Фаевская помогла восстановить права женщине-инвалиду из Красногорска

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла жительнице Красногорска Алле получить направление на медико-социальную экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Алле не удалось самостоятельно продлить группу инвалидности в Центре амбулаторной онкологической помощи в Красногорске. Выяснилось, что документы заявительницы не были вовремя направлены на медико-социальную экспертизу. Чтобы помочь решить вопрос, я связалась с региональным Минздравов», – рассказала Фаевская.По её словам, сейчас пакет документов на переосвидетельствование группы инвалидности отправлен в бюро МСЭ, а администрация Красногорской больницы извинилась перед Аллой.
Читайте также:
Фаевская призвала разрабатывать программы реабилитации для участников СВО
Фаевская вручила благодарность федерального омбудсмена главе Истры Витушевой
Фаевская помогла женщине получить квалифицированную медпомощь в СИЗО
Лора Луганская