке, надо принимать контрастный душ. Утром после разминки нужно трижды поменять воду в душе с горячей на холодную. В зависимости от того, у кого какая система и какая температура, нужно дойти до максимального размаха: сначала горячая (сколько терпит) затем ледяная. Такой контрастный душ надо принимать за три-четыре месяца до купаний, чтобы человек привык к перепаду температур. Это также хороший способ повышения иммунитета», — сказал врач.
Если пренебречь подготовкой окунание в проруби может закончиться трагедией. По словам врача, из-за резкого перепада температур у человек может остановиться сердце. Если подготовиться к купаниям нет времени, но очень хочется, рекомендуется незадолго до мероприятия пройти обследование и проконсультироваться у кардиолога.

Жемчугов напомнил, что для сохранения здоровья важно не только правильно готовиться к купаниям, но и греться после. Он посоветовал после каждого контрастного душа растираться и пить согревающие напитки.
«Контрастный душ нужно закончить холодной водой, растереться жестким полотенцем, надеть тёплые носки и выпить что-нибудь горячее, например, глинтвейн или пунш», — заметил он.
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#сердце
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#крещение
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Диетолог дал совет, как покупать меньше вредной еды и экономить деньги в супермаркете
Daily Mail: чтобы покупать меньше вредной еды, нужно ходить в магазин сытым
10 января 2024, 15:08

Фото: istock / monticelllo

Британский эксперт по питанию Майкл Мосли заявил, что для приобретения здоровых пищевых привычек и экономии финансов нужно ходить в магазин сытым, следить за калорийностью продуктов и покупать меньше вредных продуктов. Об этом пишет Daily Mail.

Мосли пояснил, что когда человек голодный, он не может критично оценить, какие продукты ему нужно купить. Из-за голода возникает соблазн приобрести больше «вредностей», например, чипсов или мороженного. Сытый человек контролирует себя лучше. Специалист порекомендовал заранее составлять список и следовать ему, а также внимательно изучать информацию о калорийности и составе на упаковках.

Он также призвал не задерживаться около прилавков с газировками, продуктами быстрого приготовления и сладостями. Это поможет сэкономить деньги и улучшить пищевые привычки.

Помимо этого, он указал, что даже вредную еду можно улучить. Например, можно добавить в замороженную пиццу курицу и овощи. Это обогатит пищу клетчаткой и белком.

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#еда
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В мобильном комплексе НИКИ детства за год проверили здоровье 12 тыс ребят
10 января 2024, 14:35

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи мобильной бригады Научно-исследовательского клинического института детства осмотрели за 2023 год более 12 тыс маленьких пациентов из Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
При этом, по данным министерства, 900 детей направили в многопрофильный стационар НИКИ детства для углублённого обследования и лечения.
«Наши специалисты помогают обнаружить проблемы со здоровьем у ребёнка на ранней стадии. За прошлый год мобильный комплекс совершил 157 выездов в городские округа области. Всего бригада наших докторов осмотрела более 12 тыс детей. При необходимости маленькие пациенты направляются на углублённую диагностику или на госпитализацию в НИКИ», – рассказала директор института Нисо Одинаева.
По данным министерства, каждая выездная бригада состоит из узкопрофильных специалистов – пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога и врача ультразвуковой диагностики. Передвижной комплекс оснащён клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.

В Минздрава напомнили, что первый выезд мобильного комплекса состоялся в феврале 2022 года.

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#медицина
#дети
#минздрав мо
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«Спасибо зарядке»: Путин поделился секретом крепкого здоровья
Путин: чем меньше спорта у человека, тем больше он принимает таблеток
10 января 2024, 14:24

Фото: сайт Кремля

Именно спорт помогает поддерживать здоровье человека. Чем больше спорта, тем меньше таблеток. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
«Это (занятия спортом - ред.) очень важно не с экономической точки зрения. Чем меньше спорта, тем больше таблеток, надо говорить "спасибо" зарядке, а не "спасибо" таблеткам», - заявил Путин в рамках встречи с жителями Анадыря.

При этом он подчеркнул, что фармацевтические компании не пострадают, если люди начнут покупать меньше таблеток.

Путин также рассказал жителям Анадыря, как он восстанавливается после работы. По словам главы государства, чтобы не пришлось восстанавливаться после работы – не надо напрягаться. При этом российский лидер всё же подчеркнул, что жизнь, порой, заставляет напрягаться. Однако, здесь необходимо понимать, что человек сам не знает, на что он способен, пока на него не ляжет определённый уровень ответственности.

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Чаще отдыхать: психолог назвала способ влиться в рабочий режим
Психолог Ходаревская призвала чаще отдыхать, чтобы восстановить рабочий режим
10 января 2024, 13:57

