В Подмосковье подвели итоги акции «Всероссийский единый урок «Права человека»

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
Подведены итоги просветительской акции «Всероссийский единый урок «Права человека». Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
Масштабная образовательная акция проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека.
В этом году акцию также приурочили к 75-летию Всеобщей декларации прав человека и 30-летию Конституции Российской Федерации.
Стоит отметить, что в общей сложности на территории Московской области было реализовано 14 102 мероприятия с общим охватом почтит 456 тысяч обучающихся.
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В этом году акцию также приурочили к 75-летию Всеобщей декларации прав человека и 30-летию Конституции Российской Федерации.
«Во время проведения Единого урока важно не просто объяснить школьникам что такое права человека, но и научить как ими нужно пользоваться в обычной жизни.<…> Второй год мы направляем в министерство для рассылки в образовательные организации области методические рекомендации по проведению Единого урока, что дает возможность донести правовые знания до значительного числа школьников нашего региона», — поделилась Ирина Фаевская.
Стоит отметить, что в общей сложности на территории Московской области было реализовано 14 102 мероприятия с общим охватом почтит 456 тысяч обучающихся.
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Мира Полтева