Фото: IStock/Prostock-Studio

Первая рабочая неделя после длительных новогодних праздников даётся легко не всем. Одни не могут восстановить режим сна, другие страдают от кучи рабочих задач. Клинический психолог Татьяна Ходаревская рассказала в эфире «Радио 1», как восстановить силы и работоспособность.
Чтобы рабочий день был не в тягость, специалист рекомендует спланировать его и разделить задачи по матрице Эйзенхауэра. Для этого нужно разбить большой квадрат на четыре маленьких, обозначив их следующими названиями: важные и срочные дела; важные, но несрочные дела; срочные, но неважные дела; несрочные и неважные дела.
«Важно спланировать таким образом свою рабочую неделю, чтобы можно было разбить дела по этим квадратикам. Тогда мы не будем хвататься за всё подряд, и у нас хватит ресурса, чтобы справиться с базовыми, важными делами. В первом квадратике не должно быть больше двух дел, во втором – должна находиться основная масса наших дел, в третьем – текучка, которая нас может отвлекать, на такие дела нужно выделить отдельное время, в четвёртый квадратик нужно поместить дела, которые можно делегировать или выполнить не прямо сейчас», — сказала Ходаревская.
Психолог подчеркнула, что врываться в рабочий режим быстро не нужно. Важно выделить себе побольше время на отдых и перерывы с коллегами.
«Очень важно после расслабления устраивать как можно чаще перерывы, нужно чаще отдыхать. Так желательно провести первые несколько дней после праздников, чтобы переключиться. Также напомню, что эта неделя короткая и стоит уже планировать свои выходные, потому что там Старый Новый год», — отметила собеседница.
После работы психолог рекомендовала выделять 15-30 минут на прогулку, чтобы дышать свежим воздухом и не врываться резко в домашние дела. Также рекомендуется побольше пить, чтобы справиться со стрессами, наладить питание и постепенно восстанавливать сон, ложась раньше спать каждый день.

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#режим
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Прием заявок на соципотеку для медработников стартовал в Подмосковье
10 января 2024, 13:49

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье начался прием заявок на социальную ипотеку для медработников. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Подать документы на участие в программе «Социальная ипотека» можно через кадровую службу своей медицинской организации.

«Целый комплекс мер соцподдержки для медработников внедрен в Подмосковье. Так, уже девятый год реализуется программа соципотеки, по которой врачи, фельдшеры, рентгенлаборанты и медсестры могут обзавестись собственным жильём. За это время ей воспользовались уже более 1,8 тыс. медиков. В этом году мы планируем выдать еще 160 свидетельств», — подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что также для медработников в Московской области доступны программы: «Компенсация аренды жилья», «Предоставление земельного участка под строительство дома», «Земский доктор» и «Приведи друга».

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Россиянам раскрыли опасность холодца
Диетолог Стародубова: Холодец опасен из-за насыщенных жиров
10 января 2024, 13:24

Фото: istockphoto.com/minadezhda

Диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова предупредила об опасности холодца из-за большого количества в нём насыщенных жиров.
«Избыточное потребление насыщенных жиров и пищевой соли повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов ЖКТ и суставов. Поэтому даже здоровому человеку не стоит слишком часто употреблять продукты с высоким содержанием насыщенных жиров», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Стародубова.

А вот сомнолог Алексей Милехин, в свою очередь, отметил опасность недосыпа. Как передаёт utro.ru со ссылкой на «Пятый канал», недостаток сна может вызвать мигрень, раздражительность, слезливость и даже расстройство пищевого поведения.

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#здоровье
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В Ступино врачи спасли 64-летнего пациента с инсультом
10 января 2024, 12:51

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Ступинские врачи спасли 64-летнего пациента с инсультом после бани. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
мужчина поступил в больницу с симптомами инсульта, параличем левой части тела и афазией. По словам врачей основной причиной инсульта стала разорвавшаяся бляшка в сонной артерии.

«Проведя компьютерную томографию, мы приняли решение об экстренном хирургическом вмешательстве. Внутренняя сонная артерия, питающая мозг, была полностью закрыта. В зону разрыва бляшки был имплантирован стент. Операция длилась около 40 минут, и практически сразу после ее завершения пациент начал шевелить конечностями и к нему вернулась речь», - поделился врач отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Родион Загидуллин.

Стоит отметить, что в настоящий момент пациент полностью стабилизирован. Также врач настоятельно рекомендуют не пренебрегать медицинскими рекомендациями, потому что это может привести к необратимым последствиям.

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Партнеру женщины, которая пять лет отказывается от секса, дали совет
Секс-коуч Юзвяк дал совет мужчине, чья партнерша отказывается от секса пять лет
10 января 2024, 07:36

Фото: istock / PeopleImages

Эксперт по отношениям Рич Юзвяк дал совет мужчине, чья партнерша отказывается от интимной близости на протяжении 5 лет. Об этом он пишет в колонке для издания Slate.

Мужчина в письме поделился, что его женщина никогда ни достигала организма ни с одним партнером. При этом, сексуальная жизнь в начале их отношения была достаточно активной. Позже женщине сделали операцию на половых органах, и секс с проникновением стал доставлять ей боль. Она стала просить доставлять ей удовольствие по другому, но сама отказывается доставлять удовольствие автору письма.

«Если она работает руками, то жалуется на боль в запястье, делает минет — на боль в коленях. Говорит, нам нужно больше обниматься и нежничать, но я этого уже не хочу, меня просто все раздражает», — пожаловался мужчина.
Он также сказал, что просил партнершу проконсультироваться с психиатром и оперировавшем ее хирургу, но она отказалась.

Юзвяк посетовал мужчине довериться своей спутнице, когда она жалуется на боли, но не заставлять ее идти к врачу. Также он порекомендовал прислушаться к ее просьбе и чаще обниматься.

«И если вам не совсем отвратительно, полагаю, вам нужно попробовать заниматься сексом так, как нравится ей. Может быть, ей нужен этот фокус на себе самой прямо сейчас. В любом случае она заслуживает эмпатии: ее тело перенесло травматический опыт, негативно повлиявший на сексуальную жизнь. Пусть интим вертится вокруг нее, пока ей не станет достаточно комфортно, чтобы снова сконцентрироваться на ваших желаниях», — дал совет эксперт.

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